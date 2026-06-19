La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 sigue desatando pasiones todo el planeta con sus trepidantes partidos y uno de los que capta la atención del público son los de Brasil, que este viernes 19 de junio enfrentará a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos), que servirá como escenario para la segunda jornada del Grupo C. La Canarinha quiere sumar sus primeros tres puntos tras el empate 1-1 con Marruecos en el debut, mientras que los haitianos buscarán dar la sopresa. Si quieres saber dónde ver el partido Brasil vs. Haití por el Mundial 2026, te detallamos los horarios por país, canales de televisión y las posibles formaciones del encuentro.
¿Dónde ver Brasil — Haití EN VIVO GRATIS por el Mundial 2026?
Los derechos de transmisión variarán según el país. En Canadá, el encuentro será emitido por las señales oficiales del Mundial 2026, mientras que en Latinoamérica podrá seguirse mediante DSports, DGO, Paramount+ y otras plataformas autorizadas según cada territorio.
Canales principales
- Brasil: Globo, N Sports, SBT, ge tv, Globoplay, SporTV, CazéTV, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play
- Haití: Tele Haiti
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo y ViX
- Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
- Sudamérica: DSports y DGO
- Latinoamérica: TiGo Sports, FOX y FOX+
Horario del Brasil — Haití por el Mundial 2026
|País
|Hora
|Canadá (Toronto)
|8:30 p.m.
|Estados Unidos ET
|8:30 p.m.
|Estados Unidos PT
|5:30 p.m.
|México
|6:30 p.m.
|Colombia
|7:30 p.m.
|Perú
|7:30 p.m.
|Ecuador
|7:30 p.m.
|Bolivia
|8:30 p.m.
|Venezuela
|8:30 p.m.
|Chile
|8:30 p.m.
|Argentina
|9:30 p.m.
|Uruguay
|9:30 p.m.
|Paraguay
|9:30 p.m.
|España
|2:30 a.m. del día siguiente
Alineaciones probables del Brasil — Haití
- Brasil: Alisson; Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Raphinha; Igor Thiago, Vinícius Júnior.
- Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Louicius Deedson, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence; Wilson Isidor, Duckens Nazon.
Ficha del partido Brasil — Haití por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|Brasil — Haití
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Grupo
|C
|Fecha
|Viernes, 19 de junio de 2026
|Hora
|8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT
|Estadio
|Lincoln Financial Field
|Ciudad
|Filadelfia, Pensilvania
|País
|Estados Unidos
|Árbitro
|Alejandro José Hernández Hernández (España)
|TV
|FOX, Telemundo, TSN, CTV, DSports, ESPN
|Streaming
|DGO, Disney+, ViX, FOX One
Con Neymar descartado para este partido, Brasil saldrá por su primer triunfo en el Mundial 2026 tras igualar 1-1 con Marruecos en el debut, mientras que Haití intentará hacer lo propio tras caer derrotado por la mínima diferencia ante Escocia.