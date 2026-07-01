Bélgica y Senegal medirán fuerzas en los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026 este miércoles 01 de julio en el Lumen Field de Seattle, Washington (Estados Unidos) desde las 14:00 horas Tiempo del Centro de México (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT en Estados Unidos) . Para ver el partido Bélgica vs. Senegal en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguir la cobertura de manera legal.

SEATTLE, WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 1/07/2026.- Horarios y canales para ver Bélgica vs. Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se realizará en Lumen Field, Seattle, Estados Unidos. Imagen creada por Gemini.

¿Dónde ver Bélgica vs. Senegal EN VIVO GRATIS por TV señal abierta y Online?

País / Región TV abierta / Cable / Satélite principales Plataformas de streaming / Apps oficiales México -- ViX / ViX Premium Argentina DIRECTV Sports (Dsports) Flow Sports, DGO, Paramount+ Bolivia Tigo Sports Bolivia, Entel TV Tigo Sports App (según operador), plataformas propias de cable Brasil SporTV, Globo, SBT, N Sports Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, CazéTV (vía streaming), Disney+ Premium Brazil para el Mundial Chile DSPORTS (DirecTV) por TV de pago DGO, Paramount+ Colombia Win Sports, DIRECTV Sports, Radio Nacional de Colombia Win Play, DGO, Paramount+ Ecuador DIRECTV Sports DGO, Paramount+ (derechos digitales del torneo) Paraguay GEN, Trece, Unicanal Apps propias de los operadores de cable que incluyan GEN, Trece y Unicanal Perú DIRECTV Sports, América Televisión DGO, América tvGO, Paramount+, TV 360 Uruguay DIRECTV Sports DGO, AUF TV, Paramount+ Venezuela DIRECTV Sports DGO, inter Centroamérica Tigo Sports y FOX en TV de paga Tigo Sports App, FOX+ y plataformas OTT vinculadas al operador Estados Unidos Fox Sports 1, canales de la familia Fox, Telemundo en español Peacock, Fubo, apps de Fox Sports, plataformas de streaming de los operadores España Canales DAZN dedicados al Mundial (DAZN Mundial, BarTV Mundial) DAZN y su ecosistema de apps (DAZN Mundial, BarTV Mundial online)

Los aficionados que se encuentren en México podrán ver en vivo el partido Bélgica vs. Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026 a través de la señal oficial de ViX , que cuenta con los derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el país.

En Estados Unidos, la transmisión del encuentro estará disponible en televisión por FOX Network, FS1, Telemundo y Universo, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming para la audiencia hispana y angloparlante, de acuerdo con la programación oficial de los operadores que poseen los derechos del torneo.

En Sudamérica, cadenas como DIRECTV Sports (DSports) y su plataforma DGO emitirán el partido para países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, complementando la cobertura con señales abiertas líderes en cada mercado, tales como Caracol TV y RCN Televisión en Colombia, Chilevisión en Chile, América TV en Perú, Televen en Venezuela y Teleamazonas en Ecuador, además de servicios OTT como Paramount+ y Disney+ Premium que distribuyen la señal de ESPN y DSports en la región.

¿A qué hora juega Bélgica vs. Senegal HOY 01 de julio por el Mundial 2026?

El partido Bélgica vs. Senegal se juega a las 14:00 horas del Centro de México, y desde ahí se ajustan los horarios para cada país.

País / Región Hora local del partido México 14:00 (2:00 p. m.) Estados Unidos (Este, ET) 16:00 (4:00 p. m.) Estados Unidos (Centro, CT) 15:00 (3:00 p. m.) Estados Unidos (Montaña, MT) 14:00 (2:00 p. m.) Estados Unidos (Pacífico, PT) 13:00 (1:00 p. m.) Canadá (Toronto / Ottawa) 16:00 (4:00 p. m.) – mismo huso que ET Argentina 17:00 (5:00 p. m.) Uruguay 17:00 (5:00 p. m.) Paraguay 17:00 (5:00 p. m.) Brasil (Brasilia) 17:00 (5:00 p. m.) Chile 16:00 (4:00 p. m.) – misma franja que BOL y VEN para este partido Bolivia 16:00 (4:00 p. m.) – misma franja que CHI y VEN para este partido Venezuela 16:00 (4:00 p. m.) – misma franja que CHI y BOL para este partido Colombia 15:00 (3:00 p. m.) Ecuador 15:00 (3:00 p. m.) Perú 15:00 (3:00 p. m.) España (península) 22:00 (10:00 p. m.) Reino Unido 21:00 (9:00 p. m.) Alemania / Italia / Francia 21:00 (9:00 p. m.) Corea del Sur 05:00 (5:00 a. m. del día siguiente) Japón 05:00 (5:00 a. m. del día siguiente)

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Bélgica vs. Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

Posibles alineaciones de Bélgica vs. Senegal

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Amadou Onana; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere.

Senegal: Mory Diaw; Krépin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Habib Diarra, Idrissa Gueye, Lamine Camara; Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Ibrahim Mbaye.