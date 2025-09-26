Con solo seis jornadas transcurridas en LaLiga, la afición ya tiene un encuentro estelar: el derbi madrileño. Atlético de Madrid juega contra Real Madrid en una nueva edición del derbi español por la séptima jornada de LaLiga este sábado 27 de septiembre, desde las 4:15 p.m. (horario peninsular) en el Riyadh Air Metropolitano . Los colchoneros llegan en la novena posición, tras un inicio de temporada titubeante (dos victorias, tres empates y una derrota), recibe al invicto líder en un choque de grandes contrastes. Conoce cómo ver por TV y dónde seguir el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

Tras un arranque perfecto, el conjunto de Xabi Alonso afronta ante el Atlético de Madrid su prueba más exigente hasta ahora. Ganar les asegura mantener su ventaja de dos puntos sobre el FC Barcelona y retener el liderato. Por el contrario, cualquier resultado adverso los obligaría a ceder la cima de la tabla a su inmediato perseguidor.

Dónde ver Atlético - Real Madrid EN DIRECTO y ONLINE por LaLiga

La séptima jornada de LaLiga presenta el duelo entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Este encuentro, que se disputará en el Metropolitano, será retransmitido en directo y en exclusiva por el canal Dazn en España, uno de los operadores que adquirió los derechos televisivos. Desde México, podrás ver el partido en directo online a través de la señal de Sky Sports y Sky+; finalmente desde Estados Unidos, puedes seguirlo vía ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.

Cabe señalar que el partido será este sábado 27 de septiembre desde las 8:15 p.m. en Ciudad de México, 9:15 a.m. CT, 10:15 a.m. ET y 4:15 p.m. (horario local).

PAÍS CANALES TV / ONLINE España DAZN México Sky Sports y Sky+ Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes Sudamérica ESPN, Disney+ y DirecTV (DGO)

Alineaciones posibles de Atlético y Real Madrid

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Griezmann y Julián Álvarez.

Real Madrid: Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Fede Valverde, Arda Güler, Franco Mastantuono; Vinícius Jr y Kylian Mbappé.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid se enfrentan por LaLiga. (Video: ESPN)