Brasil y Francia protagonizan un amistoso de lujo por la Fecha FIFA este jueves 26 de marzo de 2026 en el Gillette Stadium de Massachusetts, uno de los escenarios elegidos para el Mundial 2026 . El encuentro está programado para las 17:00 en Argentina, Uruguay y Chile, mientras que comenzará a las 15:00 en Colombia, Perú y Ecuador, lo que lo convierte en el plato fuerte de la jornada FIFA en Sudamérica. Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido en vivo en directo desde cualquier dispositivo móvil.

La selección de Brasil afronta este amistoso ante Francia como un auténtico termómetro mundialista, con una lista renovada de Carlo Ancelotti en la que reaparece Endrick, se mantiene la ausencia de Neymar y se consolidan nuevas piezas como Luciano Juba y Vitor Roque, reflejando una apuesta clara por frescura, intensidad y competitividad de cara al Mundial 2026.

Por su parte, Francia presenta una convocatoria de máximo nivel liderada por Kylian Mbappé, ya recuperado físicamente, respaldado por una base sólida que incluye a Ousmane Dembélé y una generación de élite dirigida por Didier Deschamps, lo que convierte este cruce en una prueba de alto calibre entre dos candidatos al título.

Dónde ver Brasil - Francia EN VIVO EN DIRECTO por TV y Streaming Online

Conoce los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido amistoso fecha FIFA entre Brasil - Francia EN VIVO EN DIRECTO este jueves 26 de marzo desde el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos.

Región / País TV / Plataforma Sudamérica ESPN; Disney+ Premium México y Centroamérica Disney+ Premium Estados Unidos ESPN; Disney+ España UEFA TV PPV Brasil SporTV; Globo; Globoplay

¿A qué hora juegan Brasil vs Francia?

El encuentro en Boston está programado para este jueves 26 de marzo a las 16:00 horas (hora local). Consulta el horario según tu ubicación:

Estados Unidos (ET) / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.

Argentina / Brasil / Chile / Uruguay: 17:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.

México / Centroamérica: 14:00 horas.

España: 21:00 horas.

Alineaciones posibles de Brasil y Francia por fecha FIFA

Selección de Brasil: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior y Endrick. DT: Carlo Ancelotti.

Selección de Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga; Ousmane Dembélé, Marcus Thuram y Kylian Mbappé.