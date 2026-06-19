Transmisión oficial de la Copa del Mundo 2026. Conozca dónde ver Brasil vs. Haití en vivo gratis por televisión abierta con la posible presencia de Neymar Jr. Revise los horarios locales y la lista de canales autorizados de televisión online hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Transmisión oficial de la Copa del Mundo 2026. Conozca dónde ver Brasil vs. Haití en vivo gratis por televisión abierta con la posible presencia de Neymar Jr. Revise los horarios locales y la lista de canales autorizados de televisión online hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 sigue desatando pasiones todo el planeta con sus trepidantes partidos y uno de los que capta la atención del público son los de Brasil, que este viernes 19 de junio enfrentará a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos), que servirá como escenario para la segunda jornada del Grupo C. La Canarinha quiere sumar sus primeros tres puntos tras el empate 1-1 con Marruecos en el debut, mientras que los haitianos buscarán dar la sopresa. Si quieres saber dónde ver el partido Brasil vs. Haití por el Mundial 2026, te detallamos los horarios por país, canales de televisión y las posibles formaciones del encuentro.

Revisa esta nota para que sepas en qué canales de TV se puede ver el Brasil vs. Haití por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas en qué canales de TV se puede ver el Brasil vs. Haití por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver Brasil — Haití EN VIVO GRATIS por el Mundial 2026?

Los derechos de transmisión variarán según el país. En Canadá, el encuentro será emitido por las señales oficiales del Mundial 2026, mientras que en Latinoamérica podrá seguirse mediante DSports, DGO, Paramount+ y otras plataformas autorizadas según cada territorio.

Canales principales

  • Brasil: Globo, N Sports, SBT, ge tv, Globoplay, SporTV, CazéTV, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play
  • Haití: Tele Haiti
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
  • México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo y ViX
  • Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
  • Sudamérica: DSports y DGO
  • Latinoamérica: TiGo Sports, FOX y FOX+

Horario del Brasil — Haití por el Mundial 2026

PaísHora
Canadá (Toronto)8:30 p.m.
Estados Unidos ET8:30 p.m.
Estados Unidos PT5:30 p.m.
México6:30 p.m.
Colombia7:30 p.m.
Perú7:30 p.m.
Ecuador7:30 p.m.
Bolivia8:30 p.m.
Venezuela8:30 p.m.
Chile8:30 p.m.
Argentina9:30 p.m.
Uruguay9:30 p.m.
Paraguay9:30 p.m.
España2:30 a.m. del día siguiente

Alineaciones probables del Brasil — Haití

  • Brasil: Alisson; Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Raphinha; Igor Thiago, Vinícius Júnior.
  • Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Louicius Deedson, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence; Wilson Isidor, Duckens Nazon.
Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Brasil vs. Haití EN VIVO HOY el viernes 19 de junio desde Filadelfia por la segunda fecha del grupo C de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Brasil vs. Haití EN VIVO HOY el viernes 19 de junio desde Filadelfia por la segunda fecha del grupo C de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
/ Jairo Rúa

Ficha del partido Brasil — Haití por el Mundial 2026

DatoInformación
PartidoBrasil — Haití
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
GrupoC
FechaViernes, 19 de junio de 2026
Hora8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT
EstadioLincoln Financial Field
CiudadFiladelfia, Pensilvania
PaísEstados Unidos
ÁrbitroAlejandro José Hernández Hernández (España)
TVFOX, Telemundo, TSN, CTV, DSports, ESPN
StreamingDGO, Disney+, ViX, FOX One

Con Neymar descartado para este partido, Brasil saldrá por su primer triunfo en el Mundial 2026 tras igualar 1-1 con Marruecos en el debut, mientras que Haití intentará hacer lo propio tras caer derrotado por la mínima diferencia ante Escocia.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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