Si hay un partido que ha generado mucha expectativa, ese, sin duda, es el Bolivia - Surinam por por el repechaje al Mundial 2026. ¿Cuándo se disputará el duelo? Este jueves 26 de marzo. El compromiso se disputará en el Estadio BBVA en Guadalupe, México, y no te lo puedes perder. Es por eso que en las siguientes líneas descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

Después de golear 3-0 a Trinidad y Tobago en un amistoso internacional, ‘La Verde’ buscará un nuevo triunfo que alegre a su hinchada. Sin embargo, al frente tendrá a un rival dispuesto a impedirlo. Sí, Surinam, cuyo último partido oficial acabó con derrota 3-1 ante Guatemala por las Eliminatorias a la Copa del Mundo, será un gran desafío para la escuadra dirigida por Óscar Villegas.

El partido Bolivia - Surinam promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Bolivia - Surinam en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Bolivia - Surinam por el repechaje al Mundial 2026 este jueves 26 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:00 pm

Estados Unidos (CT): 5:00 pm

Estados Unidos (MT): 4:00 pm

Estados Unidos (PT): 3:00 pm

España: 11:00 pm

México (CDMX): 4:00 pm

Puerto Rico: 6:00 pm

República Dominicana: 6:00 pm

Panamá: 5:00 pm

Costa Rica: 4:00 pm

El Salvador: 4:00 pm

Guatemala: 4:00 pm

Honduras: 4:00 pm

Nicaragua: 4:00 pm

Argentina: 7:00 pm

Brasil (Brasilia): 7:00 pm

Uruguay: 7:00 pm

Chile (Santiago): 7:00 pm

Paraguay: 7:00 pm

Bolivia: 6:00 pm

Venezuela: 6:00 pm

Ecuador: 5:00 pm

Perú: 5:00 pm

Colombia: 5:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Bolivia - Surinam?

Este jueves 26 de marzo se podrá ver el Bolivia - Surinam por el repechaje al Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fanatiz, Fox Sports 1, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Peacock, ViX, Telemundo Deportes Ahora

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Mega

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia, Tuves

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Puerto Rico: Fanatiz, Fox Sports 1, DIRECTV Sports Puerto Rico, ViX, NAICOM