Bolivia se enfrenta a un desafío crucial este martes 9 de septiembre al recibir a Brasil en un partido decisivo para sus aspiraciones de clasificación al Mundial 2026. Con la necesidad de una victoria para asegurar un lugar en el repechaje intercontinental, 'La Verde’ se encuentra a un solo punto de Venezuela. El partido, que se jugará en el Estadio Municipal El Alto a más de 4.000 metros de altura, representa una ventaja considerable para los locales, ya que han conseguido 14 de sus 17 puntos en casa y se mantienen invictos en sus últimos seis encuentros en este recinto. A pesar de que la tarea es monumental, Bolivia tiene una oportunidad de oro para romper su sequía mundialista y volver a una Copa del Mundo desde 1994. Por su parte, la selección brasileña, ya clasificada, llega con la moral alta bajo la dirección de Carlo Ancelotti. Brasil buscará una victoria para consolidar su segundo lugar en la tabla de posiciones y demostrar los avances logrados con el nuevo técnico. ¿Quieres verlo por teléfono celular, PC, Tablet o Smart TV? Aquí te diremos la guía de canales de televisión y plataformas online para ver mirar el juego.

Jugadores de Bolivia y Brasil listos para el choque por Eliminatorias 2026. Consulta horarios en USA, México y España para ver el partido EN VIVO. | Crédito: conmebol.com / Composición Mag

Si te encuentras en Estados Unidos y Puerto Rico, tus opciones para mirar el Bolivia vs. Brasil está en Fanatiz.

Los hinchas de la Canarinha podrán seguir a la selección brasileña a través de Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, SporTV y Globo tanto por TV como streaming.

En Ecuador, el juego entre Bolivia y Brasil irá por las pantallas de El Canal del Fútbol (ECDF). Por otro lado, en Perú se podrá seguir en streaming con Movistar Play. Finalmente, desde España, Fanatiz, Onefootball y Bet365 tendrán la señal del Bolivia-Brasil.

| Crédito: conmebol.com / Composición Mag

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Brasil Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, SporTV, Globo Colombia ditu, Deportes RCN En Vivo Estados Unidos Fanatiz Puerto Rico Fanatiz España Fanatiz, Onefootball, Bet365 Ecuador El Canal del Fútbol Perú Movistar Deportes, Movistar Play Chile Mega Bolivia Tigo Sports, Tuves Argentina TyC Sports Play México VPN