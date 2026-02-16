El choque de ida entre el Benfica y el Real Madrid se perfila como uno de los más atractivos en los play-offs de acceso a octavos. Este duelo que será el martes 17 de febrero a partir de las 9:00 p.m. hora local en el Estadio Da Luz , revive la intensidad vivida en la octava jornada de la fase de liga, donde ambos protagonizaron un encuentro dramático. Si quieres ver el partido en vivo en directo online, te comparto la lista de canales de TV y dónde seguir streaming en cualquier dispositivo móvil.

Los dirigidos por José Mourinho llegan con la moral alta tras asegurar el puesto 24 de la clasificación general. El conjunto luso presume de un equilibrio sólido: la contundencia ofensiva de Pavlidis y Schjelderup se complementa con una zaga liderada por Otamendi y Antonio Silva, que ha demostrado ser un muro difícil de franquear.

El Real Madrid llega a esta etapa respaldado por su mística histórica, aunque condicionado por la irregularidad que lo relegó al noveno puesto en la liga inicial. Bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, el conjunto blanco ha brillado gracias al talento individual de figuras como Mbappé, pero sufre ante transiciones rápidas debido a fragilidades defensivas. Pese a lograr triunfos contundentes frente a la Juventus y el Marsella, tropiezos inesperados les impidieron el acceso directo a octavos. Ahora, parten como cabezas de serie en los playoffs con la misión de reafirmar su candidatura al trofeo.

Dónde ver Benfica - Real Madrid EN VIVO EN DIRECTO por TV y Streaming Online

El Benfica vs. Real Madrid de este martes 17 de febrero por Champions se ve, según país, en los operadores oficiales de derechos UCL 2025‑26: ESPN/Disney+ en buena parte de Latinoamérica, Paramount+ y TelevisaUnivision en EE. UU., y Movistar Plus+ en España, entre otros.

País / región prioritario Canal(es) de TV principales Plataforma(s) de streaming / señal online Estados Unidos TUDN USA, UniMás, Univision (señal en español, según paquete de cable/satélite) Paramount+, ViX, DirecTV Stream, TUDN App, Univision NOW México TNT Sports, FOX One (según repartición local del partido), señales de TV de paga con TNT/FOX One activos Max (TNT Sports), apps de FOX One vía operadores (Claro Video, Prime Video Channels, Roku, según acuerdo local) España Movistar Liga de Campeones (dial Champions), posibles diales auxiliares de Movistar Plus+ Movistar Plus+ (OTT propia de Movistar) Argentina ESPN (señales regionales de ESPN para Cono Sur) Disney+ (pack deportivo con señal en vivo de ESPN para UCL) Colombia ESPN (señal Andina de ESPN) Disney+ Perú ESPN (feed Perú/Cono Norte) Disney+ ​ Chile ESPN (feed Cono Sur) Disney+ ​ Uruguay ESPN ​ Disney+ ​ Paraguay ESPN ​ Disney+ ​ Bolivia ESPN ​ Disney+ ​ Ecuador ESPN ​ Disney+ ​ Venezuela ESPN ​ Disney+ ​ Costa Rica ESPN ​ Disney+ ​ Panamá ESPN ​ Disney+ ​ Guatemala ESPN ​ Disney+ ​ Honduras ESPN ​ Disney+ ​ El Salvador ESPN ​ Disney+ ​ Nicaragua ESPN ​ Disney+ ​ República Dominicana ESPN ​ Disney+ ​ Puerto Rico ESPN (señal Latam), TUDN USA/Univision Disney+, ViX, Paramount+ (según operador y disponibilidad territorial) Brasil (referencia extra en la región) Canais TNT Sports Brasil ​ Max (Brasil) Reino Unido (extra Europa) — (no se emite por TV abierta tradicional, se concentra en OTT) ​ Amazon Prime Video ​

Fecha, hora, TV y online para ver Benfica - Real Madrid

Fecha: martes 17 de febrero del 2026

Partido: Benfica - Real Madrid

Fase: Play-off de la UEFA Champions League

TV/Online: ESPN /Disney, Movistar Liga de Campeones, TNT Sports, TUDN