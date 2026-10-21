Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Atlas vs. Club América EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este miércoles 21 de octubre por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. (Foto: Composición El Comercio Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Atlas vs. Club América EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este miércoles 21 de octubre por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. (Foto: Composición El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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Tras 12 jornadas, las Águilas suman 24 puntos y aventajan por tres a Toluca, su más cercano perseguidor. Con un partido pendiente, el equipo de Guillermo Almada tiene margen para ampliar esa diferencia, pero su próximo objetivo es claro: Club América busca vencer al Atlas este miércoles 21 de octubre en la jornada 13 y reforzar su liderato de cara a la recta final del torneo.

¿Dónde ver Atlas vs. Club América EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por el Tornero Apertura de la Liga MX?

El Atlas vs. Club América se podrá ver en México por Canal 5 y TUDN en televisión, y por ViX Premium y Layvtime en internet. En Estados Unidos, las opciones anunciadas son TUDN y ViX, además de las plataformas digitales de TUDN. El encuentro corresponde a la jornada 13 del Apertura 2026 y se disputará el miércoles 21 de octubre, a las 19:00 horas del centro de México, en el Estadio Jalisco.

PaísCanales de televisiónSeñal online / streamingDisponibilidad y observaciones
MéxicoCanal 5 y TUDNViX Premium y Layvtime, incluida su señal de YouTubeCanal 5 es la alternativa de televisión abierta; TUDN corresponde a TV de paga. ViX Premium requiere suscripción. Layvtime figura entre las opciones anunciadas para el partido.
infobae+2
Estados UnidosTUDNViX, TUDN.com y app de TUDNLa programación consultada incluye TUDN y ViX; la previa también señala la web y la aplicación de TUDN. El acceso puede requerir suscripción o autenticación con un proveedor de TV.
worldsoccertalk+2
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y PanamáSin señal confirmada en las fuentes consultadasSin plataforma confirmada para estos territoriosNo se ha verificado una programación específica del encuentro para estos países.
Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y VenezuelaSin señal confirmada en las fuentes consultadasSin plataforma confirmada para estos territoriosNo se ha verificado que las opciones anunciadas para México o Estados Unidos estén habilitadas en estos países.
Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y BrasilSin señal confirmada en las fuentes consultadasSin plataforma confirmada para estos territoriosNo se ha localizado una señal local confirmada para este partido.
EspañaSin señal confirmada en las fuentes consultadasSin plataforma confirmada para EspañaNo se ha localizado una programación específica del encuentro para este territorio.

¿A qué hora juega Atlas vs. Club América HOY por la Liga MX?

El partido Atlas vs. América se jugará el miércoles 21 de octubre de 2026, a las 19:00 horas del centro de México, en el Estadio Jalisco. El encuentro corresponde a la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX; en Perú, comenzará a las 20:00 horas.

País o regiónHora localFecha
México — Ciudad de México y Guadalajara19:00Miércoles 21 de octubre
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica19:00Miércoles 21 de octubre
Perú, Colombia, Ecuador continental y Panamá20:00Miércoles 21 de octubre
Bolivia y Venezuela21:00Miércoles 21 de octubre
Argentina, Uruguay y Paraguay22:00Miércoles 21 de octubre
Chile — Santiago22:00Miércoles 21 de octubre
Estados Unidos — Los Ángeles, horario del Pacífico18:00Miércoles 21 de octubre
Estados Unidos — Chicago, horario del Centro20:00Miércoles 21 de octubre
Estados Unidos — Miami y Nueva York, horario del Este21:00Miércoles 21 de octubre
España peninsular03:00Jueves 22 de octubre

El Atlas recibirá al América el miércoles por la noche en Guadalajara. Para los aficionados que sigan el encuentro desde Ciudad de México, el balón comenzará a rodar a las 19:00 horas; en Perú, Colombia y Ecuador continental, la cita será a las 20:00 horas. La programación publicada sitúa el compromiso en el Estadio Jalisco.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Santiago de Chile, el encuentro comenzará a las 22:00 horas. En Estados Unidos, la referencia será las 21:00 horas del Este y las 18:00 horas del Pacífico. Quienes lo sigan desde España peninsular deberán hacerlo durante la madrugada del jueves 22 de octubre, a las 03:00 horas.

¿Dónde ver Atlas vs. América en vivo?

PaísCanales de televisiónSeñal online / streaming
MéxicoCanal 5 —TV abierta— y TUDN —TV de paga—.
clarosports+1		ViX Premium y Layvtime, con transmisión anunciada en YouTube, Twitch y TikTok.
Estados UnidosTUDN USA.
si+1		ViX, TUDN.com y TUDN App. La programación también incluye DIRECTV Stream y Hulu + Live TV como servicios para seguir la señal de TUDN.

En México, la programación anunciada incluye Canal 5 en televisión abierta, TUDN en televisión de paga y ViX Premium y Layvtime como alternativas digitales. La disponibilidad de estas señales depende del territorio: no debe asumirse que las opciones mexicanas también estarán habilitadas en Perú u otros países.

Para Estados Unidos, la información publicada señala TUDN USA, TUDN.com, la aplicación de TUDN y ViX. Conviene revisar la guía del servicio contratado antes del encuentro, ya que el acceso puede depender del paquete y de la ubicación del usuario.

Últimos resultados entre Atlas y Club América

  • América 0-1 Atlas | Clausura 2026
  • Atlas 2-4 América | Apertura 2025
  • Atlas 1-3 América | Clausura 2025
  • América 3-0 Atlas | Apertura 2024
  • Atlas 1-5 América | Clausura 2024

Alineaciones posibles del Atlas vs. América

  • Atlas: Camilo Vargas (P); Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juanjo Purata, Jorge Alejandro Rodríguez; Paulo Ramírez, Elías Montiel; Luis Esteves, Kevin Zenon, Ryan Mmaee y Florian Monzón.
  • América: Luis Malagón (P); Franco Rossano, Santiago Ramos, Santiago Bueno, Dagoberto Espinoza; Israel Reyes, Erick Sánchez; Carlos Álvarez, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Henry Martín.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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