El Rogers Centre se viste de gala y será el escenario del último enfrentamiento de la Serie Mundial 2025. Este sábado 1 de noviembre, mira el Juego 7 de Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers, que definirá al equipo que se coronará campeón de las grandes ligas de béisbol. Luego de un triunfo crucial en el Juego 6 por 3-1 por parte de los Dodgers, Ohtani y compañía quieren hacer historia logrando el bicampeonato, algo que los ‘Azulejos’ quieren impedir ante su gente. Aquí te dejo con los horarios y canales para ver el juego.

¿A qué hora y dónde ver Blue Jays vs. Dodgers Juego 7 EN VIVO en Estados Unidos?

Para todos aquellos que viven en Estados Unidos, la transmisión del Juego 7 de Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers iniciará a partir de las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, a través de Fox One, Fox Deportes y Fox Sports App, así como también mediante la plataforma de streaming de MLB.TV. Aquí te dejo con el resto de horarios en Estados Unidos para seguir el juego minuto a minuto.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 8:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora y dónde ver Blue Jays vs. Dodgers Juego 7 EN VIVO desde México?

Desde México, no te pierdas la transmisión del Juego 7 de Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers Juego 7 EN VIVO por la Serie Mundial 2025 de la MLB a partir de las 18:00 horas Centro de México. Si quieres ver la transmisión podrás hacerlo mediante Imagen TV, mientras que en TV de paga será vía ESPN. Además, contarás con las opciones en streaming de Fox One, Caliente TV, Disney Plus y MLB.TV.

Estas son todas las alternativas que tienes en México para ver el Juego 7 que será el definitivo en esta Serie Mundial 2025 desde el Rogers Centre de Ontario.

Blue Jays vs. Dodgers, Juego 7 Serie Mundial MLB: hora y canales en el mundo

País Horarios Canales Argentina 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Bolivia 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Chile 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Colombia 7:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Ecuador 7:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV España 2:00 a.m. MLB.TV Paraguay 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Perú 7:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Uruguay 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Venezuela 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Centroamérica 6:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV El Caribe 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV