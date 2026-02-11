Habrá duelo de titanes por un puesto en la final: el sorteo ha emparejado nuevamente a colchoneros y culés. El equipo de Hansi Flick busca repetir el éxito de la pasada campaña, cuando eliminaron a los madrileños sentenciando la eliminatoria con una victoria a domicilio tras las tablas en la ida. Atlético Madrid - FC Barcelona juegan este jueves 12 de febrero a partir de las 9:00 pm horario peninsular / 3:00 pm ET en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, válido por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026 . Si estás en Estados Unidos, España, México y otros países del mundo, conoce en qué canales de TV y dónde ver online el partido en vivo en directo desde cualquier dispositivo móvil.

El FC Barcelona de Hansi Flick se consolida como el gran aspirante al título tras alcanzar las semifinales de Copa. Con un paso firme y sin fisuras, el vigente campeón llega tras eliminar a Guadalajara, Racing y Albacete. Sin embargo, su camino hacia la reválida del trofeo afronta ahora una prueba de fuego: un duelo de alta tensión frente al Atlético de Madrid, un rival que exigirá al máximo al bloque culé para sellar su pase a la gran final.

¿Dónde ver Atlético Madrid - FC Barcelona EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido entre Atlético Madrid - FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO por la semifinal de la Copa del Rey 2026.

Región / País Canal de TV Plataforma de streaming / online Estados Unidos ESPN Select, ESPN Deportes (según operador) ESPN+ / ESPN App, fuboTV México Sky (SKY Sports) Sky Go / Sky+ (app de Sky) Centroamérica (Costa Rica, Resto de Centroamérica y R. Dominicana) Sky (SKY Sports) Sky Go / Sky+ Colombia Win Sports Win Sports Online (propia plataforma) ​ Ecuador El Canal del Fútbol ​ El Canal del Fútbol (OTT propia) ​ Perú América TV, Movistar (canales deportivos de la plataforma) ​ Movistar Play / app de Movistar; América TV GO (según disponibilidad) ​ Venezuela Meridiano TV, Venevisión, Inter ​ Plataformas online de los propios canales (cuando ofrezcan señal en directo) ​ Argentina Flow Sports ​ Flow (Cablevisión Flow) ​ Uruguay Flow Sports ​ Flow (OTT) ​ Paraguay Flow Sports ​ Flow (OTT) ​ Brasil ESPN Brasil Star+/Disney+, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play (según operador) ​ España La 1 (TVE), TV3 (Cataluña), M+ LaLiga (Movistar Plus+), canales M7 “Ver Partido” (Movistar) RTVE Play (abierto), Movistar Plus+ (OTT y deco), apps de TV3 y operadores (Movistar, Orange, etc.) Portugal Sport TV 3 ​ Sport TV Multiscreen / OTT propia ​ Francia DAZN ​ DAZN (app / web) ​ Bélgica DAZN; RTL Play (según zona) ​ DAZN; RTL Play ​ Alemania DAZN ​ DAZN ​ Austria DAZN ​ DAZN ​ Suiza DAZN ​ DAZN ​ Italia DAZN ​ DAZN ​ Países Bajos Ziggo Sport ​ Ziggo Go (OTT) ​ Reino Unido Premier Sports (según paquete) ​ Premier Player (streaming del canal) ​ Irlanda Premier Sports ​ Premier Player ​ Islandia — Disney+ (sección deportes/fútbol) ​ Escandinavia (Suecia, Noruega, Dinamarca) — Disney+ ​ Polonia Eleven Sports 1, Canal+ ​ OTT de Eleven y de Canal+ Online ​ Hungría Sport 2 ​ OTT de Sport TV (según derechos locales) ​ Balcanes (Bosnia, Croacia, etc.) Arena Sport; además Moja TV (Bosnia), MaxTV (Croacia) ​ Plataformas OTT de Arena / operadores locales ​ Albania SuperSport 1 Digitalb ​ Digitalb OTT ​ Finlandia — VeikkausTV ​ Rumanía Prima TV ​ OTT de Prima / operadores locales ​ Bulgaria Max Sport 4 ​ Max Sport OTT ​ Turquía — S Sport+ ​ Chipre Cytavision ​ Cytavision Go ​ Israel Sport 3 ​ OTT de Sport 3 / operadores de pago ​ Rusia Match TV ​ Match TV online ​

Horarios de partidos de la semifinal de la Copa del Rey

PARTIDOS DE IDA

Miércoles 11 de febrero. Athletic Club - Real Sociedad. 21:00 horas (CET)

Jueves 12 de febrero. Atlético de Madrid - FC Barcelona. 21:00 horas (CET)

PARTIDOS DE VUELTA