Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Bayern-PSG en vivo este 6 de mayo por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Bayern-PSG en vivo este 6 de mayo por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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El Bayern Múnich y el PSG firmaron uno de los partidos más espectaculares en la historia reciente de la Champions League con el 4-5 de la ida, un resultado que mantuvo la eliminatoria completamente abierta y elevó al máximo la expectativa para la vuelta. El encuentro se juega este miércoles 6 de mayo, a partir de las 2:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT / 9:00 p.m. horario peninsular desde el Allianz Arena. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto por qué canales de TV señal abierta y streaming online disponibles pasan el enfrentamiento desde Estados Unidos, España, México y otros países del mundo.

El Bayern de Múnich y el PSG definen este miércoles una de las semifinales más atractivas de la UEFA Champions League, con el conjunto francés en ventaja tras imponerse 5-4 en el partido de ida disputado en París. El resultado dejó abierta la eliminatoria, después de que el Bayern llegara a estar tres goles abajo en la segunda mitad antes de reaccionar y recortar la diferencia para mantener vivas sus opciones de remontada.

Ambos equipos afrontan la vuelta con una situación relativamente cómoda en sus ligas, lo que les permitió reservar titulares durante el fin de semana y firmar empates en casa. Esa gestión de esfuerzos añade todavía más expectativa a un cruce que promete intensidad, presión alta y un desenlace de alto voltaje para definir quién avanzará a la final europea.

Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido Bayern-PSG en vivo en directo este miércoles 6 de mayo por la semifinal de la UEFA Champions League. (Foto: FRANCK FIFE / AFP / Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido Bayern-PSG en vivo en directo este miércoles 6 de mayo por la semifinal de la UEFA Champions League. (Foto: FRANCK FIFE / AFP / Composición Mag)
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Dónde ver Bayern-PSG en vivo gratis por TV y Streaming Online

Bayern Múnich vs. PSG (vuelta) se verá por los mismos operadores oficiales de Champions por territorio: ESPN/Disney+ en gran parte de Sudamérica, TNT Sports/Max en México y Movistar Liga de Campeones en España, entre otros.

País / RegiónCanales de TV (pago)Streaming / Online oficial
PerúESPNDisney+ Premium
ColombiaESPNDisney+ Premium
EcuadorESPNDisney+ Premium
BoliviaESPNDisney+ Premium
ParaguayESPNDisney+ Premium
UruguayESPNDisney+ Premium
ChileESPNDisney+ Premium
ArgentinaFOX SportsDisney+ Premium
BrasilTNT Sports, Claro TVMax
MéxicoTNT SportsMax, Amazon Prime Video (según parrilla local)
elcomercio+2
Centroamérica (CR, ES, NI, etc.)ESPNDisney+ Premium
Estados UnidosTUDN, Univision, CBS (según mercado)Paramount+, ViX, TUDN App / TUDN.com, DAZN USA, Univision NOW, fuboTV
elcomercio+2
Puerto RicoTUDN, UnivisionParamount+, ViX, TUDN App
CanadáDAZNDAZN
EspañaMovistar Liga de Campeones, Movistar Plus+Movistar Plus+ (OTT de Movistar)
PortugalEleven / Canal local de Champions (según operador)Plataformas ligadas a operador (apps de TV de pago)
Reino UnidoTNT Sports (ex BT Sport)Discovery+ / Max ligado a TNT Sports
IrlandaTNT SportsDiscovery+ / Max
AlemaniaDAZN, canales locales con derechos (ZDF en abierto solo si aplica)DAZN
FranciaCanal+ / beIN Sports (según ciclo de derechos)Apps propias de Canal+ / beIN Sports
ItaliaSky Sport, Mediaset (si aplica en abierto)NOW, Mediaset Infinity

A qué hora juega Bayern-PSG EN VIVO por semifinal de la Champions League

Estos son los principales horarios por país para seguir el partido de semifinal entre Bayern Múnich-Paris Saint Germain EN VIVO este miércoles 6 de mayo desde el Allianz Arena.

  • México (CDMX): 13:00 horas | Fox One
  • Centroamérica: 13:00 horas | ESPN Disney+
  • Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) | CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN Univisión
  • Argentina: 16:00 horas | ESPN, Fox Sports Disney+
  • Colombia: 14:00 horas | ESPN Disney+

Alineación probable del Bayern y PSG

  • Bayern Múnich (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.
  • PSG (4-3-3): Safonov; Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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