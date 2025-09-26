El Superclásico del fútbol colombiano enfrenta este sábado 27 de septiembre a Atlético Nacional contra Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. Este duelo clásico reúne a dos de los clubes más grandes del país, con una rica rivalidad que suma cientos de enfrentamientos. El partido promete fuerza, táctica y emociones. A continuación te explico cuándo juega, en qué canal verlo y cómo seguirlo online para no perder detalle del enfrentamiento entre verdes y azules.
¿A qué hora juega Atlético Nacional vs. Millonarios hoy por la Liga BetPlay 2025?
- Colombia: 20:30
- México (CDMX): 19:30
- Estados Unidos (ET): 21:30
Dónde ver Atlético Nacional vs Millonarios en TV y online
- Televisión en Colombia: Win Sports +
- Streaming online: Win Play
Win Sports + es el canal premium que transmite los partidos de la Liga BetPlay, y la plataforma Win Play permite verlos en dispositivos móviles, Smart TV y vía web para suscriptores.
En Estados Unidos, el partido también podrá seguirse por Nuestra Tele Internacional y la plataforma de streaming Fanatiz.
Alineaciones probables de Atlético Nacional vs. Millonarios
Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Billy Arce; Alfredo Morelos.
Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Jorge Arias, Juan Pablo Vargas, Helibelton Palacios; Beckham Castro, Stiven Vega, Nicolás Arévalo; Daniel Ruiz, Falcao García, Leonardo Castro.