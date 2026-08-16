Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Arsenal - Manchester City por la final de la Community Shield. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Arsenal - Manchester City por la final de la Community Shield. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Este domingo 16 de agosto, en el Millenium Stadium de Cardiff, se enfrentarán Arsenal y Manchester City por la final de la Community Shield. Como se trata de un partido imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Arsenal - Manchester City por la final de la Community Shield promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El Arsenal - Manchester City por la final de la Community Shield promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Arsenal - Manchester City en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Arsenal - Manchester City por la final de la Community Shield este domingo 16 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 10:00 am
  • Estados Unidos (CT): 9:00 am              
  • Estados Unidos (MT): 8:00 am
  • Estados Unidos (PT): 7:00 am
  • México (CDMX): 8:00 am
  • España: 4:00 pm
  • Puerto Rico: 10:00 am
  • República Dominicana: 10:00 am
  • Panamá: 09:00 am
  • Costa Rica: 8:00 am
  • El Salvador: 8:00 am
  • Guatemala: 8:00 am
  • Honduras: 8:00 am
  • Nicaragua: 8:00 am
  • Argentina: 11:00 am
  • Brasil (Brasilia): 11:00 am
  • Uruguay: 11:00 am
  • Chile (Santiago): 10:00 am
  • Paraguay: 11:00 am
  • Bolivia: 10:00 am
  • Venezuela: 10:00 am
  • Ecuador: 09:00 am
  • Perú: 09:00 am
  • Colombia: 09:00 am

Alineaciones del Arsenal - Manchester City

  • Arsenal: David Raya, Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Declan Rice, Bruno Guimarães, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Martin Odegaard y Kai Havertz.
  • Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol, Elliott Anderson, Mateo Kovacic, Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku y Erling Haaland.

¿Qué canal transmite EN VIVO el Arsenal - Manchester City?

Este domingo 16 de agosto se podrá ver el Arsenal - Manchester City por la final de la Community Shield. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, fuboTV
  • México: TNT Sports, Max México
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+, Vamos
  • Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Brasil: ESPN Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
  • Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
  • Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: Max
  • El Salvador: Max
  • Panamá: Max
  • República Dominicana: Disney+ Premium Caribbean, Max
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC