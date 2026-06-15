Bélgica y Egipto debutan en el Grupo G de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en un partido de pronóstico reservado este lunes 15 de junio de 2026 en el Lumen Field de Washington a las 3:00 pm ET (21:00 en Bruselas, 22:00 en Buenos Aires) . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista de canales de TV, streaming online disponibles y horarios por país para seguir la cobertura en varias regiones.

Dónde ver Bélgica — Egipto EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido debut entre Bélgica — Egipto del lunes 15 de junio de 2026 (Grupo G) en el Lumen Field de Washington . A continuación, conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles en Estados Unidos, México, países de Latinoamérica y otras partes del mundo.

América Latina (incluye Ecuador)

Región / País Canales de TV probables para este partido Streaming oficial / apps Notas clave Ecuador Teleamazonas (TV abierta, tiene 40 partidos, todos los de La Tri). El Canal del Fútbol (ECDF) app y web; Zapping Sports en algunos planes; posible señal simultánea de Teleamazonas online. Teleamazonas es el único canal abierto con Mundial 2026 y transmite todos los partidos de Ecuador. Argentina TyC Sports, Flow Sports, DSports (DSPORTS) y canales asociados de TV paga; señales deportivas de cable locales. TyC Sports Play, Paramount+, DGO (Directv Go) y Disney+ Premium/ESPN para el paquete de partidos de Copa del Mundo en streaming. El partido se juega a las 14:00 Ecuador / 16:00 Argentina. Perú Señales deportivas de pago (como DSports) + señal abierta seleccionada (América/Latina/ATV) para partidos importantes. América tvGO, Paramount+, TV360, DGO y Disney+ Premium (bundle ESPN) como OTT principales para el Mundial 2026. Los paquetes de derechos en Perú concentran el Mundial en operadores de paga y plataformas de Disney/Directv. Chile Chilevisión/MiCHV y/o Mega como parte del paquete de TV abierta; señales de DirecTV Sports para cable. Paramount+ y DGO para streaming completo. Chile tiene esquema mixto: TV abierta parcial + streaming pagado. Colombia Radio Nacional de Colombia como señales abiertas del Mundial 2026. Paramount+ y DSports (para TV paga). Los mencionados servicios suelen compartir duelos clave del Mundial. Bolivia y Uruguay Tigo Sports y Entel TV / DSports en TV paga. DGO y Paramount+. Para no selecciones locales, el partido suele ir por cable/streaming más que por abierto. Venezuela Televen y DSports para el paquete de partidos. Plataformas de los operadores (Inter) + DGO. El Mundial se reparte entre TV paga y algunos canales abiertos.

Norteamérica

Región / País Canales de TV probables Streaming oficial / apps Notas clave Estados Unidos (inglés) FOX o FS1 como parte del paquete en inglés de la Copa Mundial 2026. Fubo (FS1/FOX), Sling (paquetes con FOX Sports), apps de los operadores de cable/satélite; posible acceso vía app FOX Sports. Live Soccer TV lista FS1 USA con señal disponible vía Fubo y Sling para Bélgica — Egipto. Estados Unidos (español) Telemundo / Universo para el paquete de partidos en español del Mundial 2026. Peacock (streaming completo de los 104 partidos en español); apps de Fubo y Sling con Telemundo/Universo; TV Everywhere de operadores. Telemundo es el socio principal en español; Universo suele complementar. Canadá Cadenas deportivas como TSN y RDS (inglés/francés). TSN Direct, RDS Direct y apps de cable/satélite. Se sigue esquema similar a otros Mundiales (TSN como eje).

Europa

Región / País Canales de TV probables Streaming oficial / apps Notas clave España Movistar Plus+ como tenedor de todos los partidos del Mundial 2026. Movistar Plus+ app (MiMovistar), DAZN y decodificadores IPTV/satélite. Todos los partidos se emiten por distintos canales de la plataforma (M+ Mundial, etc.). Francia Cadenas deportivas y plataformas locales (ej. L’Équipe para algunos derechos de selecciones sudamericanas en ciclos previos). Apps de los operadores franceses que tengan el paquete de Mundial. M6, beIN Sports 1, M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, Free, 6play y myCANAL Resto de Europa Operadores nacionales de derechos del Mundial 2026 (por ejemplo Sky, RTL, RAI, ZDF/ARD, etc.). Apps de cada operador (Sky Go, RTL+, etc.). La lógica es similar: un consorcio nacional emite todos los partidos.

África y resto del mundo

Región / País Canales de TV probables Streaming oficial / apps Notas clave Costa de Marfil y África subsahariana Supersport y/o canales nacionales afiliados para el Mundial. Apps de Supersport, servicios locales de streaming. Históricamente Supersport concentra grandes torneos FIFA en África. Gran parte del mundo (excepto Sudamérica) Operadores nacionales + FIFA+ en algunos territorios. FIFA+ ofrece partidos selectos gratis en streaming en regiones donde no bloquean el encuentro. FIFA+ se usa como complemento donde los derechos lo permiten.

Fecha, hora TV y dónde ver Bélgica — Egipto

Partido: Bélgica — Egipto, Jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026 (Grupo G).

Fecha: Lunes 15 de junio de 2026.

Sede: Lumen Field, Washington, EE. UU.

Hora local: 15:00 hora del Este de EE. UU. (12:00 PT / 19:00 UTC)