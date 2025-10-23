La Serie Mundial MLB 2025 está lista para un enfrentamiento inédito, que medirá la ambición de los Dodgers de Los Ángeles por defender su título contra el anhelo de los Blue Jays de Toronto, quienes regresan a la final tras más de tres décadas. Los Dodgers aseguraron su vigésimo tercer viaje a la Serie Mundial tras barrer a los Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) con una victoria de 5-1. El equipo angelino, que busca su noveno título y ser el primer campeón consecutivo de la MLB desde los Yankees (1999-2000), tiene un objetivo claro: consolidar su dinastía en el béisbol. Sigue leyendo para averiguar dónde ver este gran evento en vivo, con o sin cable, desde California, Florida y Texas para no perderte ni un momento de la acción, y el horario para Estados Unidos del Juego 1 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol estadounidense.

Por su parte, los Blue Jays forjaron su camino a la final en una épica y ajustada Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) que se extendió a siete juegos contra los Mariners. La franquicia canadiense, que no llegaba a esta instancia desde sus títulos consecutivos en 1992 y 1993, demostró su capacidad de lucha, destacando las actuaciones estelares de George Springer con sus heroicas jugadas en momentos cruciales. La emoción se traslada ahora a Toronto, donde se jugará el primer partido de esta Serie Mundial 2025.

Este Clásico de Otoño marca un enfrentamiento por primera vez en la historia de la Serie Mundial para ambas franquicias. A diferencia del año pasado, que revivió la rivalidad más común de la historia de la serie, el Dodgers vs. Blue Jays inyecta aire fresco y una narrativa nueva al béisbol de octubre. El inicio de la serie este viernes en Toronto promete un duelo de estrategias y pitching entre la potencia del Oeste y la resurgencia del Este.

El Juego 1 de la Serie Mundial de la MLB es un evento importante. El partido Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers se llevará a cabo el viernes 24 de octubre en el Rogers Centre, con el primer lanzamiento programado para las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT en FOX. | Crédito: mlb.com

¿Dónde ver Blue Jays — Dodgers por Juego 1 de Serie Mundial MLB 2025 desde California?

En California (PT), podrás disfrutar del Juego 1 de Serie Mundial MLB 2025 entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers en vivo a las 5:00 p.m. a través de FOX (FOX Deportes, the FOX Sports App y FOX One) y MLB.TV. Prepárate para una noche llena de emoción, con las estrellas del béisbol mostrando su mejor juego en este evento único.

¿Cómo ver Blue Jays — Dodgers por Juego 1 de Serie Mundial MLB 2025 desde Florida?

Si te encuentras en Florida (ET), no te pierdas el partido Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers en vivo por el Juego 1 de Serie Mundial MLB 2025, que se transmitirá en vivo a las 8:00 p.m. a través de FOX (FOX Deportes, the FOX Sports App y FOX One) y MLB.TV. Disfruta de todo el espectáculo y la emoción del evento más esperado del béisbol directamente desde la comodidad de tu hogar.

¿En qué canal ver Blue Jays — Dodgers por Juego 1 de Serie Mundial MLB 2025 desde Texas?

El duelo Blue Jays vs. Dodgers en vivo por el Juego 1 de Serie Mundial MLB 2025 se podrá ver en Texas (CT) a las 7:00 p.m. a través de FOX (FOX Deportes, the FOX Sports App y FOX One) y MLB.TV. No te pierdas la oportunidad de ver a los mejores jugadores de la liga de béisbol competir en este emocionante evento lleno de talento y adrenalina.

Mira el Juego 1 de la Serie Mundial MLB: Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO GRATIS. Te explicamos cómo verlo por Caliente TV y Béisbol Online en México. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

¿A qué hora ver el Blue Jays — Dodgers EN VIVO EN DIRECTO por Juego 1 de Serie Mundial MLB 2025 desde el resto de ciudades de USA?

HORARIOS CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS 8:00 p.m. ET - Hora del Este (UTC -4) Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT - Hora del Centro (UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT - Hora de la Montaña (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT - Hora del Pacífico (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿Cómo ver la Serie Mundial MLB 2025 por MLB.TV?

Para los aficionados al béisbol en Estados Unidos y gran parte del mundo (excluyendo Canadá), MLB.TV es la opción principal para seguir la Serie Mundial MLB 2025 y el Postseason. El paquete tiene un costo de $29.99 y ofrece acceso a la transmisión en vivo de cada partido de la Postemporada, además de incluir juegos seleccionados del Spring Training de 2026. Esta suscripción es ideal para el aficionado visual, ya que también incluye contenido en español de la Liga Dominicana y la Liga Mexicana del Pacífico.

Es importante notar que la suscripción a MLB.TV para esta temporada tiene una fecha de caducidad específica, expirando alrededor del 24 de marzo de 2026, y no se renovará automáticamente de manera anual. Esto brinda a los usuarios un control total sobre su suscripción sin preocuparse por cargos inesperados al inicio de la siguiente temporada. El pago único de $29.99 asegura la cobertura completa de los playoffs de la MLB, haciendo de esta una opción simple para disfrutar del béisbol en alta calidad.

Alternativamente, para aquellos que solo desean seguir la acción a través de la narración, está disponible la suscripción At Bat Monthly por solo $3.99 al mes. Este paquete permite a los usuarios escuchar en vivo cada partido de la Postemporada sin necesidad de autenticación, además de incluir el streaming de juegos seleccionados del Spring Training 2026. Es una excelente opción de bajo costo para mantenerse al tanto de los resultados y el ambiente de la Serie Mundial desde cualquier lugar.

A diferencia del paquete de video, la suscripción mensual de At Bat se renueva automáticamente cada mes en la misma fecha de compra, con facturación durante doce meses al año. Si un usuario decide no continuar, tiene la flexibilidad de cancelar su suscripción en cualquier momento antes del siguiente periodo de facturación. La cancelación es un proceso sencillo que puede realizarse directamente en línea, accediendo a la sección “Manage Subscriptions” en MLB.com o enviando un correo electrónico.