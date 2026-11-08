Piero Hatto
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El líder sale a la defensa de la cima ante su más cercano perseguidor. Este domingo 8 de noviembre, no te pierdas el encuentro de , por la Jornada 12 de LaLiga 2026-27. Los blaugranas, con 30 puntos, son líderes y le siguen los colchoneros con 28 unidades, por lo que un triunfo de los de Simeone los pondría a la cabeza del campeonato. A continuación, revisa las opciones en TV y Streaming, así como los horarios, para mirar Atlético de Madrid vs. FC Barcelona.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO por LaLiga 2026?

Los aficionados en España podrán seguir el encuentro EN VIVO a través de Movistar LaLiga, disponible mediante Movistar Plus+ y los operadores que incluyen este canal, como Orange TV. El partido comenzará a las 9:00 p. m. (hora peninsular española), por lo que los seguidores podrán disfrutar de uno de los grandes enfrentamientos del fútbol español en horario estelar.

En México, el partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona se transmitirá EN VIVO por SKY Sports, mientras que también podrá seguirse mediante la plataforma de streaming SKY+. El encuentro está programado para comenzar a las 2:00 p. m. (hora del centro de México), una opción para los aficionados mexicanos que quieran disfrutar del enfrentamiento correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga.

En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el compromiso a través de ESPN Deportes y ESPN Select, además de las opciones digitales de ESPN+ y Fubo, según la disponibilidad de cada paquete y servicio. El encuentro comenzará a las 3:00 p. m. ET (hora del Este), 2:00 p. m. CT (hora del Centro), 1:00 p. m. MT (hora de la Montaña) y 12:00 p. m. PT (hora del Pacífico).

Horarios y canales de TV por país en Latinoamérica

PaísCanales de TVStreamingHora local
ArgentinaESPNDisney+ Premium / DGO5:00 p. m.
ChileESPN Disney+ Premium / DGO5:00 p. m.
ColombiaESPN Disney+ Premium / DGO3:00 p. m.
EcuadorESPN Disney+ Premium / DGO3:00 p. m.
ParaguayESPN Disney+ Premium / DGO5:00 p. m.
PerúESPN Disney+ Premium / DGO3:00 p. m.
UruguayESPN Disney+ Premium / DGO5:00 p. m.
VenezuelaESPN Disney+ Premium / DGO4:00 p. m.

Atlético de Madrid vs. FC Barcelona: posibles alineaciones

  • Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, Cristian Romero, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena; Giuliano Simeone, Kang-In Lee y Julián Álvarez.
  • FC Barcelona: Joan García; Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Marc Bernal, Pedri González, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha.
ESPN, SKY Sports, Disney Plus y Movistar LaLiga TV EN VIVO — ver partido Atlético de Madrid vs. FC Barcelona por TV y Fútbol Libre Online | VIDEO
El partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona se podrá seguir EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2026-27. La Transmisión estará disponible en España a través de Movistar Plus+; en Sudamérica, por ESPN y Disney+ Premium; mientras que en Estados Unidos los aficionados podrán conectarse mediante ESPN App y ESPN Deportes. En México, Centroamérica y República Dominicana, el encuentro llegará por SKY Sports y su servicio de streaming SKY Plus, con opciones para seguir el duelo desde televisión, celulares y otros dispositivos compatibles. (VIDEO DE X: @FCBarcelona)
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