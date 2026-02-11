Habrá duelo de titanes por un puesto en la final: el sorteo ha emparejado nuevamente a colchoneros y culés. El equipo de Hansi Flick busca repetir el éxito de la pasada campaña, cuando eliminaron a los madrileños sentenciando la eliminatoria con una victoria a domicilio tras las tablas en la ida. Atlético Madrid - FC Barcelona juegan este jueves 12 de febrero a partir de las 9:00 pm horario peninsular / 3:00 pm ET en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, válido por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026. Si estás en Estados Unidos, España, México y otros países del mundo, conoce en qué canales de TV y dónde ver online el partido en vivo en directo desde cualquier dispositivo móvil.
El FC Barcelona de Hansi Flick se consolida como el gran aspirante al título tras alcanzar las semifinales de Copa. Con un paso firme y sin fisuras, el vigente campeón llega tras eliminar a Guadalajara, Racing y Albacete. Sin embargo, su camino hacia la reválida del trofeo afronta ahora una prueba de fuego: un duelo de alta tensión frente al Atlético de Madrid, un rival que exigirá al máximo al bloque culé para sellar su pase a la gran final.
¿Dónde ver Atlético Madrid - FC Barcelona EN VIVO por TV y Streaming Online?
Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido entre Atlético Madrid - FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO por la semifinal de la Copa del Rey 2026.
|Región / País
|Canal de TV
|Plataforma de streaming / online
|Estados Unidos
|ESPN Select, ESPN Deportes (según operador)
|ESPN+ / ESPN App, fuboTV
|México
|Sky (SKY Sports)
|Sky Go / Sky+ (app de Sky)
|Centroamérica (Costa Rica, Resto de Centroamérica y R. Dominicana)
|Sky (SKY Sports)
|Sky Go / Sky+
|Colombia
|Win Sports
|Win Sports Online (propia plataforma)
|Ecuador
|El Canal del Fútbol
|El Canal del Fútbol (OTT propia)
|Perú
|América TV, Movistar (canales deportivos de la plataforma)
|Movistar Play / app de Movistar; América TV GO (según disponibilidad)
|Venezuela
|Meridiano TV, Venevisión, Inter
|Plataformas online de los propios canales (cuando ofrezcan señal en directo)
|Argentina
|Flow Sports
|Flow (Cablevisión Flow)
|Uruguay
|Flow Sports
|Flow (OTT)
|Paraguay
|Flow Sports
|Flow (OTT)
|Brasil
|ESPN Brasil
|Star+/Disney+, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play (según operador)
|España
|La 1 (TVE), TV3 (Cataluña), M+ LaLiga (Movistar Plus+), canales M7 “Ver Partido” (Movistar)
|RTVE Play (abierto), Movistar Plus+ (OTT y deco), apps de TV3 y operadores (Movistar, Orange, etc.)
|Portugal
|Sport TV 3
|Sport TV Multiscreen / OTT propia
|Francia
|DAZN
|DAZN (app / web)
|Bélgica
|DAZN; RTL Play (según zona)
|DAZN; RTL Play
|Alemania
|DAZN
|DAZN
|Austria
|DAZN
|DAZN
|Suiza
|DAZN
|DAZN
|Italia
|DAZN
|DAZN
|Países Bajos
|Ziggo Sport
|Ziggo Go (OTT)
|Reino Unido
|Premier Sports (según paquete)
|Premier Player (streaming del canal)
|Irlanda
|Premier Sports
|Premier Player
|Islandia
|—
|Disney+ (sección deportes/fútbol)
|Escandinavia (Suecia, Noruega, Dinamarca)
|—
|Disney+
|Polonia
|Eleven Sports 1, Canal+
|OTT de Eleven y de Canal+ Online
|Hungría
|Sport 2
|OTT de Sport TV (según derechos locales)
|Balcanes (Bosnia, Croacia, etc.)
|Arena Sport; además Moja TV (Bosnia), MaxTV (Croacia)
|Plataformas OTT de Arena / operadores locales
|Albania
|SuperSport 1 Digitalb
|Digitalb OTT
|Finlandia
|—
|VeikkausTV
|Rumanía
|Prima TV
|OTT de Prima / operadores locales
|Bulgaria
|Max Sport 4
|Max Sport OTT
|Turquía
|—
|S Sport+
|Chipre
|Cytavision
|Cytavision Go
|Israel
|Sport 3
|OTT de Sport 3 / operadores de pago
|Rusia
|Match TV
|Match TV online
Horarios de partidos de la semifinal de la Copa del Rey
PARTIDOS DE IDA
- Miércoles 11 de febrero. Athletic Club - Real Sociedad. 21:00 horas (CET)
- Jueves 12 de febrero. Atlético de Madrid - FC Barcelona. 21:00 horas (CET)
PARTIDOS DE VUELTA
- Martes 3 de marzo. FC Barcelona - Atlético de Madrid. 21:00 horas (CET)
- Miércoles 4 de marzo. Real Sociedad - Athletic Club. 21:00 horas (CET)