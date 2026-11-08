El líder sale a la defensa de la cima ante su más cercano perseguidor. Este domingo 8 de noviembre, no te pierdas el encuentro de Atlético de Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO, por la Jornada 12 de LaLiga 2026-27. Los blaugranas, con 30 puntos, son líderes y le siguen los colchoneros con 28 unidades, por lo que un triunfo de los de Simeone los pondría a la cabeza del campeonato. A continuación, revisa las opciones en TV y Streaming, así como los horarios, para mirar Atlético de Madrid vs. FC Barcelona .

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO por LaLiga 2026?

Los aficionados en España podrán seguir el encuentro EN VIVO a través de Movistar LaLiga, disponible mediante Movistar Plus+ y los operadores que incluyen este canal, como Orange TV . El partido comenzará a las 9:00 p. m. (hora peninsular española), por lo que los seguidores podrán disfrutar de uno de los grandes enfrentamientos del fútbol español en horario estelar.

En México, el partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona se transmitirá EN VIVO por SKY Sports , mientras que también podrá seguirse mediante la plataforma de streaming SKY+. El encuentro está programado para comenzar a las 2:00 p. m. (hora del centro de México), una opción para los aficionados mexicanos que quieran disfrutar del enfrentamiento correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga.

En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el compromiso a través de ESPN Deportes y ESPN Select , además de las opciones digitales de ESPN+ y Fubo, según la disponibilidad de cada paquete y servicio. El encuentro comenzará a las 3:00 p. m. ET (hora del Este), 2:00 p. m. CT (hora del Centro), 1:00 p. m. MT (hora de la Montaña) y 12:00 p. m. PT (hora del Pacífico).

Horarios y canales de TV por país en Latinoamérica

País Canales de TV Streaming Hora local Argentina ESPN Disney+ Premium / DGO 5:00 p. m. Chile ESPN Disney+ Premium / DGO 5:00 p. m. Colombia ESPN Disney+ Premium / DGO 3:00 p. m. Ecuador ESPN Disney+ Premium / DGO 3:00 p. m. Paraguay ESPN Disney+ Premium / DGO 5:00 p. m. Perú ESPN Disney+ Premium / DGO 3:00 p. m. Uruguay ESPN Disney+ Premium / DGO 5:00 p. m. Venezuela ESPN Disney+ Premium / DGO 4:00 p. m.

Atlético de Madrid vs. FC Barcelona: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, Cristian Romero, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena; Giuliano Simeone, Kang-In Lee y Julián Álvarez.

Jan Oblak; Marc Pubill, Cristian Romero, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena; Giuliano Simeone, Kang-In Lee y Julián Álvarez. FC Barcelona: Joan García; Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Marc Bernal, Pedri González, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha.