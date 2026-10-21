Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el Bayern Múnich - Arsenal por la Champions League 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el Bayern Múnich - Arsenal por la Champions League 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer
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Bayern Múnich y Arsenal chocarán este miércoles 21 de octubre en el Allianz Arena por la Jornada 3 de la fase de liga de la Champions League 2026. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Bayern Múnich - Arsenal por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El Bayern Múnich - Arsenal por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Bayern Múnich - Arsenal en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Bayern Múnich - Arsenal por la Champions League 2026 este miércoles 21 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 3:00 pm         
  • Estados Unidos (CT): 2:00 pm                                   
  • Estados Unidos (MT): 1:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 12:00 pm
  • México (CDMX): 1:00 pm                 
  • España: 9:00 pm                                 
  • Puerto Rico: 3:00 pm            
  • República Dominicana: 3:00 pm
  • Panamá: 2:00 pm
  • Costa Rica: 1:00 pm
  • El Salvador: 1:00 pm
  • Guatemala: 1:00 pm
  • Honduras: 1:00 pm
  • Nicaragua: 1:00 pm
  • Argentina: 4:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 4:00 pm
  • Uruguay: 4:00 pm
  • Chile (Santiago): 4:00 pm
  • Paraguay: 4:00 pm
  • Bolivia: 3:00 pm
  • Venezuela: 3:00 pm
  • Ecuador: 2:00 pm
  • Perú: 2:00 pm
  • Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Bayern Múnich - Arsenal?

Este miércoles 21 de octubre se podrá ver el Bayern Múnich - Arsenal por la Champions League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, UniMás, Univision NOW, ViX
  • México: Max México
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
  • Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Brasil: TNT Brasil, Max Brazil
  • Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
  • Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: Disney+ Premium Norte
  • El Salvador: Disney+ Premium Norte
  • Guatemala: Disney+ Premium Norte
  • Honduras: Disney+ Premium Norte
  • Panamá: Disney+ Premium Norte
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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