De cara a la Copa del Mundo, la selección de Brasil se medirá ante los Leones de Teranga de Senegal, este sábado 15 de noviembre en el Emirates Stadium de Londres . El objetivo de Carlo Ancelotti es claro: unificar el nivel físico del equipo. Si estás en Estados Unidos, México y otras partes del mundo, te comparto la lista de canales de televisión y señal streaming online que transmiten el partido en vivo y en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Ancelotti ha transformado a la Seleção desde que asumió el cargo en el verano, impulsándolos a la clasificación para la Copa Mundial y mejorándolos mucho defensivamente, además de dar una nueva confianza a sus increíblemente talentosos atacantes. Brasil claramente tiene el talento, pero Ancelotti ha brindado calma y estructura, lo que significa que deberían estar entre los favoritos para llegar hasta el final en la Copa Mundial el próximo verano.

Senegal luce muy bien de cara a la Copa del Mundo del próximo verano, ya que Pape Thiaw los guió a través de una impresionante campaña de clasificación en la que no perdieron ningún partido y solo concedieron cuatro goles en 10 partidos. Thiaw ha ganado 10 de sus 12 partidos al frente de Senegal y aún no conoce la derrota después de reemplazar al exitoso Aliou Cissé. Senegal tiene un excelente equilibrio entre juventud y experiencia y se encuentra entre los favoritos para ganar la Copa Africana de Naciones que comienza el próximo mes en Marruecos.

Dónde ver Brasil - Senegal EN VIVO ONLINE por TV y Streaming

El encuentro Brasil vs Senegal se disputará el sábado 15 de noviembre de 2025 en el Emirates Stadium de Londres (Inglaterra), con capacidad para 60.704 espectadores. Estos son los canales disponibles por TV y streaming online en distintos países.

En México

Zona en México Hora local Transmisión Noroeste (Baja California) 08:00 Disney+ Premium, ESPN 2 Pacífico (Chihuahua, Sonora) 09:00 Disney+ Premium, ESPN 2 Centro (CDMX, Monterrey, Guadalajara) 10:00 Disney+ Premium, ESPN 2

En Estados Unidos

Zona en EE. UU. Hora local Transmisión Este (Nueva York, Miami) 11:00 - Central (Chicago, Dallas) 10:00 - Montaña (Denver, Phoenix) 09:00 - Pacífico (Los Ángeles, Seattle) 08:00 -

Fecha, hora, TV y online para ver Brasil vs. Senegal

Partido: Brasil vs. Senegal

Fecha: sábado 15 de noviembre de 2025

Estadio: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra