Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el partido Brasil - Australia por un amistoso FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el partido Brasil - Australia por un amistoso FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
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Brasil y Australia protagonizarán un gran partido en el Suncorp Stadium de Brisbane este martes 29 de septiembre por un amistoso FIFA 2026. Como el compromiso es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Brasil - Australia por un amistoso FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)
El partido Brasil - Australia por un amistoso FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Brasil - Australia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Brasil - Australia por un amistoso FIFA 2026 este martes 29 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 6:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 5:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 4:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 3:00 pm
  • España: 12:00 am del miércoles 30 de septiembre
  • México (CDMX): 4:00 pm
  • Puerto Rico: 6:00 pm
  • República Dominicana: 6:00 pm
  • Panamá: 5:00 pm
  • Costa Rica: 4:00 pm
  • El Salvador: 4:00 pm
  • Guatemala: 4:00 pm
  • Honduras: 4:00 pm
  • Nicaragua: 4:00 pm
  • Argentina: 7:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 7:00 pm
  • Uruguay: 7:00 pm
  • Chile (Santiago): 6:00 pm
  • Paraguay: 7:00 pm
  • Bolivia: 6:00 pm
  • Venezuela: 6:00 pm
  • Ecuador: 5:00 pm
  • Perú: 5:00 pm
  • Colombia: 5:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Brasil - Australia?

Este martes 29 de septiembre se podrá ver el juego Brasil - Australia por un amistoso FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay
  • Australia: Paramount+
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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