Conoce a qué hora y qué canales de TV ver el partido Atlético Madrid vs. Arsenal este miércoles 29 de abril por la semifinal de la UEFA Champions League. (Foto: Composición Mag)
Conoce a qué hora y qué canales de TV ver el partido Atlético Madrid vs. Arsenal este miércoles 29 de abril por la semifinal de la UEFA Champions League. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El conjunto colchonero llega con la misión clara de sacar ventaja en casa antes de la vuelta en Londres, consciente de que cada gol puede ser determinante en una serie tan pareja. Atlético de Madrid y Arsenal se verán las caras en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025/26, una eliminatoria de alto voltaje que puede marcar el rumbo del torneo. El choque se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, este miércoles 29 de abril a partir de las 15:00 horas ET. Para ver el partido en vivo y en directo online, te comparto la lista de horarios, canales de TV y dónde ver streaming desde cualquier plataforma digital.

El Atlético de Madrid afrontará la semifinal con un problema importante en el corazón de su mediocampo: Pablo Barrios, considerado el futbolista más influyente en esa zona por su capacidad para organizar, presionar y llegar al área, no estará disponible. Su ausencia obliga a Diego Simeone a replantear la estructura del equipo, tanto en la salida de balón como en la presión alta, y abre la puerta a variantes tácticas con perfiles más físicos o de contención para compensar la baja.

El reto para el Atlético será mayúsculo: enfrente estará el Arsenal, actual líder de la Premier League y equipo que terminó primero en la fase liga de la UEFA Champions League. Ese rendimiento no es casualidad; refleja un proyecto consolidado, con una base de jugadores jóvenes y un estilo de juego ofensivo, intenso y muy trabajado a nivel táctico. El conjunto inglés ha demostrado que puede imponer su identidad tanto en casa como a domicilio.

Conoce la hora de inicio para ver el partido de Julián Álvarez entre Atlético de Madrid vs. Arsenal por la UEFA Champions League 2026. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)
Conoce la hora de inicio para ver el partido de Julián Álvarez entre Atlético de Madrid vs. Arsenal por la UEFA Champions League 2026. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)
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¿Dónde ver Atlético-Arsenal EN VIVO por TV y online?

El Atlético de Madrid vs Arsenal (ida de semifinal de Champions) del miércoles 29 de abril se verá por las señales oficiales de UEFA en cada región: ESPN/Disney+ en Sudamérica, Fox One y otras plataformas en México, Paramount+ en EE. UU. y Movistar Plus+ en España, entre otros.

País / regiónCanal(es) de TV (paga / abierta)Streaming / plataforma online
Estados Unidos (español/inglés)Señales locales asociadas a Paramount+ (cable o IPTV, según operador)Paramount+
MéxicoFOX Sports (TV de paga)Fox One (streaming), Max (para vuelta y otros juegos), apps de FOX
CanadáCanales locales con derechos UEFA (ej. TSN/CTV, según operador)Apps propias (TSN Direct/CTV Go u otras, según paquete)
GuatemalaESPNDisney+ (Plan deportivo / Premium)
El SalvadorESPNDisney+
HondurasESPNDisney+
NicaraguaESPNDisney+
Costa RicaESPNDisney+
PanamáESPNDisney+
República DominicanaESPNDisney+
Puerto RicoTUDN / ESPN (según operador)ViX+, Disney+
ColombiaESPNDisney+
PerúESPNDisney+
EcuadorESPNDisney+
BoliviaESPNDisney+
ChileESPNDisney+
ArgentinaESPNDisney+
UruguayESPNDisney+
ParaguayESPNDisney+
BrasilCanais esportivos locales (TNT Sports/Space o similares según contrato vigente)Max, plataformas brasileñas ligadas a UEFA
EspañaMovistar Plus+ (canal Liga de Campeones)Movistar Plus+ (app y web), posible distribución en DAZN según paquete
PortugalCanales Sport TV (según acuerdo de UEFA)Sport TV Online / app
FranciaCanal+, RMC Sport, beIN Sports (según reparto nacional)Apps Canal+, RMC Sport, beIN Connect
AlemaniaDAZN / Prime Video / canales de TV de pago según jornadaDAZN, Amazon Prime Video
ItaliaSky Sport, Mediaset (según acuerdo)Now TV / Mediaset Infinity
Reino UnidoTNT Sports (antes BT Sport)Discovery+/Max (TNT Sports app)

¿A qué hora ver el partido Atlético-Arsenal por UEFA Champions League?

El Atlético de Madrid vs Arsenal (ida de semifinal de Champions) se juega el miércoles 29 de abril de 2026 a las 21:00 en Madrid (19:00 UTC).

Región / paísCiudad de referenciaHora local del partido
EspañaMadrid21:00
PortugalLisboa20:00
Reino UnidoLondres20:00
FranciaParís21:00
AlemaniaBerlín21:00
ItaliaRoma21:00
Países BajosÁmsterdam21:00
GreciaAtenas22:00

América del Norte

Región / paísCiudad de referenciaHora local del partido
Estados Unidos (ET)Nueva York / Miami15:00
Estados Unidos (CT)Chicago / Houston14:00
Estados Unidos (MT)Denver13:00
Estados Unidos (PT)Los Ángeles12:00
MéxicoCiudad de México13:00
Canadá (ET)Toronto15:00
Canadá (PT)Vancouver12:00

Centroamérica y Caribe

Región / paísCiudad de referenciaHora local del partido
GuatemalaCiudad de Guatemala13:00
El SalvadorSan Salvador13:00
HondurasTegucigalpa13:00
NicaraguaManagua13:00
Costa RicaSan José13:00
PanamáCiudad de Panamá14:00
República DominicanaSanto Domingo15:00
Puerto RicoSan Juan15:00

Sudamérica

Región / paísCiudad de referenciaHora local del partido
ColombiaBogotá14:00
PerúLima14:00
EcuadorQuito14:00
VenezuelaCaracas15:00
BoliviaLa Paz15:00
ChileSantiago15:00
ParaguayAsunción15:00
ArgentinaBuenos Aires16:00
UruguayMontevideo16:00
Brasil (Brasilia, -03)Brasilia / São Paulo16:00
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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