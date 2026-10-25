El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este domingo en el Camp Nou en el primer Clásico de la temporada 2026/27. El duelo, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga, pone en juego tres puntos que pueden marcar el rumbo de la pelea por el título y medir las aspiraciones de ambos equipos en este inicio de campeonato. ¿Quieres ver El Clásico EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE ? A continuación, te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres y en cualquier plataforma digital.

¿Dónde ver FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO por TV gratis y Streaming Online?

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid se disputará este domingo 25 de octubre de 2026 en el Spotify Camp Nou, por la jornada 10 de LaLiga. En Perú, la transmisión está anunciada por DSports y DGO desde las 3:00 p. m.; en España, el encuentro comenzará a las 21:00 y se verá por DAZN LaLiga. Barcelona será el equipo local en este enfrentamiento.

País o territorio Hora del partido Canal de TV Streaming online Perú 3:00 p. m. DSports DGO. Colombia 3:00 p. m. DSports DGO. Ecuador 3:00 p. m., territorio continental DSports DGO. Venezuela 4:00 p. m. DSports DGO. Argentina 5:00 p. m. DSports DGO. Chile 5:00 p. m., Chile continental DSports DGO; también se anunció acceso mediante Paramount+ con credenciales de cliente de DIRECTV. Uruguay 5:00 p. m. DSports DGO. México 2:00 p. m., centro de México Sky Sports; disponible mediante Sky e izzi según el paquete contratado Sky+. Estados Unidos 4:00 p. m. Este / 3:00 p. m. Centro / 1:00 p. m. Pacífico ABC, en inglés; ESPN Deportes, en español ESPN+; ESPN App para suscriptores del plan ESPN Unlimited. España 21:00, península / 20:00, Canarias DAZN LaLiga, también mediante paquetes compatibles de Movistar Plus+ y Orange TV DAZN y los servicios online de los operadores que incluyan el canal.

En Perú, Barcelona vs. Real Madrid está programado para las 3:00 p. m. del domingo 25 de octubre . La señal anunciada es DSports, mientras que DGO figura como la alternativa para seguirlo por internet. Para esta edición del clásico, la guía consultada señala estas dos opciones: no confirma una transmisión por ESPN ni por Disney+ en territorio peruano.

En Argentina, Chile continental y Uruguay, el clásico comenzará a las 17:00 y tendrá transmisión por DSports y DGO . Para el público chileno también se informó una vía de acceso mediante Paramount+, utilizando las credenciales de cliente de DIRECTV. Esta modalidad no debe confundirse con una confirmación de que cualquier suscripción independiente a Paramount+ incluya el encuentro.

Sky Sports y Sky+ transmite el FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO

En México, el partido arrancará a las 14:00, tiempo del centro del país . La transmisión está anunciada por Sky Sports, con disponibilidad mediante Sky e izzi según la contratación del usuario; Sky+ aparece como la alternativa online. Por tanto, conviene distinguir entre la señal que transmite el partido —Sky Sports— y el operador o servicio utilizado para acceder a ella.

ABC en inglés y ESPN Deportes en español transmiten Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO en EE.UU.

En Estados Unidos, el inicio está previsto para las 4:00 p. m. del Este, las 3:00 p. m. del Centro y la 1:00 p. m. del Pacífico. ABC ofrecerá el encuentro en inglés y ESPN Deportes lo emitirá en español . También estará disponible en ESPN+ y en ESPN App para suscriptores del plan ESPN Unlimited. ESPN anunció, además, una previa de una hora en ABC desde las 3:00 p. m. del Este.

España: DAZN LaLiga es la señal del clásico Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO