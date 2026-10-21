Tras 12 jornadas, las Águilas suman 24 puntos y aventajan por tres a Toluca, su más cercano perseguidor. Con un partido pendiente, el equipo de Guillermo Almada tiene margen para ampliar esa diferencia, pero su próximo objetivo es claro: Club América busca vencer al Atlas este miércoles 21 de octubre en la jornada 13 y reforzar su liderato de cara a la recta final del torneo.

¿Dónde ver Atlas vs. Club América EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por el Tornero Apertura de la Liga MX?

El Atlas vs. Club América se podrá ver en México por Canal 5 y TUDN en televisión, y por ViX Premium y Layvtime en internet. En Estados Unidos, las opciones anunciadas son TUDN y ViX , además de las plataformas digitales de TUDN. El encuentro corresponde a la jornada 13 del Apertura 2026 y se disputará el miércoles 21 de octubre, a las 19:00 horas del centro de México, en el Estadio Jalisco.

País Canales de televisión Señal online / streaming Disponibilidad y observaciones México Canal 5 y TUDN ViX Premium y Layvtime, incluida su señal de YouTube Canal 5 es la alternativa de televisión abierta; TUDN corresponde a TV de paga. ViX Premium requiere suscripción. Layvtime figura entre las opciones anunciadas para el partido.

infobae+2 Estados Unidos TUDN ViX, TUDN.com y app de TUDN La programación consultada incluye TUDN y ViX; la previa también señala la web y la aplicación de TUDN. El acceso puede requerir suscripción o autenticación con un proveedor de TV.

worldsoccertalk+2 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá Sin señal confirmada en las fuentes consultadas Sin plataforma confirmada para estos territorios No se ha verificado una programación específica del encuentro para estos países. Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela Sin señal confirmada en las fuentes consultadas Sin plataforma confirmada para estos territorios No se ha verificado que las opciones anunciadas para México o Estados Unidos estén habilitadas en estos países. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil Sin señal confirmada en las fuentes consultadas Sin plataforma confirmada para estos territorios No se ha localizado una señal local confirmada para este partido. España Sin señal confirmada en las fuentes consultadas Sin plataforma confirmada para España No se ha localizado una programación específica del encuentro para este territorio.

¿A qué hora juega Atlas vs. Club América HOY por la Liga MX?

El partido Atlas vs. América se jugará el miércoles 21 de octubre de 2026, a las 19:00 horas del centro de México, en el Estadio Jalisco . El encuentro corresponde a la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX; en Perú, comenzará a las 20:00 horas.

País o región Hora local Fecha México — Ciudad de México y Guadalajara 19:00 Miércoles 21 de octubre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 19:00 Miércoles 21 de octubre Perú, Colombia, Ecuador continental y Panamá 20:00 Miércoles 21 de octubre Bolivia y Venezuela 21:00 Miércoles 21 de octubre Argentina, Uruguay y Paraguay 22:00 Miércoles 21 de octubre Chile — Santiago 22:00 Miércoles 21 de octubre Estados Unidos — Los Ángeles, horario del Pacífico 18:00 Miércoles 21 de octubre Estados Unidos — Chicago, horario del Centro 20:00 Miércoles 21 de octubre Estados Unidos — Miami y Nueva York, horario del Este 21:00 Miércoles 21 de octubre España peninsular 03:00 Jueves 22 de octubre

El Atlas recibirá al América el miércoles por la noche en Guadalajara. Para los aficionados que sigan el encuentro desde Ciudad de México, el balón comenzará a rodar a las 19:00 horas; en Perú, Colombia y Ecuador continental, la cita será a las 20:00 horas. La programación publicada sitúa el compromiso en el Estadio Jalisco.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Santiago de Chile, el encuentro comenzará a las 22:00 horas. En Estados Unidos, la referencia será las 21:00 horas del Este y las 18:00 horas del Pacífico. Quienes lo sigan desde España peninsular deberán hacerlo durante la madrugada del jueves 22 de octubre, a las 03:00 horas.

¿Dónde ver Atlas vs. América en vivo?

País Canales de televisión Señal online / streaming México Canal 5 —TV abierta— y TUDN —TV de paga—.

clarosports+1 ViX Premium y Layvtime, con transmisión anunciada en YouTube, Twitch y TikTok. Estados Unidos TUDN USA.

si+1 ViX, TUDN.com y TUDN App. La programación también incluye DIRECTV Stream y Hulu + Live TV como servicios para seguir la señal de TUDN.

En México, la programación anunciada incluye Canal 5 en televisión abierta, TUDN en televisión de paga y ViX Premium y Layvtime como alternativas digitales. La disponibilidad de estas señales depende del territorio: no debe asumirse que las opciones mexicanas también estarán habilitadas en Perú u otros países.

Para Estados Unidos, la información publicada señala TUDN USA, TUDN.com, la aplicación de TUDN y ViX. Conviene revisar la guía del servicio contratado antes del encuentro, ya que el acceso puede depender del paquete y de la ubicación del usuario.

Últimos resultados entre Atlas y Club América

América 0-1 Atlas | Clausura 2026

Atlas 2-4 América | Apertura 2025

Atlas 1-3 América | Clausura 2025

América 3-0 Atlas | Apertura 2024

Atlas 1-5 América | Clausura 2024

Alineaciones posibles del Atlas vs. América

Atlas: Camilo Vargas (P); Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juanjo Purata, Jorge Alejandro Rodríguez; Paulo Ramírez, Elías Montiel; Luis Esteves, Kevin Zenon, Ryan Mmaee y Florian Monzón.

Camilo Vargas (P); Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juanjo Purata, Jorge Alejandro Rodríguez; Paulo Ramírez, Elías Montiel; Luis Esteves, Kevin Zenon, Ryan Mmaee y Florian Monzón. América: Luis Malagón (P); Franco Rossano, Santiago Ramos, Santiago Bueno, Dagoberto Espinoza; Israel Reyes, Erick Sánchez; Carlos Álvarez, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Henry Martín.