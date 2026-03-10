El estado físico de Harry Kane mantiene en vilo al Bayern Múnich a horas del duelo de ida de los octavos de final de la Champions League 2026 ante el Atalanta, el martes 10 de marzo en Bérgamo. El delantero inglés arrastra un problema reciente en un gemelo que pone en duda su presencia o, al menos, su plenitud para uno de los partidos más importantes de la temporada. Sin embargo, el campeón de Alemania cuenta con un comodín de lujo para minimizar el impacto de una posible ausencia: el colombiano Luis Díaz.

Acostumbrado a partir desde la banda como extremo y a ejercer de escudero de Kane, el exatacante del Liverpool ya demostró que no le pesa el traje de protagonista. El viernes, ante el Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga y sin el astro inglés sobre el césped, Díaz abandonó su hábitat natural en la orilla del campo para ejercer como un nueve más puro. El resultado fue inmejorable: abrió el marcador, repartió una asistencia y lideró la goleada 4-1 que reforzó la confianza del plantel bávaro antes del viaje a Lombardía.

La prensa alemana no tardó en rendirse a su impacto. “Sus números son impresionantes”, sentenció el diario Bild para resumir la primera temporada de Lucho Díaz (29 años) en la Bundesliga. El colombiano suma ya 20 goles y 16 asistencias en competiciones oficiales, cifras que explican su creciente peso en el entramado ofensivo del Bayern. En el equipo muniqués, al que arribó procedente del Liverpool, solo Harry Kane le supera en participación directa en tantos, con 50 (45 goles y 5 asistencias), una muestra del tándem letal que han formado cuando ambos están disponibles.

El técnico Vincent Kompany, consciente de la importancia de la cita y de la incertidumbre en torno a su goleador, opta por un discurso pragmático. “Espero que Kane esté. Si lo consigue, genial. Si no, lo haremos con los chicos que tenemos”, adelantó tras el triunfo frente al Gladbach, recordando además que no podrá contar con el arquero Manuel Neuer por lesión. En ese escenario, si Kane no puede estar en el césped del Stadio Di Bergamo o no alcanza el 100%, todo apunta a que Luis Díaz deberá asumir el rol de líder ofensivo, aunque el propio colombiano insiste en que la fuerza del Bayern reside en el colectivo.

“Somos una familia. Nuestra mayor fortaleza es la unidad, todos nos esforzamos al máximo. Tenemos un grupo muy unido, muy trabajador y humilde, todo ello con un cuerpo técnico increíble”, destacó Díaz en una entrevista al sitio web del club, mirando ya a la eliminatoria. Esta temporada, además, ha forjado una gran sintonía con el francés Michael Olise, hasta el punto de que la prensa ha bautizado su sociedad como “Oliaz”, en un guiño nostálgico al legendario “Robbery” que integraron Arjen Robben y Franck Ribéry. “No somos un equipo de individualidades, sino que todos trabajamos como un colectivo por un objetivo común”, subrayó también Olise, reforzando la idea de que, con o sin Kane, el Bayern se siente preparado para afrontar el reto que plantea el Atalanta.

¿Cuándo y a qué hora juegan Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League 2025-26?

El duelo entre Bayern Múnich y Atalanta se llevará a cabo este martes 10 de marzo, a partir de las 15:00 horas de Bogotá (14:00 horas del Tiempo de Centro; 4 pm ET / 1 pm ET) por la ida de los octavos de final de la Champions League 2025-26 desde el Allianz Arena de Múnich. Aquí te enseño los horarios, según el país donde te encuentres.

14:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

15:00 horas de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 horas de Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Bolivia

17:00 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

20:00 horas en el Reino Unido e Irlanda

21:00 horas de Alemania, España, Francia e Italia

Estados Unidos

4 pm ET en Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania

3 pm CT en Texas

1 pm PT en California

¿Dónde ver partido Bayern — Atalanta EN VIVO EN DIRECTO por UEFA Champions League 2025-26?

La transmisión del partido Bayern Múnich y Atalanta por la UEFA Champions League 2025-26 se darán en diversos canales de televisión y servicios streaming en diferentes países del mundo que detallaremos a continuación.

México — FOX One y FOX Sports App

Estados Unidos y Puerto Rico — Amazon Prime Video, Paramount+ y ViX Plus

Latinoamérica — ESPN Norte, ESPN Sur y Disney Plus Premium

Colombia — ESPN Sur y ESPN Plus Premium

España — Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones 2

Alineaciones probables del Bayern Múnich vs. Atalanta por Champions League

Bayern Múnich (4-2-3-1) : Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Harry Kane. Entrenador: Vincent Kompany.

: Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Harry Kane. Entrenador: Vincent Kompany. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Entrenador: Raffaele Palladino.

