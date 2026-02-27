La Bundesliga siempre regala partidos de infarto y ‘Der Klassiker’ entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, correspondiente a la Fecha 34, no será la excepción. El encuentro, que se disputará en el Signal Iduna Park este sábado 28 de febrero, es imperdible. Por esa razón, entérate de una vez a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
Si en caso te preguntas cómo llegan ambos equipos al enfrentamiento, pues te digo que el equipo dirigido por Vincent Kompany afrontará el duelo tras haber derrotado 3-2 al Frankfurt por la jornada anterior de la competición alemana. El cuadro comandado por Niko Kovac, en tanto, viene de igualar 2-2 con el RB Leipzig en la fecha pasada. Debido a ese resultado, los amarillos agotarán esfuerzos para quedarse con los 3 puntos en su casa.
¿A qué hora ver EN VIVO el Bayern Múnich - Borussia Dortmund en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Bayern Múnich - Borussia Dortmund por la Bundesliga 2025-26 este sábado 28 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 12:30 pm
- Estados Unidos (CT): 11:30 am
- Estados Unidos (MT): 10:30 am
- Estados Unidos (PT): 9:30 am
- México (CDMX): 11:30 am
- Puerto Rico: 1:30 pm
- Costa Rica: 11:30 am
- República Dominicana: 1:30 pm
- El Salvador: 11:30 am
- Guatemala: 11:30 am
- Honduras: 11:30 am
- Nicaragua: 11:30 am
- Panamá: 12:30 pm
- Argentina: 2:30 pm
- Brasil (Brasilia): 2:30 pm
- Uruguay: 2:30 pm
- Chile (Santiago): 2:30 pm
- Paraguay: 2:30 pm
- Bolivia: 1:30 pm
- Venezuela: 1:30 pm
- Ecuador: 12:30 pm
- Perú: 12:30 pm
- Colombia: 12:30 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Bayern Múnich - Borussia Dortmund?
Este sábado 28 de febrero se podrá ver el Bayern Múnich - Borussia Dortmund por la Bundesliga 2025-26 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Select, ESPN App, fuboTV
- España: DAZN Spain
- México: Sky Sports México, Sky+, izzi
- Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
- Alemania: Sky Sports Bundesliga 1, Sky Go, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Top Event, WOW
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Canal GOAT
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Honduras: Sky Sports Norte
- República Dominicana: Sky Sports Norte
- Nicaragua: Sky Sports Norte
- Panamá: Bluu, Sky Sports Norte
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- El Salvador: Sky Sports Norte