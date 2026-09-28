Brasil y Australia protagonizarán un gran partido en el Suncorp Stadium de Brisbane este martes 29 de septiembre por un amistoso FIFA 2026. Como el compromiso es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Brasil - Australia por un amistoso FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Brasil - Australia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Brasil - Australia por un amistoso FIFA 2026 este martes 29 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:00 pm

Estados Unidos (CT): 5:00 pm

Estados Unidos (MT): 4:00 pm

Estados Unidos (PT): 3:00 pm

España: 12:00 am del miércoles 30 de septiembre

México (CDMX): 4:00 pm

Puerto Rico: 6:00 pm

República Dominicana: 6:00 pm

Panamá: 5:00 pm

Costa Rica: 4:00 pm

El Salvador: 4:00 pm

Guatemala: 4:00 pm

Honduras: 4:00 pm

Nicaragua: 4:00 pm

Argentina: 7:00 pm

Brasil (Brasilia): 7:00 pm

Uruguay: 7:00 pm

Chile (Santiago): 6:00 pm

Paraguay: 7:00 pm

Bolivia: 6:00 pm

Venezuela: 6:00 pm

Ecuador: 5:00 pm

Perú: 5:00 pm

Colombia: 5:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Brasil - Australia?

Este martes 29 de septiembre se podrá ver el juego Brasil - Australia por un amistoso FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay

Australia: Paramount+