El Superclásico del fútbol colombiano enfrenta este sábado 27 de septiembre a Atlético Nacional contra Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. Este duelo clásico reúne a dos de los clubes más grandes del país, con una rica rivalidad que suma cientos de enfrentamientos. El partido promete fuerza, táctica y emociones. A continuación te explico cuándo juega, en qué canal verlo y cómo seguirlo online para no perder detalle del enfrentamiento entre verdes y azules.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs. Millonarios hoy por la Liga BetPlay 2025?

Colombia : 20:30

: 20:30 México (CDMX) : 19:30

: 19:30 Estados Unidos (ET): 21:30

Dónde ver Atlético Nacional vs Millonarios en TV y online

Televisión en Colombia: Win Sports +

Win Sports + Streaming online: Win Play

Win Sports + es el canal premium que transmite los partidos de la Liga BetPlay, y la plataforma Win Play permite verlos en dispositivos móviles, Smart TV y vía web para suscriptores.

En Estados Unidos, el partido también podrá seguirse por Nuestra Tele Internacional y la plataforma de streaming Fanatiz.

Alineaciones probables de Atlético Nacional vs. Millonarios

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Billy Arce; Alfredo Morelos.

Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Jorge Arias, Juan Pablo Vargas, Helibelton Palacios; Beckham Castro, Stiven Vega, Nicolás Arévalo; Daniel Ruiz, Falcao García, Leonardo Castro.