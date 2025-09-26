Atlético Nacional y Millonarios se enfrentan EN VIVO este sábado 27 de septiembre en una nueva edición del Superclásico de Colombia por la Liga BetPlay 2025. (Foto: Twitter)
El Superclásico del fútbol colombiano enfrenta este sábado 27 de septiembre a Atlético Nacional contra Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. Este duelo clásico reúne a dos de los clubes más grandes del país, con una rica rivalidad que suma cientos de enfrentamientos. El partido promete fuerza, táctica y emociones. A continuación te explico cuándo juega, en qué canal verlo y cómo seguirlo online para no perder detalle del enfrentamiento entre verdes y azules.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs. Millonarios hoy por la Liga BetPlay 2025?

  • Colombia: 20:30
  • México (CDMX): 19:30
  • Estados Unidos (ET): 21:30

Dónde ver Atlético Nacional vs Millonarios en TV y online

  • Televisión en Colombia: Win Sports +
  • Streaming online: Win Play

Win Sports + es el canal premium que transmite los partidos de la Liga BetPlay, y la plataforma Win Play permite verlos en dispositivos móviles, Smart TV y vía web para suscriptores.

En Estados Unidos, el partido también podrá seguirse por Nuestra Tele Internacional y la plataforma de streaming Fanatiz.

Alineaciones probables de Atlético Nacional vs. Millonarios

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Billy Arce; Alfredo Morelos.

Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Jorge Arias, Juan Pablo Vargas, Helibelton Palacios; Beckham Castro, Stiven Vega, Nicolás Arévalo; Daniel Ruiz, Falcao García, Leonardo Castro.

Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

