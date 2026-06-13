Uno de los duelos más esperados de la fase de grupos será el partido Brasil vs. Marruecos, que se disputará el sábado 13 de junio, a las 18:00 (hora local de Nueva Jersey, EE. UU.), en el MetLife Stadium de East Rutherford , una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El juego será televisado en cadenas de alcance internacional como FOX Sports y Telemundo en Estados Unidos, además de señales deportivas regionales en Latinoamérica y Europa, mientras que el streaming en vivo estará disponible a través de plataformas como Peacock, ViX y servicios de TV online. Conoce cómo y dónde seguir la cobertura por TV y streaming online.

Conoce los canales de TV y dónde ver online desde Estados Unidos el partido entre Brasil vs. Marruecos este sábado 13 de junio en el MetLife de Nueva Jersey. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Brasil-Marruecos EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Brasil vs Marruecos del Mundial 2026 se verá por los canales/licenciatarios oficiales de la Copa del Mundo en cada país (FOX/Telemundo en EE. UU., DAZN/RTVE en España, etc.) y sus apps o plataformas OTT asociadas. A continuación, te comparto la lista guía TV para ver el partido en otros países del mundo.

Región / Países (ejemplos) TV / Operadores principales para el Mundial 2026 (incluye Brasil vs Marruecos) Streaming / Plataformas asociadas Norteamérica – EE. UU. FOX, FS1 (inglés); Telemundo, Universo, TUDN (español). Peacock (señal Telemundo/Universo en español), ViX Premium (TUDN), apps de FOX Sports / Telemundo / TUDN, Fubo u otros OTT que incluyan estos canales. Norteamérica – Canadá Bell Media (TSN, CTV, RDS). TSN App, CTV App, RDS App, plataformas de Bell Media (TSN Direct, etc.). México Televisa (Canal 5, Las Estrellas, Canal 9, dependiendo de la asignación de partidos), TV Azteca (Azteca 7), TUDN. ViX (todos los partidos por Televisa/TUDN), ViX Premium, apps de TelevisaUnivision y TUDN; algunos operadores de cable/IPTV integran estas señales en sus propias OTT. Centroamérica (ej. Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua) Costa Rica: Teletica, Tigo Sports.

Honduras: Tigo Sports, Televicentro.

Guatemala: Tigo Sports, Albavisión.

El Salvador: Tigo Sports, TCS.

Nicaragua: Tigo Sports. Tigo Sports App y OTT propias de cada grupo (Tigo, Teletica, Albavisión, etc.). Sudamérica – Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay) Chile: Chilevisión (52 partidos), señales vinculadas a Paramount/Warner según mercado.

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Argentina, Uruguay, Paraguay: derechos repartidos entre TV abierta y cable según cada país, con grupos como TyC Sports, canales nacionales y operadores de cable (detalle exacto aún parcial en fuentes públicas). Apps oficiales de los canales nacionales (Chilevisión, TyC, etc.), OTT de los operadores (DGO, Flow, etc.) dependiendo del país. Sudamérica – Andinos (Colombia, Ecuador, Perú) Colombia: Caracol Televisión, Canal RCN, Win Sports.

Ecuador: Teleamazonas.

Perú: América TV (según menciona contenido referenciado), otros canales aún por confirmarse en algunas fuentes. Apps propias (Caracol Play, RCN Mundo, Win Sports Online, Teleamazonas Play, América TVGO, etc.) y servicios de cable/IPTV con streaming. Europa – España RTVE (La 1) y Mediapro/DAZN: RTVE emitirá una parte de los partidos en abierto, Mediapro lanza canal específico del Mundial con 104 partidos, 71 en exclusiva. DAZN (todos los partidos del Mundial, incluido Brasil vs Marruecos), RTVE Play (partidos que tiene RTVE), apps de operadores que integren DAZN, Movistar Plus+ y fuboTV España que distribuyen estos canales. Europa – Francia / Mónaco M6 como principal licenciatario. App y web de M6 (6play u otros servicios OTT del grupo). Europa – Alemania / Austria / Suiza En la mayoría de fuentes, derechos para cadenas públicas/comerciales (ej. ARD/ZDF o RTL en Alemania) y operadores nacionales en Austria y Suiza; Wikipedia sólo detalla algunos países, por lo que la asignación completa aún no se publica en un único listado.

wikipedia+1 Apps y plataformas OTT de las cadenas públicas/comerciales (ej. ARD Mediathek, ZDF Mediathek, RTL+, ORF TVthek, SRF Play, etc.) según corresponda a la licencia final. Europa – Países Bajos / Noruega / Dinamarca / Finlandia / Croacia / Eslovaquia / Eslovenia / Macedonia del Norte Países Bajos: NOS.

Noruega: NRK, TV 2.

Dinamarca: DR, TV 2.

Finlandia: YLE, MTV3.

Croacia: HRT.

Eslovaquia: STV, TV JOJ.

Eslovenia y Macedonia del Norte: Arena Sport. OTT oficiales de cada radiodifusor (ej. NOS App, NRK TV, DR TV, YLE Areena, HRTi, etc.) y plataformas de Arena Sport donde operen. Reino Unido / Irlanda Los derechos se reparten entre radiodifusores públicos y privados; aún no hay un listado detallado único en la fuente consultada para todos los partidos, pero tradicionalmente participan BBC/ITV (UK) y RTÉ/Virgin Media (Irlanda). BBC iPlayer, ITVX, RTÉ Player, Virgin Media Player, según confirmación de derechos finales. África – Norte de África (ej. Marruecos, Egipto, etc.) En varias ediciones anteriores, beIN Sports ha tenido los derechos para numerosos países de MENA; para 2026, Live Soccer TV muestra beIN SPORTS CONNECT como opción para muchos países africanos como Sudán del Sur. beIN SPORTS CONNECT y apps de operadores locales que integren beIN; disponibilidad exacta depende del país (Marruecos, Egipto, etc.) y de los acuerdos nacionales / regionales. África – África Subsahariana Muchas ediciones han ido con SuperSport y radiodifusores públicos, pero la lista cerrada por país para 2026 aún no aparece completa en la referencia de derechos; Live Soccer TV muestra beIN SPORTS CONNECT para algunos países como Sudán del Sur. SuperSport OTT (donde tenga derechos), beIN SPORTS CONNECT, apps de TV públicas y privadas que obtengan sublicencias. Asia – Corea del Sur / Japón / Sudeste Asiático Corea del Sur: JTBC, NAVER.

Otros países (ej. Japón, Tailandia, Vietnam, etc.) no están todavía listados de forma completa en la fuente de derechos consultada. NAVER y apps de JTBC en Corea, y OTT de los grupos que compren derechos en otros países (por confirmar). Oceanía – Nueva Zelanda / Islas del Pacífico Nueva Zelanda figura en la lista de países clasificados, pero la fuente pública de derechos de transmisión aún no detalla los licenciatarios para todos los países de Oceanía. OTT de los licenciatarios que cierren acuerdos (ej. Sky Sport Now u otros, cuando se anuncien).

¿A qué hora juega Brasil-Marruecos por la Copa Mundial 2026?

Nueva York / Nueva Jersey (EE. UU., EDT): 18:00.

Lima / Bogotá (UTC-5): 17:00 (cálculo desde 22:00 UTC).

Ciudad de México (UTC-6): 16:00 (cálculo desde 22:00 UTC).

Brasilia (Brasil): 19:00.

Buenos Aires (Argentina): 19:00.

Rabat (Marruecos): 23:00.

Madrid (España, horario de verano): 00:00 del domingo 14 de junio.

Brasil vs. Marruecos se ven las caras por la Copa del Mundo. (Video: CBF)