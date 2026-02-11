Conoce qué canales de TV y dónde ver online la semifinal entre Atlético Madrid vs FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO por Copa del Rey 2026. (Foto: Composición Mag)
Habrá duelo de titanes por un puesto en la final: el sorteo ha emparejado nuevamente a colchoneros y culés. El equipo de Hansi Flick busca repetir el éxito de la pasada campaña, cuando eliminaron a los madrileños sentenciando la eliminatoria con una victoria a domicilio tras las tablas en la ida. Atlético Madrid - FC Barcelona juegan este jueves 12 de febrero a partir de las 9:00 pm horario peninsular / 3:00 pm ET en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, válido por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026. Si estás en Estados Unidos, España, México y otros países del mundo, conoce en qué canales de TV y dónde ver online el partido en vivo en directo desde cualquier dispositivo móvil.

El FC Barcelona de Hansi Flick se consolida como el gran aspirante al título tras alcanzar las semifinales de Copa. Con un paso firme y sin fisuras, el vigente campeón llega tras eliminar a Guadalajara, Racing y Albacete. Sin embargo, su camino hacia la reválida del trofeo afronta ahora una prueba de fuego: un duelo de alta tensión frente al Atlético de Madrid, un rival que exigirá al máximo al bloque culé para sellar su pase a la gran final.

¿Dónde ver Atlético Madrid - FC Barcelona EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido entre Atlético Madrid - FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO por la semifinal de la Copa del Rey 2026.

Región / PaísCanal de TVPlataforma de streaming / online
Estados UnidosESPN Select, ESPN Deportes (según operador) ESPN+ / ESPN App, fuboTV
MéxicoSky (SKY Sports) Sky Go / Sky+ (app de Sky)
Centroamérica (Costa Rica, Resto de Centroamérica y R. Dominicana)Sky (SKY Sports) Sky Go / Sky+
ColombiaWin Sports Win Sports Online (propia plataforma) ​
EcuadorEl Canal del Fútbol ​El Canal del Fútbol (OTT propia) ​
PerúAmérica TV, Movistar (canales deportivos de la plataforma) ​Movistar Play / app de Movistar; América TV GO (según disponibilidad) ​
VenezuelaMeridiano TV, Venevisión, Inter ​Plataformas online de los propios canales (cuando ofrezcan señal en directo) ​
ArgentinaFlow Sports ​Flow (Cablevisión Flow) ​
UruguayFlow Sports ​Flow (OTT) ​
ParaguayFlow Sports ​Flow (OTT) ​
BrasilESPN Brasil Star+/Disney+, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play (según operador) ​
EspañaLa 1 (TVE), TV3 (Cataluña), M+ LaLiga (Movistar Plus+), canales M7 “Ver Partido” (Movistar) RTVE Play (abierto), Movistar Plus+ (OTT y deco), apps de TV3 y operadores (Movistar, Orange, etc.)
PortugalSport TV 3 ​Sport TV Multiscreen / OTT propia ​
FranciaDAZN ​DAZN (app / web) ​
BélgicaDAZN; RTL Play (según zona) ​DAZN; RTL Play ​
AlemaniaDAZN ​DAZN ​
AustriaDAZN ​DAZN ​
SuizaDAZN ​DAZN ​
ItaliaDAZN ​DAZN ​
Países BajosZiggo Sport ​Ziggo Go (OTT) ​
Reino UnidoPremier Sports (según paquete) ​Premier Player (streaming del canal) ​
IrlandaPremier Sports ​Premier Player ​
IslandiaDisney+ (sección deportes/fútbol) ​
Escandinavia (Suecia, Noruega, Dinamarca)Disney+ ​
PoloniaEleven Sports 1, Canal+ ​OTT de Eleven y de Canal+ Online ​
HungríaSport 2 ​OTT de Sport TV (según derechos locales) ​
Balcanes (Bosnia, Croacia, etc.)Arena Sport; además Moja TV (Bosnia), MaxTV (Croacia) ​Plataformas OTT de Arena / operadores locales ​
AlbaniaSuperSport 1 Digitalb ​Digitalb OTT ​
FinlandiaVeikkausTV ​
RumaníaPrima TV ​OTT de Prima / operadores locales ​
BulgariaMax Sport 4 ​Max Sport OTT ​
TurquíaS Sport+ ​
ChipreCytavision ​Cytavision Go ​
IsraelSport 3 ​OTT de Sport 3 / operadores de pago ​
RusiaMatch TV ​Match TV online ​

Horarios de partidos de la semifinal de la Copa del Rey

PARTIDOS DE IDA

  • Miércoles 11 de febrero. Athletic Club - Real Sociedad. 21:00 horas (CET)
  • Jueves 12 de febrero. Atlético de Madrid - FC Barcelona. 21:00 horas (CET)

PARTIDOS DE VUELTA

  • Martes 3 de marzo. FC Barcelona - Atlético de Madrid. 21:00 horas (CET)
  • Miércoles 4 de marzo. Real Sociedad - Athletic Club. 21:00 horas (CET)

