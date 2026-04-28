El conjunto colchonero llega con la misión clara de sacar ventaja en casa antes de la vuelta en Londres, consciente de que cada gol puede ser determinante en una serie tan pareja. Atlético de Madrid y Arsenal se verán las caras en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025/26, una eliminatoria de alto voltaje que puede marcar el rumbo del torneo. El choque se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, este miércoles 29 de abril a partir de las 15:00 horas ET. Para ver el partido en vivo y en directo online, te comparto la lista de horarios, canales de TV y dónde ver streaming desde cualquier plataforma digital.
El Atlético de Madrid afrontará la semifinal con un problema importante en el corazón de su mediocampo: Pablo Barrios, considerado el futbolista más influyente en esa zona por su capacidad para organizar, presionar y llegar al área, no estará disponible. Su ausencia obliga a Diego Simeone a replantear la estructura del equipo, tanto en la salida de balón como en la presión alta, y abre la puerta a variantes tácticas con perfiles más físicos o de contención para compensar la baja.
El reto para el Atlético será mayúsculo: enfrente estará el Arsenal, actual líder de la Premier League y equipo que terminó primero en la fase liga de la UEFA Champions League. Ese rendimiento no es casualidad; refleja un proyecto consolidado, con una base de jugadores jóvenes y un estilo de juego ofensivo, intenso y muy trabajado a nivel táctico. El conjunto inglés ha demostrado que puede imponer su identidad tanto en casa como a domicilio.
¿Dónde ver Atlético-Arsenal EN VIVO por TV y online?
El Atlético de Madrid vs Arsenal (ida de semifinal de Champions) del miércoles 29 de abril se verá por las señales oficiales de UEFA en cada región: ESPN/Disney+ en Sudamérica, Fox One y otras plataformas en México, Paramount+ en EE. UU. y Movistar Plus+ en España, entre otros.
|País / región
|Canal(es) de TV (paga / abierta)
|Streaming / plataforma online
|Estados Unidos (español/inglés)
|Señales locales asociadas a Paramount+ (cable o IPTV, según operador)
|Paramount+
|México
|FOX Sports (TV de paga)
|Fox One (streaming), Max (para vuelta y otros juegos), apps de FOX
|Canadá
|Canales locales con derechos UEFA (ej. TSN/CTV, según operador)
|Apps propias (TSN Direct/CTV Go u otras, según paquete)
|Guatemala
|ESPN
|Disney+ (Plan deportivo / Premium)
|El Salvador
|ESPN
|Disney+
|Honduras
|ESPN
|Disney+
|Nicaragua
|ESPN
|Disney+
|Costa Rica
|ESPN
|Disney+
|Panamá
|ESPN
|Disney+
|República Dominicana
|ESPN
|Disney+
|Puerto Rico
|TUDN / ESPN (según operador)
|ViX+, Disney+
|Colombia
|ESPN
|Disney+
|Perú
|ESPN
|Disney+
|Ecuador
|ESPN
|Disney+
|Bolivia
|ESPN
|Disney+
|Chile
|ESPN
|Disney+
|Argentina
|ESPN
|Disney+
|Uruguay
|ESPN
|Disney+
|Paraguay
|ESPN
|Disney+
|Brasil
|Canais esportivos locales (TNT Sports/Space o similares según contrato vigente)
|Max, plataformas brasileñas ligadas a UEFA
|España
|Movistar Plus+ (canal Liga de Campeones)
|Movistar Plus+ (app y web), posible distribución en DAZN según paquete
|Portugal
|Canales Sport TV (según acuerdo de UEFA)
|Sport TV Online / app
|Francia
|Canal+, RMC Sport, beIN Sports (según reparto nacional)
|Apps Canal+, RMC Sport, beIN Connect
|Alemania
|DAZN / Prime Video / canales de TV de pago según jornada
|DAZN, Amazon Prime Video
|Italia
|Sky Sport, Mediaset (según acuerdo)
|Now TV / Mediaset Infinity
|Reino Unido
|TNT Sports (antes BT Sport)
|Discovery+/Max (TNT Sports app)
¿A qué hora ver el partido Atlético-Arsenal por UEFA Champions League?
El Atlético de Madrid vs Arsenal (ida de semifinal de Champions) se juega el miércoles 29 de abril de 2026 a las 21:00 en Madrid (19:00 UTC).
|Región / país
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|España
|Madrid
|21:00
|Portugal
|Lisboa
|20:00
|Reino Unido
|Londres
|20:00
|Francia
|París
|21:00
|Alemania
|Berlín
|21:00
|Italia
|Roma
|21:00
|Países Bajos
|Ámsterdam
|21:00
|Grecia
|Atenas
|22:00
América del Norte
|Región / país
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|Estados Unidos (ET)
|Nueva York / Miami
|15:00
|Estados Unidos (CT)
|Chicago / Houston
|14:00
|Estados Unidos (MT)
|Denver
|13:00
|Estados Unidos (PT)
|Los Ángeles
|12:00
|México
|Ciudad de México
|13:00
|Canadá (ET)
|Toronto
|15:00
|Canadá (PT)
|Vancouver
|12:00
Centroamérica y Caribe
|Región / país
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|Guatemala
|Ciudad de Guatemala
|13:00
|El Salvador
|San Salvador
|13:00
|Honduras
|Tegucigalpa
|13:00
|Nicaragua
|Managua
|13:00
|Costa Rica
|San José
|13:00
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|14:00
|República Dominicana
|Santo Domingo
|15:00
|Puerto Rico
|San Juan
|15:00
Sudamérica
|Región / país
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|Colombia
|Bogotá
|14:00
|Perú
|Lima
|14:00
|Ecuador
|Quito
|14:00
|Venezuela
|Caracas
|15:00
|Bolivia
|La Paz
|15:00
|Chile
|Santiago
|15:00
|Paraguay
|Asunción
|15:00
|Argentina
|Buenos Aires
|16:00
|Uruguay
|Montevideo
|16:00
|Brasil (Brasilia, -03)
|Brasilia / São Paulo
|16:00