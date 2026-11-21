Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán la final de la Copa Sudamericana 2026 el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia . Además del título continental, el campeón conseguirá la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y el derecho a disputar la Recopa Sudamericana. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, te comparto la lista de canales de TV y señal online disponible desde cualquier plataforma digital.

Boca Juniors disputará su tercera final de la Copa Sudamericana con un antecedente a favor: ganó las dos que jugó. El Xeneize conquistó el título en 2004 ante Bolívar y repitió en 2005 frente a Pumas de México, ambas veces en series de ida y vuelta. Ahora buscará su tercera corona ante Atlético Mineiro, que todavía no ha levantado el trofeo.

Atlético Mineiro llega con una cuenta pendiente: en la edición anterior perdió la final por penales ante Lanús en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. Esta vez consiguió regresar al partido por el título pese a caer frente a Montevideo City Torque en la vuelta de las semifinales. Ante Boca, tendrá otra oportunidad de conquistar su primera Sudamericana.

Conoce los horarios por país y qué canales de transmisión pasan la final entre Boca Juniors vs. Atlético Mineiro EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este sábado 21 de noviembre. (Foto: Composición El Comercio Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Boca - Atlético Mineiro EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE?

La final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026 se jugará el sábado 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. CONMEBOL anuncia el inicio a las 17:30 de Colombia y Perú, equivalentes a las 19:30 de Argentina. Para la mayor parte de Sudamérica, las señales confirmadas son ESPN y DSports, con diferencias en Bolivia y Paraguay.

País TV / Online Perú Disney+ Premium y DGO Colombia Disney+ Premium y DGO Ecuador Disney+ Premium y DGO Argentina Disney+ Premium y DGO Brasil por confirmar Chile Disney+ Premium y DGO Paraguay Disney+ Premium y DGO Uruguay Disney+ Premium y DGO Bolivia Disney+ Premium y DGO Venezuela Disney+ Premium y DGO México por confirmar Estados Unidos (ET) beIN SPORTS CONNECT y Fubo, según el paquete contratado Estados Unidos (CT) beIN SPORTS CONNECT y Fubo, según el paquete contratado Estados Unidos (MT) beIN SPORTS CONNECT y Fubo, según el paquete contratado Estados Unidos (PT) beIN SPORTS CONNECT y Fubo, según el paquete contratado

Los hinchas argentinos podrán ver la final desde las 19:30 por ESPN y DSports . En streaming estarán disponibles Disney+ Premium y DGO; Flow y Telecentro Play también permitirán acceder a las señales televisivas cuando estén incluidas en el abono del usuario. Estas últimas son vías de acceso al canal, no transmisiones independientes del operador.

En Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Bolivia el encuentro arrancará a las 17:30, el mismo horario local del estadio Metropolitano de Barranquilla. La transmisión estará disponible por ESPN y DSports, mientras que Disney+ Premium y DGO figuran entre las alternativas online anunciadas para el país.

En Estados Unidos, beIN SPORTS USA confirma la final desde las 17:30, hora del Este. Para verla online, las guías consultadas incluyen beIN SPORTS CONNECT y Fubo; antes de contratar, conviene comprobar que el paquete seleccionado incluya el canal que emitirá el encuentro.

¿A qué hora juega Boca vs. Atlético Mineiro HOY la final de la Sudamericana?

La final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026 se jugará el sábado 21 de noviembre, a las 5:30 p. m. de Perú y Colombia, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Ese horario equivale a las 7:30 p. m. de Argentina y de Belo Horizonte, ciudad del conjunto brasileño.

País Ciudad o zona de referencia Hora de inicio Perú Lima 5:30 p. m. Colombia Bogotá 5:30 p. m. Ecuador Quito 5:30 p. m. Argentina Buenos Aires 7:30 p.m. Brasil Brasilia, Sao Paulo 7:30 p.m. Chile Santiago de Chile 7:30 p.m. Paraguay Asunción 7:30 p.m. Uruguay Montevideo 7:30 p.m. Bolivia La Paz 6:30 p.m. Venezuela Caracas 6:30 p.m. México Ciudad de México 4:30 p.m. Costa Rica San José 4:30 p.m. Estados Unidos (ET) Miami y Nueva York 5:30 p.m. Estados Unidos (CT) Chicago 4:30 p.m. Estados Unidos (MT) Denver 3:30 p.m. Estados Unidos (PT) Los Ángeles 2:30 p.m. España Madrid 11:30 p.m.

En Argentina, el partido comenzará a las 7:30 p. m., dos horas después de la hora colombiana . Los seguidores de Boca deberán tomar esa referencia para el inicio del encuentro, no para el comienzo de la previa televisiva. La programación de ESPN también sitúa el acceso por streaming en Disney+ Premium.

Para los hinchas de Atlético Mineiro en Belo Horizonte, la final arrancará a las 7:30 p. m., el mismo horario de Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro . La referencia es importante porque Brasil tiene varios husos horarios: la hora anunciada para el partido corresponde a la zona de Brasilia y no debe extenderse automáticamente a todo el territorio brasileño.

En Colombia, país anfitrión, el encuentro empezará a las 5:30 p. m. en Barranquilla y Bogotá . En Ecuador continental también se verá desde las 5:30 p. m. El escenario será el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que recibirá la definición del título entre el club argentino y el brasileño.

En Santiago, Asunción y Montevideo, el inicio está previsto para las 7:30 p. m. del sábado . La referencia chilena corresponde a Santiago; para localidades con un huso diferente, debe revisarse la equivalencia local. En Sudamérica, ESPN anuncia Disney+ Premium como opción de streaming para la final.

Los aficionados de Bolivia y Venezuela podrán seguir la final desde las 6:30 p. m . Ese horario queda una hora por delante de Perú y Colombia, y una hora por detrás de Argentina. ESPN incluye expresamente ambos países en esa franja de su programación.

En Ciudad de México, Boca Juniors vs. Atlético Mineiro comenzará a las 4:30 p. m . La hora corresponde a la capital mexicana, no a todo el país. Además, el anuncio de Disney+ Premium consultado está limitado a Sudamérica, por lo que no permite confirmar esa misma opción de transmisión para México.