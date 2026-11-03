Este martes 3 de noviembre de 2026, Atlético de Madrid y Bayern de Múnich se enfrentan por la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El francés François Letexier será árbitro del compromiso. El conjunto de Diego Simeone necesita ganar para no alejarse de la zona de clasificación directa a la siguiente fase del torneo.

El Atlético de Madrid llega a la contienda atravesando un gran momento en LaLiga, donde están segundos con 28 puntos, solo dos de diferencia contra Barcelona (líder). Han ganado 9 partidos y solo han caído en una ocasión. Pero en la Champions los números no reflejan esa regularidad.

En la Champions están en el puesto 16 con cuatro puntos. Han ganado 1 partido, empataron y cayeron en una ocasión. Es por ello que el duelo ante Bayern es clave para lograr el triunfo, para no complicar sus opciones de posicionar entre los primeros ocho.

Bayern de Múnich, por su parte, también se ubica lejos de los primeros ocho lugares. Está en el puesto 14 con cinco puntos. Han ganado 1 partido y empataron en dos partidos. Entienden que el duelo ante el Atlético es clave para sus aspiraciones.

¿Dónde ver Atlético de Madrid — Bayern Múnich EN VIVO por la Champions League?

En Argentina, el partido entre Atlético de Madrid contra Bayern Múnich por la Champions League por FOX Sports y Disney+ Premium. En Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, el duelo será transmitido por ESPN 2.

Argentina: FOX Sports y Disney+ Premium

Brasil: MAX

Chile: ESPN 2 y Disney+ Premium

Colombia: ESPN 2 y Disney+ Premium

Bolivia: ESPN 2 y Disney+ Premium

Ecuador: ESPN 2 y Disney+ Premium

El Salvador: Disney+ Premium

República Dominicana: Disney+ Premium

Guatemala: Disney+ Premium

Honduras: Disney+ Premium

México: FOX One

Nicaragua: Disney+ Premium

Panamá: Disney+ Premium

Paraguay: ESPN 2 y Disney+ Premium

Perú: ESPN 2 y Disney+ Premium

Puerto Rico: UniMás y NAICOM

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+

Uruguay: ESPN 2 y Disney+ Premium

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univisión NOW, TUDN App

Venezuela: ESPN 2 y Disney+ Premium

Horarios del partido Atlético de Madrid — Bayern Múnich por la Champions League

México: 14:00 horas

Costa Rica: 14:00 horas

Guatemala: 14:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

Honduras: 14:00 horas

Nicaragua: 14:00 horas

Panamá: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Brasil (Brasilia): 17:00 horas

Estados Unidos (ET): 15:00 horas

Estados Unidos (CT): 14:00 horas

Estados Unidos (MT): 13:00 horas

Estados Unidos (PT): 12:00 horas

España: 21:00 horas