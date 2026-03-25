Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Bolivia - Surinam EN VIVO. (Foto: Composición Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Bolivia - Surinam EN VIVO. (Foto: Composición Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Si hay un partido que ha generado mucha expectativa, ese, sin duda, es el Bolivia - Surinam por por el repechaje al Mundial 2026. ¿Cuándo se disputará el duelo? Este jueves 26 de marzo. El compromiso se disputará en el Estadio BBVA en Guadalupe, México, y no te lo puedes perder. Es por eso que en las siguientes líneas descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

Después de golear 3-0 a Trinidad y Tobago en un amistoso internacional, ‘La Verde’ buscará un nuevo triunfo que alegre a su hinchada. Sin embargo, al frente tendrá a un rival dispuesto a impedirlo. Sí, Surinam, cuyo último partido oficial acabó con derrota 3-1 ante Guatemala por las Eliminatorias a la Copa del Mundo, será un gran desafío para la escuadra dirigida por Óscar Villegas.

El partido Bolivia - Surinam promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)
El partido Bolivia - Surinam promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Bolivia - Surinam en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Bolivia - Surinam por el repechaje al Mundial 2026 este jueves 26 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 6:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 5:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 4:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 3:00 pm
  • España: 11:00 pm
  • México (CDMX): 4:00 pm
  • Puerto Rico: 6:00 pm
  • República Dominicana: 6:00 pm
  • Panamá: 5:00 pm
  • Costa Rica: 4:00 pm
  • El Salvador: 4:00 pm
  • Guatemala: 4:00 pm
  • Honduras: 4:00 pm
  • Nicaragua: 4:00 pm
  • Argentina: 7:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 7:00 pm
  • Uruguay: 7:00 pm
  • Chile (Santiago): 7:00 pm
  • Paraguay: 7:00 pm
  • Bolivia: 6:00 pm
  • Venezuela: 6:00 pm
  • Ecuador: 5:00 pm
  • Perú: 5:00 pm
  • Colombia: 5:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Bolivia - Surinam?

Este jueves 26 de marzo se podrá ver el Bolivia - Surinam por el repechaje al Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Fanatiz, Fox Sports 1, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Peacock, ViX, Telemundo Deportes Ahora
  • Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Mega
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO
  • Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia, Tuves
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
  • Puerto Rico: Fanatiz, Fox Sports 1, DIRECTV Sports Puerto Rico, ViX, NAICOM
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC