Bayern Múnich y Chelsea inauguran la Fase Liga en el Allianz Arena con un choque de alto voltaje propio de la UEFA Champions League 2025-26. El encuentro se llevará a cabo este miércoles 17 de septiembre a partir de las 14:00 horas de Bogotá (13:00 horas del Tiempo de Centro; 3 pm ET / 12 pm PT) . Los bávaros vienen de golear (5-0) al Hamburgo en la Bundesliga, mientras que los blues igualaron (2-2) ante el Brentford por la Premier League. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber de uno de los juegos más esperados del torneo de clubes más importante de Europa.

Así llega el Bayern Múnich al partido contra Chelsea

El conjunto dirigido por Vincent Kompany ya no cuenta con el histórico Thomas Müller en sus filas y tan poco podrá disponer de Jamal Musiala, la nueva esperanza del fútbol alemán, a causa de una grave lesión. Sin embargo, tendrá a otras figuras como Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Manuel Neuer y Joshua Kimmich para buscar comenzar con el pie derecha esta nueva aventura en la Champions League. Actualmente, los germanos son líderes de la Bundesliga con 9 puntos.

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Bayern Múnich 5–0 Hamburg SV — Bundesliga (13/09/2025)

FC Augsburg 2–3 Bayern Múnich — Bundesliga (30/08/2025)

Bayern Múnich 6–0 RB Leipzig — Bundesliga (22/08/2025)

SV Wehen Wiesbaden 2–3 Bayern Múnich — DFB-Pokal (27/08/2025)

VfB Stuttgart 1–2 Bayern Múnich — Supercopa Franz Beckenbauer (16/08/2025)

Así llega el Chelsea para el partido contra Bayern Múnich

El Chelsea, por su parte, viene de ganar el Mundial de Clubes de la FIFA y se presenta como un serio candidato para volver a lo más alto en la presente Champions League. Entre sus figuras, se destacan Cole Palmer, Pedro Neto, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Estevao y Alejandro Garnacho. En las primeras cinco fechas de haberse iniciado la Premier League, el equipo de Enzo Maresca marcha en la quinta posición con 8 unidades.

Últimos cinco partidos del Chelsea

Brentford 2–2 Chelsea — Premier League (13/09/2025)

Chelsea 2–0 Fulham — Premier League (30/08/2025)

West Ham 1–5 Chelsea — Premier League (22/08/2025)

Chelsea 0–0 Crystal Palace — Premier League (17/08/2025)

Nottingham Forest 0–1 Chelsea — Premier League (25/05/2025)

¿Cuándo y a qué hora juegan Bayern Múnich vs. Chelsea por la Champions League 2025-26?

El duelo entre Bayern Múnich y Chelsea se llevará a cabo este miércoles 17 de septiembre, a partir de las 14:00 horas de Bogotá (13:00 horas del Tiempo de Centro; 3 pm ET / 12 pm ET) por la Jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League 2025-26 desde el Allianz Arena de Múnich. Aquí te enseño los horarios, según el país donde te encuentres.

13:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

14:00 horas de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 horas de Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Bolivia

16:00 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

20:00 horas en el Reino Unido e Irlanda

21:00 horas de Alemania, España, Francia e Italia

Estados Unidos

3 pm ET en Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania

2 pm CT en Texas

12 pm PT en California

¿Dónde ver partido Bayern — Chelsea EN VIVO EN DIRECTO por UEFA Champions League 2025-26?

La transmisión del partido Bayern Múnich y Chelsea por la UEFA Champions League 2025-26 se darán en diversos canales de televisión y servicios streaming en diferentes países del mundo que detallaremos a continuación.

México — TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video

— TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video Estados Unidos y Puerto Rico — Amazon Prime Video, Paramount+ y ViX Plus

— Amazon Prime Video, Paramount+ y ViX Plus Latinoamérica — ESPN Norte, ESPN Sur y Disney Plus Premium

— ESPN Norte, ESPN Sur y Disney Plus Premium Colombia — ESPN Sur y ESPN Plus Premium

— ESPN Sur y ESPN Plus Premium España — Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones 2

Alineaciones probables del Bayern Múnich vs. Chelsea por Champions League

Bayern Múnich (4-2-3-1) : Neuer; Laimer, Upamecano, tah, Stanisic; Kimmick, Pavlovic; Olisé, Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane. Entrenador: Vincent Kompany.

: Neuer; Laimer, Upamecano, tah, Stanisic; Kimmick, Pavlovic; Olisé, Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane. Entrenador: Vincent Kompany. Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo; Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro. Entrenador: Enzo Maresca.

Horario, TV y dónde ver en vivo partido Bayern Múnich vs. Chelsea por Champions League 2025-26

Equipos: Bayern Múnich vs. Chelsea, por Champions League 2025-26

Fecha: miércoles 17 de septiembre de 2025, Jornada 1 de la Fase Liga

Horario: ESP, 21:00 | COL, 14:00 | USA, 3 pm ET / 12:00 pm PT | MEX, 13:00

TV: Movistar Plus y M+ Liga de Campeones 2 (España); ESPN y Disney Plus Premium (Latinoamérica); TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video (México); Paramount+, ViX y Amazon Prime Video (EE.UU.)

Ciudad: Múnich, Alemania

Estadio: Allianz Arena

Capacidad aproximada: 75,000 espectadores en configuración internacional

Árbitro principal: José María Sánchez (España)

Asistentes: Raúl Cabañero (España) y por designación UEFA en la ficha del partido

Cuarto árbitro: según ficha UEFA del encuentro

VAR: Carlos del Cerro Grande (España)

AVAR: Rob Dieperink (Países Bajos)