El conjunto colchonero llega con la misión clara de sacar ventaja en casa antes de la vuelta en Londres, consciente de que cada gol puede ser determinante en una serie tan pareja. Atlético de Madrid y Arsenal se verán las caras en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025/26, una eliminatoria de alto voltaje que puede marcar el rumbo del torneo. El choque se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, este miércoles 29 de abril a partir de las 15:00 horas ET. Para ver el partido en vivo y en directo online , te comparto la lista de horarios, canales de TV y dónde ver streaming desde cualquier plataforma digital.

El Atlético de Madrid afrontará la semifinal con un problema importante en el corazón de su mediocampo: Pablo Barrios, considerado el futbolista más influyente en esa zona por su capacidad para organizar, presionar y llegar al área, no estará disponible. Su ausencia obliga a Diego Simeone a replantear la estructura del equipo, tanto en la salida de balón como en la presión alta, y abre la puerta a variantes tácticas con perfiles más físicos o de contención para compensar la baja.

El reto para el Atlético será mayúsculo: enfrente estará el Arsenal, actual líder de la Premier League y equipo que terminó primero en la fase liga de la UEFA Champions League. Ese rendimiento no es casualidad; refleja un proyecto consolidado, con una base de jugadores jóvenes y un estilo de juego ofensivo, intenso y muy trabajado a nivel táctico. El conjunto inglés ha demostrado que puede imponer su identidad tanto en casa como a domicilio.

Conoce la hora de inicio para ver el partido de Julián Álvarez entre Atlético de Madrid vs. Arsenal por la UEFA Champions League 2026. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Atlético-Arsenal EN VIVO por TV y online?

El Atlético de Madrid vs Arsenal (ida de semifinal de Champions) del miércoles 29 de abril se verá por las señales oficiales de UEFA en cada región: ESPN/Disney+ en Sudamérica, Fox One y otras plataformas en México, Paramount+ en EE. UU. y Movistar Plus+ en España, entre otros.

País / región Canal(es) de TV (paga / abierta) Streaming / plataforma online Estados Unidos (español/inglés) Señales locales asociadas a Paramount+ (cable o IPTV, según operador) Paramount+ México FOX Sports (TV de paga) Fox One (streaming), Max (para vuelta y otros juegos), apps de FOX Canadá Canales locales con derechos UEFA (ej. TSN/CTV, según operador) Apps propias (TSN Direct/CTV Go u otras, según paquete) Guatemala ESPN Disney+ (Plan deportivo / Premium) El Salvador ESPN Disney+ Honduras ESPN Disney+ Nicaragua ESPN Disney+ Costa Rica ESPN Disney+ Panamá ESPN Disney+ República Dominicana ESPN Disney+ Puerto Rico TUDN / ESPN (según operador) ViX+, Disney+ Colombia ESPN Disney+ Perú ESPN Disney+ Ecuador ESPN Disney+ Bolivia ESPN Disney+ Chile ESPN Disney+ Argentina ESPN Disney+ Uruguay ESPN Disney+ Paraguay ESPN Disney+ Brasil Canais esportivos locales (TNT Sports/Space o similares según contrato vigente) Max, plataformas brasileñas ligadas a UEFA España Movistar Plus+ (canal Liga de Campeones) Movistar Plus+ (app y web), posible distribución en DAZN según paquete Portugal Canales Sport TV (según acuerdo de UEFA) Sport TV Online / app Francia Canal+, RMC Sport, beIN Sports (según reparto nacional) Apps Canal+, RMC Sport, beIN Connect Alemania DAZN / Prime Video / canales de TV de pago según jornada DAZN, Amazon Prime Video Italia Sky Sport, Mediaset (según acuerdo) Now TV / Mediaset Infinity Reino Unido TNT Sports (antes BT Sport) Discovery+/Max (TNT Sports app)

¿A qué hora ver el partido Atlético-Arsenal por UEFA Champions League?

El Atlético de Madrid vs Arsenal (ida de semifinal de Champions) se juega el miércoles 29 de abril de 2026 a las 21:00 en Madrid (19:00 UTC) .

Región / país Ciudad de referencia Hora local del partido España Madrid 21:00 Portugal Lisboa 20:00 Reino Unido Londres 20:00 Francia París 21:00 Alemania Berlín 21:00 Italia Roma 21:00 Países Bajos Ámsterdam 21:00 Grecia Atenas 22:00

América del Norte

Región / país Ciudad de referencia Hora local del partido Estados Unidos (ET) Nueva York / Miami 15:00 Estados Unidos (CT) Chicago / Houston 14:00 Estados Unidos (MT) Denver 13:00 Estados Unidos (PT) Los Ángeles 12:00 México Ciudad de México 13:00 Canadá (ET) Toronto 15:00 Canadá (PT) Vancouver 12:00

Centroamérica y Caribe

Región / país Ciudad de referencia Hora local del partido Guatemala Ciudad de Guatemala 13:00 El Salvador San Salvador 13:00 Honduras Tegucigalpa 13:00 Nicaragua Managua 13:00 Costa Rica San José 13:00 Panamá Ciudad de Panamá 14:00 República Dominicana Santo Domingo 15:00 Puerto Rico San Juan 15:00

Sudamérica

Región / país Ciudad de referencia Hora local del partido Colombia Bogotá 14:00 Perú Lima 14:00 Ecuador Quito 14:00 Venezuela Caracas 15:00 Bolivia La Paz 15:00 Chile Santiago 15:00 Paraguay Asunción 15:00 Argentina Buenos Aires 16:00 Uruguay Montevideo 16:00 Brasil (Brasilia, -03) Brasilia / São Paulo 16:00