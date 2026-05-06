El Bayern Múnich y el PSG firmaron uno de los partidos más espectaculares en la historia reciente de la Champions League con el 4-5 de la ida, un resultado que mantuvo la eliminatoria completamente abierta y elevó al máximo la expectativa para la vuelta. El encuentro se juega este miércoles 6 de mayo, a partir de las 2:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT / 9:00 p.m. horario peninsular desde el Allianz Arena . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto por qué canales de TV señal abierta y streaming online disponibles pasan el enfrentamiento desde Estados Unidos, España, México y otros países del mundo.

El Bayern de Múnich y el PSG definen este miércoles una de las semifinales más atractivas de la UEFA Champions League, con el conjunto francés en ventaja tras imponerse 5-4 en el partido de ida disputado en París. El resultado dejó abierta la eliminatoria, después de que el Bayern llegara a estar tres goles abajo en la segunda mitad antes de reaccionar y recortar la diferencia para mantener vivas sus opciones de remontada.

Ambos equipos afrontan la vuelta con una situación relativamente cómoda en sus ligas, lo que les permitió reservar titulares durante el fin de semana y firmar empates en casa. Esa gestión de esfuerzos añade todavía más expectativa a un cruce que promete intensidad, presión alta y un desenlace de alto voltaje para definir quién avanzará a la final europea.

Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido Bayern-PSG en vivo en directo este miércoles 6 de mayo por la semifinal de la UEFA Champions League. (Foto: FRANCK FIFE / AFP / Composición Mag) / Jairo Rúa

Dónde ver Bayern-PSG en vivo gratis por TV y Streaming Online

Bayern Múnich vs. PSG (vuelta) se verá por los mismos operadores oficiales de Champions por territorio: ESPN/Disney+ en gran parte de Sudamérica, TNT Sports/Max en México y Movistar Liga de Campeones en España, entre otros.

País / Región Canales de TV (pago) Streaming / Online oficial Perú ESPN Disney+ Premium Colombia ESPN Disney+ Premium Ecuador ESPN Disney+ Premium Bolivia ESPN Disney+ Premium Paraguay ESPN Disney+ Premium Uruguay ESPN Disney+ Premium Chile ESPN Disney+ Premium Argentina FOX Sports Disney+ Premium Brasil TNT Sports, Claro TV Max México TNT Sports Max, Amazon Prime Video (según parrilla local)

elcomercio+2 Centroamérica (CR, ES, NI, etc.) ESPN Disney+ Premium Estados Unidos TUDN, Univision, CBS (según mercado) Paramount+, ViX, TUDN App / TUDN.com, DAZN USA, Univision NOW, fuboTV

elcomercio+2 Puerto Rico TUDN, Univision Paramount+, ViX, TUDN App Canadá DAZN DAZN España Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ Movistar Plus+ (OTT de Movistar) Portugal Eleven / Canal local de Champions (según operador) Plataformas ligadas a operador (apps de TV de pago) Reino Unido TNT Sports (ex BT Sport) Discovery+ / Max ligado a TNT Sports Irlanda TNT Sports Discovery+ / Max Alemania DAZN, canales locales con derechos (ZDF en abierto solo si aplica) DAZN Francia Canal+ / beIN Sports (según ciclo de derechos) Apps propias de Canal+ / beIN Sports Italia Sky Sport, Mediaset (si aplica en abierto) NOW, Mediaset Infinity

A qué hora juega Bayern-PSG EN VIVO por semifinal de la Champions League

Estos son los principales horarios por país para seguir el partido de semifinal entre Bayern Múnich-Paris Saint Germain EN VIVO este miércoles 6 de mayo desde el Allianz Arena.

México (CDMX ): 13:00 horas | Fox One

): 13:00 horas | Centroamérica : 13:00 horas | ESPN y Disney+

: 13:00 horas | y Estados Unidos : 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) | CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN y Univisión

: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) | y Argentina : 16:00 horas | ESPN, Fox Sports y Disney+

: 16:00 horas | y Colombia: 14:00 horas | ESPN y Disney+

Alineación probable del Bayern y PSG

Bayern Múnich (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.

PSG (4-3-3): Safonov; Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia