Brasil y Australia protagonizarán un gran partido en el Suncorp Stadium de Brisbane este martes 29 de septiembre por un amistoso FIFA 2026. Como el compromiso es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido Brasil - Australia en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Brasil - Australia por un amistoso FIFA 2026 este martes 29 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 6:00 pm
- Estados Unidos (CT): 5:00 pm
- Estados Unidos (MT): 4:00 pm
- Estados Unidos (PT): 3:00 pm
- España: 12:00 am del miércoles 30 de septiembre
- México (CDMX): 4:00 pm
- Puerto Rico: 6:00 pm
- República Dominicana: 6:00 pm
- Panamá: 5:00 pm
- Costa Rica: 4:00 pm
- El Salvador: 4:00 pm
- Guatemala: 4:00 pm
- Honduras: 4:00 pm
- Nicaragua: 4:00 pm
- Argentina: 7:00 pm
- Brasil (Brasilia): 7:00 pm
- Uruguay: 7:00 pm
- Chile (Santiago): 6:00 pm
- Paraguay: 7:00 pm
- Bolivia: 6:00 pm
- Venezuela: 6:00 pm
- Ecuador: 5:00 pm
- Perú: 5:00 pm
- Colombia: 5:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Brasil - Australia?
Este martes 29 de septiembre se podrá ver el juego Brasil - Australia por un amistoso FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay
- Australia: Paramount+