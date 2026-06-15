Consulta las alineaciones confirmadas para el partido Bélgica vs. Egipto en vivo en directo por el Mundial de Fútbol 2026. Revise la guía de horarios, formaciones y canales de televisión abierta y gratis online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Consulta las alineaciones confirmadas para el partido Bélgica vs. Egipto en vivo en directo por el Mundial de Fútbol 2026. Revise la guía de horarios, formaciones y canales de televisión abierta y gratis online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Bélgica y Egipto debutan en el Grupo G de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en un partido de pronóstico reservado este lunes 15 de junio de 2026 en el Lumen Field de Washington a las 3:00 pm ET (21:00 en Bruselas, 22:00 en Buenos Aires). ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista de canales de TV, streaming online disponibles y horarios por país para seguir la cobertura en varias regiones.

Dónde ver Bélgica — Egipto EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido debut entre Bélgica — Egipto del lunes 15 de junio de 2026 (Grupo G) en el Lumen Field de Washington. A continuación, conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles en Estados Unidos, México, países de Latinoamérica y otras partes del mundo.

América Latina (incluye Ecuador)

Región / PaísCanales de TV probables para este partidoStreaming oficial / appsNotas clave
EcuadorTeleamazonas (TV abierta, tiene 40 partidos, todos los de La Tri).El Canal del Fútbol (ECDF) app y web; Zapping Sports en algunos planes; posible señal simultánea de Teleamazonas online.Teleamazonas es el único canal abierto con Mundial 2026 y transmite todos los partidos de Ecuador.
ArgentinaTyC Sports, Flow Sports, DSports (DSPORTS) y canales asociados de TV paga; señales deportivas de cable locales.TyC Sports Play, Paramount+, DGO (Directv Go) y Disney+ Premium/ESPN para el paquete de partidos de Copa del Mundo en streaming.El partido se juega a las 14:00 Ecuador / 16:00 Argentina.
PerúSeñales deportivas de pago (como DSports) + señal abierta seleccionada (América/Latina/ATV) para partidos importantes.América tvGO, Paramount+, TV360, DGO y Disney+ Premium (bundle ESPN) como OTT principales para el Mundial 2026.Los paquetes de derechos en Perú concentran el Mundial en operadores de paga y plataformas de Disney/Directv.
ChileChilevisión/MiCHV y/o Mega como parte del paquete de TV abierta; señales de DirecTV Sports para cable.Paramount+ y DGO para streaming completo.Chile tiene esquema mixto: TV abierta parcial + streaming pagado.
ColombiaRadio Nacional de Colombia como señales abiertas del Mundial 2026.Paramount+ y DSports (para TV paga).Los mencionados servicios suelen compartir duelos clave del Mundial.
Bolivia y UruguayTigo Sports y Entel TV / DSports en TV paga.DGO y Paramount+.Para no selecciones locales, el partido suele ir por cable/streaming más que por abierto.
VenezuelaTeleven y DSports para el paquete de partidos.Plataformas de los operadores (Inter) + DGO.El Mundial se reparte entre TV paga y algunos canales abiertos.

Norteamérica

Región / PaísCanales de TV probablesStreaming oficial / appsNotas clave
Estados Unidos (inglés)FOX o FS1 como parte del paquete en inglés de la Copa Mundial 2026.Fubo (FS1/FOX), Sling (paquetes con FOX Sports), apps de los operadores de cable/satélite; posible acceso vía app FOX Sports.Live Soccer TV lista FS1 USA con señal disponible vía Fubo y Sling para Bélgica — Egipto.
Estados Unidos (español)Telemundo / Universo para el paquete de partidos en español del Mundial 2026.Peacock (streaming completo de los 104 partidos en español); apps de Fubo y Sling con Telemundo/Universo; TV Everywhere de operadores.Telemundo es el socio principal en español; Universo suele complementar.
CanadáCadenas deportivas como TSN y RDS (inglés/francés).TSN Direct, RDS Direct y apps de cable/satélite.Se sigue esquema similar a otros Mundiales (TSN como eje).

Europa

Región / PaísCanales de TV probablesStreaming oficial / appsNotas clave
EspañaMovistar Plus+ como tenedor de todos los partidos del Mundial 2026.Movistar Plus+ app (MiMovistar), DAZN y decodificadores IPTV/satélite.Todos los partidos se emiten por distintos canales de la plataforma (M+ Mundial, etc.).
FranciaCadenas deportivas y plataformas locales (ej. L’Équipe para algunos derechos de selecciones sudamericanas en ciclos previos).Apps de los operadores franceses que tengan el paquete de Mundial.M6, beIN Sports 1, M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, Free, 6play y myCANAL
Resto de EuropaOperadores nacionales de derechos del Mundial 2026 (por ejemplo Sky, RTL, RAI, ZDF/ARD, etc.).Apps de cada operador (Sky Go, RTL+, etc.).La lógica es similar: un consorcio nacional emite todos los partidos.

África y resto del mundo

Región / PaísCanales de TV probablesStreaming oficial / appsNotas clave
Costa de Marfil y África subsaharianaSupersport y/o canales nacionales afiliados para el Mundial.Apps de Supersport, servicios locales de streaming.Históricamente Supersport concentra grandes torneos FIFA en África.
Gran parte del mundo (excepto Sudamérica)Operadores nacionales + FIFA+ en algunos territorios.FIFA+ ofrece partidos selectos gratis en streaming en regiones donde no bloquean el encuentro.FIFA+ se usa como complemento donde los derechos lo permiten.

Fecha, hora TV y dónde ver Bélgica — Egipto

  • Partido: Bélgica — Egipto, Jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026 (Grupo G).
  • Fecha: Lunes 15 de junio de 2026.
  • Sede: Lumen Field, Washington, EE. UU.
  • Hora local: 15:00 hora del Este de EE. UU. (12:00 PT / 19:00 UTC)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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