Este domingo 16 de agosto, en el Millenium Stadium de Cardiff, se enfrentarán Arsenal y Manchester City por la final de la Community Shield. Como se trata de un partido imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el Arsenal - Manchester City en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Arsenal - Manchester City por la final de la Community Shield este domingo 16 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 10:00 am
- Estados Unidos (CT): 9:00 am
- Estados Unidos (MT): 8:00 am
- Estados Unidos (PT): 7:00 am
- México (CDMX): 8:00 am
- España: 4:00 pm
- Puerto Rico: 10:00 am
- República Dominicana: 10:00 am
- Panamá: 09:00 am
- Costa Rica: 8:00 am
- El Salvador: 8:00 am
- Guatemala: 8:00 am
- Honduras: 8:00 am
- Nicaragua: 8:00 am
- Argentina: 11:00 am
- Brasil (Brasilia): 11:00 am
- Uruguay: 11:00 am
- Chile (Santiago): 10:00 am
- Paraguay: 11:00 am
- Bolivia: 10:00 am
- Venezuela: 10:00 am
- Ecuador: 09:00 am
- Perú: 09:00 am
- Colombia: 09:00 am
Alineaciones del Arsenal - Manchester City
- Arsenal: David Raya, Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Declan Rice, Bruno Guimarães, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Martin Odegaard y Kai Havertz.
- Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol, Elliott Anderson, Mateo Kovacic, Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku y Erling Haaland.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Arsenal - Manchester City?
Este domingo 16 de agosto se podrá ver el Arsenal - Manchester City por la final de la Community Shield. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, fuboTV
- México: TNT Sports, Max México
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+, Vamos
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: ESPN Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Max
- El Salvador: Max
- Panamá: Max
- República Dominicana: Disney+ Premium Caribbean, Max