La jornada 12 de LaLiga 2025 cierra este domingo con un partido imperdible: Barcelona visita al Celta de Vigo en el estadio Balaídos. Con los azulgranas buscando recortar distancia con el líder Real Madrid, y los gallegos atravesando su mejor momento del torneo, el encuentro promete intensidad y goles.

El equipo de Hansi Flick llega con 25 puntos, a cinco de la cima, tras vencer 3-1 al Elche en el torneo local. Sin embargo, el empate 3-3 ante Brujas en Champions League dejó dudas en el funcionamiento.

Por su parte, Celta, dirigido por Claudio Giráldez, ha escalado posiciones con una racha positiva de cuatro partidos sin perder —dos empates y dos triunfos seguidos como visitante— y quiere dar el golpe ante un grande.

¿Dónde ver y qué canal transmite Celta vs. Barcelona EN VIVO por TV y streaming?

Canales de TV:

España: Movistar LaLiga

México: Sky Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes (DirecTV)

Streaming online:

España: Movistar Plus+

México: Izzi Go

Estados Unidos: Fubo (prueba gratuita) y ESPN App

¿A qué hora juegan Celta vs. Barcelona hoy?

El encuentro se disputará este domingo 9 de noviembre de 2025 en el estadio Balaídos (Vigo).Aquí los horarios por país:

España: 21:00

21:00 Estados Unidos (ET): 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

Historial de Barcelona vs. Celta de Vigo

El historial entre ambos equipos es ampliamente favorable al Barcelona, con 70 triunfos, 31 empates y 25 derrotas en 126 enfrentamientos. No obstante, los duelos recientes han sido muy parejos. En el último cruce, el 19 de abril de este año, los blaugranas se impusieron 4-3 en Montjuic, remontando un 1-3 en contra con una actuación memorable en los minutos finales.

Para este choque, Flick apostaría nuevamente por Robert Lewandowski y Lamine Yamal en ataque, mientras que Giráldez confía en Iago Aspas y Strand Larsen para seguir escalando posiciones.

Barcelona visita a Celta en Balaídos por LaLiga 2025. Revisa aquí los horarios en México, EE.UU. y España, y los canales para ver el partido EN VIVO. | Crédito: FC Barcelona / Facebook