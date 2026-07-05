EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por los octavos del Mundial 2026. Consulta horarios, canales de TV y plataformas de streaming para ver el partido. FOTO DE NOÉ YACTAYO
EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy por los octavos del Mundial 2026. Consulta horarios, canales de TV y plataformas de streaming para ver el partido. FOTO DE NOÉ YACTAYO
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Brasil pone a prueba su candidatura al título este domingo 5 de julio cuando enfrente a Noruega por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. El MetLife Stadium de Nueva Jersey será escenario de un duelo que reúne a dos de los atacantes más determinantes del torneo: Vinícius Júnior y Erling Haaland.

La Canarinha llega después de superar a Japón en la ronda anterior y con la necesidad de seguir ajustando piezas debido a las bajas que han acompañado al equipo de Carlo Ancelotti durante buena parte del campeonato. Noruega, por su parte, atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente y sueña con alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Si quieres seguir el partido EN VIVO, aquí te contamos los horarios oficiales, los canales de televisión y las plataformas de streaming que transmitirán el encuentro en distintos países.

TL;DR del Brasil vs. Noruega

  • ⚽ Partido: Brasil vs. Noruega
  • 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026
  • 📅 Fecha: Domingo 5 de julio de 2026
  • 🏟️ Estadio: MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey)
  • 🕘 Hora: 14:00 CT de México | 15:00 Colombia y Perú | 16:00 ET | 22:00 España
  • 📺 TV: Globo, SporTV, DSports, Telemundo Deportes, TVE La 1 y DAZN Mundial
  • 📱 Streaming: Globoplay, DGO, Peacock, RTVE Play y DAZN
  • ⭐ Figuras: Vinícius Júnior y Erling Haaland

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy?

Brasil

  • TV Globo
  • SporTV
  • Globoplay

Estados Unidos

  • Telemundo Deportes
  • Peacock
  • App Telemundo
  • Fubo

Latinoamérica

  • DSports
  • DGO
  • ESPN (Disney Plus)
  • Paramount Plus
  • TyC Sports
  • GOL Caracol
  • Canal RCN
  • Televen
  • Teletica
  • Canal FOX One
  • TiGo Sports

España

  • TVE La 1 HD
  • RTVE Play
  • DAZN Spain
  • DAZN Mundial

Horarios de Brasil vs. Noruega por país

México (CT)14:00
Colombia15:00
Perú15:00
Ecuador15:00
Venezuela16:00
Bolivia16:00
Chile17:00
Argentina17:00
Uruguay17:00
Brasil17:00
Estados Unidos (ET)16:00
Estados Unidos (PT)13:00
España22:00

Posibles alineaciones

Brasil

  • Alisson; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo; Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo Santos; Rayan, Vinícius Júnior y Matheus Cunha.

Noruega

  • Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Leo Østigård, Andreas Hanche-Olsen, David Møller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Oscar Bobb, Antonio Nusa y Erling Haaland.

¿Cómo llegan Brasil y Noruega?

Brasil tuvo que remontar ante Japón para avanzar a esta instancia y continúa lidiando con algunas bajas importantes. Sin embargo, la selección dirigida por Carlo Ancelotti ha encontrado respuestas en jugadores jóvenes que han aprovechado sus oportunidades durante el torneo.

Noruega eliminó a Costa de Marfil y llega impulsada por el gran momento de Haaland. El equipo escandinavo ha mostrado orden, solidez defensiva y una notable capacidad para competir en partidos de alta exigencia.

Historial entre Brasil y Noruega

El antecedente favorece a los europeos. Ambas selecciones se han enfrentado en cuatro ocasiones y Brasil todavía no conoce la victoria ante Noruega.

PartidosBrasilEmpatesNoruega
4022

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026

DetalleInformación
PartidoBrasil vs. Noruega
CompeticiónMundial FIFA 2026
InstanciaOctavos de final
FechaDomingo 5 de julio de 2026
Hora México14:00
Hora Colombia y Perú15:00
Hora Estados Unidos (ET)16:00
Hora España22:00
TVGlobo, DSports, Telemundo, TVE La 1
StreamingGloboplay, DGO, Peacock, RTVE Play
EstadioMetLife Stadium
CiudadEast Rutherford, Nueva Jersey

FAQ: Lo que debes saber del Brasil vs. Noruega por octavos de final del Mundial 2026

¿Cuándo juegan Brasil vs. Noruega?

El partido se juega el domingo 5 de julio de 2026 por los octavos de final del Mundial.

¿A qué hora juega Brasil vs. Noruega?

Comienza a las 14:00 de México, 15:00 de Colombia y Perú, 16:00 ET en Estados Unidos y 22:00 en España.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega EN VIVO?

La transmisión estará disponible por Globo, SporTV, DSports, Telemundo Deportes, TVE La 1 y sus respectivas plataformas de streaming.

¿Quiénes son las figuras del partido?

Vinícius Júnior lidera a Brasil, mientras que Erling Haaland es la principal referencia ofensiva de Noruega.

¿Quién enfrentará al ganador?

El vencedor avanzará a los cuartos de final y se medirá al ganador de México vs. Inglaterra.

Lectura de Noé Yactayo

Brasil ha mejorado conforme avanzó el torneo. No ha sido un recorrido perfecto ni mucho menos cómodo, pero la reacción mostrada frente a Japón dejó una señal importante: el equipo sigue encontrando soluciones incluso cuando pierde piezas relevantes por lesión. La aparición de Rayan y el peso ofensivo de Vinícius Júnior explican buena parte de esa evolución.

Noruega, sin embargo, llega con argumentos suficientes para desafiar cualquier pronóstico. Haaland es el nombre que acapara los focos, pero detrás existe una estructura colectiva bien trabajada y un mediocampo liderado por Martin Ødegaard que sabe competir bajo presión. Brasil tiene más talento individual y una plantilla más profunda, aunque este tipo de eliminatorias suelen definirse por detalles. Y en esos escenarios, Noruega ya ha demostrado que puede mirar de igual a igual a cualquiera.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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