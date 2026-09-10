Es momento del debut de uno de los máximos candidatos al título esta temporada. Este jueves 10 de septiembre, desde el Allianz Arena de Múnich, no te pierdas el juego del Bayern vs. Bodo/Glimt, encuentro que será uno de los que cierre esta Jornada 1 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27. A continuación, te dejaré con los horarios y canales de transmisión para ver este enfrentamiento desde diferentes partes de Latinoamérica.

Revisa esta nota para que sepas cómo mirar el Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la Champions League 2026-27. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt EN VIVO en España?

El encuentro entre el Bayern Múnich y el FK Bodø/Glimt se disputará el jueves 10 de septiembre de 2026 en el Allianz Arena. En España, el partido comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular) y se podrá seguir en directo a través de Movistar Liga de Campeones y su plataforma de streaming Movistar+.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt EN VIVO en México?

Para los aficionados en México, el balón comenzará a rodar a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión en vivo estará disponible en televisión de paga por TNT Sports y mediante la plataforma de streaming Max (anteriormente HBO Max).

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario de inicio dependerá de la zona geográfica: a las 16:00 horas en el tiempo del Este (ET) y a las 13:00 horas en el tiempo del Pacífico (PT). Las opciones de visualización incluyen Paramount+ para la señal en inglés y TUDN o ViX para la cobertura en español.

Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt: alineaciones probables

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Nathaniel Brown; Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise.

Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Nathaniel Brown; Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise. Bodo/Glimt: Nikita Haikin; Sjovold, Nielsen, Bjortuft, Bjorkan;Sondre Auklend, Patrick Berg, Brunstad Fet; Ole Blomberg, Andreas Helmersen, Brynhildsen.