El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este domingo en el Camp Nou en el primer Clásico de la temporada 2026/27. El duelo, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga, pone en juego tres puntos que pueden marcar el rumbo de la pelea por el título y medir las aspiraciones de ambos equipos en este inicio de campeonato. ¿Quieres ver El Clásico EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres y en cualquier plataforma digital.
¿Dónde ver FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO por TV gratis y Streaming Online?
El Clásico entre Barcelona y Real Madrid se disputará este domingo 25 de octubre de 2026 en el Spotify Camp Nou, por la jornada 10 de LaLiga. En Perú, la transmisión está anunciada por DSports y DGO desde las 3:00 p. m.; en España, el encuentro comenzará a las 21:00 y se verá por DAZN LaLiga. Barcelona será el equipo local en este enfrentamiento.
|País o territorio
|Hora del partido
|Canal de TV
|Streaming online
|Perú
|3:00 p. m.
|DSports
|DGO.
|Colombia
|3:00 p. m.
|DSports
|DGO.
|Ecuador
|3:00 p. m., territorio continental
|DSports
|DGO.
|Venezuela
|4:00 p. m.
|DSports
|DGO.
|Argentina
|5:00 p. m.
|DSports
|DGO.
|Chile
|5:00 p. m., Chile continental
|DSports
|DGO; también se anunció acceso mediante Paramount+ con credenciales de cliente de DIRECTV.
|Uruguay
|5:00 p. m.
|DSports
|DGO.
|México
|2:00 p. m., centro de México
|Sky Sports; disponible mediante Sky e izzi según el paquete contratado
|Sky+.
|Estados Unidos
|4:00 p. m. Este / 3:00 p. m. Centro / 1:00 p. m. Pacífico
|ABC, en inglés; ESPN Deportes, en español
|ESPN+; ESPN App para suscriptores del plan ESPN Unlimited.
|España
|21:00, península / 20:00, Canarias
|DAZN LaLiga, también mediante paquetes compatibles de Movistar Plus+ y Orange TV
|DAZN y los servicios online de los operadores que incluyan el canal.
En Perú, Barcelona vs. Real Madrid está programado para las 3:00 p. m. del domingo 25 de octubre. La señal anunciada es DSports, mientras que DGO figura como la alternativa para seguirlo por internet. Para esta edición del clásico, la guía consultada señala estas dos opciones: no confirma una transmisión por ESPN ni por Disney+ en territorio peruano.
En Argentina, Chile continental y Uruguay, el clásico comenzará a las 17:00 y tendrá transmisión por DSports y DGO. Para el público chileno también se informó una vía de acceso mediante Paramount+, utilizando las credenciales de cliente de DIRECTV. Esta modalidad no debe confundirse con una confirmación de que cualquier suscripción independiente a Paramount+ incluya el encuentro.
Sky Sports y Sky+ transmite el FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO
En México, el partido arrancará a las 14:00, tiempo del centro del país. La transmisión está anunciada por Sky Sports, con disponibilidad mediante Sky e izzi según la contratación del usuario; Sky+ aparece como la alternativa online. Por tanto, conviene distinguir entre la señal que transmite el partido —Sky Sports— y el operador o servicio utilizado para acceder a ella.
ABC en inglés y ESPN Deportes en español transmiten Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO en EE.UU.
En Estados Unidos, el inicio está previsto para las 4:00 p. m. del Este, las 3:00 p. m. del Centro y la 1:00 p. m. del Pacífico. ABC ofrecerá el encuentro en inglés y ESPN Deportes lo emitirá en español. También estará disponible en ESPN+ y en ESPN App para suscriptores del plan ESPN Unlimited. ESPN anunció, además, una previa de una hora en ABC desde las 3:00 p. m. del Este.
España: DAZN LaLiga es la señal del clásico Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO
En España, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán a las 21:00, hora peninsular, con emisión por DAZN LaLiga. También podrán seguirlo los clientes de Movistar Plus+ y Orange TV que tengan contratado un paquete que incluya ese canal. Orange confirma su disponibilidad en el dial 110 y mediante su aplicación para los abonados con el fútbol de LaLiga incluido.