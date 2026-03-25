Si hay un partido que ha generado mucha expectativa, ese, sin duda, es el Bolivia - Surinam por por el repechaje al Mundial 2026. ¿Cuándo se disputará el duelo? Este jueves 26 de marzo. El compromiso se disputará en el Estadio BBVA en Guadalupe, México, y no te lo puedes perder. Es por eso que en las siguientes líneas descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
Después de golear 3-0 a Trinidad y Tobago en un amistoso internacional, ‘La Verde’ buscará un nuevo triunfo que alegre a su hinchada. Sin embargo, al frente tendrá a un rival dispuesto a impedirlo. Sí, Surinam, cuyo último partido oficial acabó con derrota 3-1 ante Guatemala por las Eliminatorias a la Copa del Mundo, será un gran desafío para la escuadra dirigida por Óscar Villegas.
¿A qué hora ver EN VIVO el Bolivia - Surinam en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Bolivia - Surinam por el repechaje al Mundial 2026 este jueves 26 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 6:00 pm
- Estados Unidos (CT): 5:00 pm
- Estados Unidos (MT): 4:00 pm
- Estados Unidos (PT): 3:00 pm
- España: 11:00 pm
- México (CDMX): 4:00 pm
- Puerto Rico: 6:00 pm
- República Dominicana: 6:00 pm
- Panamá: 5:00 pm
- Costa Rica: 4:00 pm
- El Salvador: 4:00 pm
- Guatemala: 4:00 pm
- Honduras: 4:00 pm
- Nicaragua: 4:00 pm
- Argentina: 7:00 pm
- Brasil (Brasilia): 7:00 pm
- Uruguay: 7:00 pm
- Chile (Santiago): 7:00 pm
- Paraguay: 7:00 pm
- Bolivia: 6:00 pm
- Venezuela: 6:00 pm
- Ecuador: 5:00 pm
- Perú: 5:00 pm
- Colombia: 5:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Bolivia - Surinam?
Este jueves 26 de marzo se podrá ver el Bolivia - Surinam por el repechaje al Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fanatiz, Fox Sports 1, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Peacock, ViX, Telemundo Deportes Ahora
- Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Mega
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO
- Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia, Tuves
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Puerto Rico: Fanatiz, Fox Sports 1, DIRECTV Sports Puerto Rico, ViX, NAICOM