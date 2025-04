Este martes 29 de abril, el mundo del fútbol se paraliza con una de las semifinales más esperadas de los últimos años: Arsenal vs. PSG. Ambos equipos pelean por alcanzar una nueva final de la UEFA Champions League y coronarse campeones del torneo por primera vez en su historia. En esta oportunidad, disputarán el juego de ida de esta ronda, a llevarse a cabo en el Emirates Stadium de Londres. Aquí te dejo con los horarios y canales de TV en los que podrás ver el juego desde ciudades como California, Florida y Texas, en los Estados Unidos .

¿A qué hora juegan Arsenal vs. PSG en California, Texas, Florida y otros estados de EE.UU.?

Horario Arsenal vs. PSG desde USA Ciudades en Estados Unidos 3:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 2:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 1:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 12:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).