Brasil pone a prueba su candidatura al título este domingo 5 de julio cuando enfrente a Noruega por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. El MetLife Stadium de Nueva Jersey será escenario de un duelo que reúne a dos de los atacantes más determinantes del torneo: Vinícius Júnior y Erling Haaland.
La Canarinha llega después de superar a Japón en la ronda anterior y con la necesidad de seguir ajustando piezas debido a las bajas que han acompañado al equipo de Carlo Ancelotti durante buena parte del campeonato. Noruega, por su parte, atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente y sueña con alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.
Si quieres seguir el partido EN VIVO, aquí te contamos los horarios oficiales, los canales de televisión y las plataformas de streaming que transmitirán el encuentro en distintos países.
TL;DR del Brasil vs. Noruega
- ⚽ Partido: Brasil vs. Noruega
- 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026
- 📅 Fecha: Domingo 5 de julio de 2026
- 🏟️ Estadio: MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey)
- 🕘 Hora: 14:00 CT de México | 15:00 Colombia y Perú | 16:00 ET | 22:00 España
- 📺 TV: Globo, SporTV, DSports, Telemundo Deportes, TVE La 1 y DAZN Mundial
- 📱 Streaming: Globoplay, DGO, Peacock, RTVE Play y DAZN
- ⭐ Figuras: Vinícius Júnior y Erling Haaland
¿Dónde ver Brasil vs. Noruega EN VIVO hoy?
Brasil
- TV Globo
- SporTV
- Globoplay
Estados Unidos
- Telemundo Deportes
- Peacock
- App Telemundo
- Fubo
Latinoamérica
- DSports
- DGO
- ESPN (Disney Plus)
- Paramount Plus
- TyC Sports
- GOL Caracol
- Canal RCN
- Televen
- Teletica
- Canal FOX One
- TiGo Sports
España
- TVE La 1 HD
- RTVE Play
- DAZN Spain
- DAZN Mundial
Horarios de Brasil vs. Noruega por país
|México (CT)
|14:00
|Colombia
|15:00
|Perú
|15:00
|Ecuador
|15:00
|Venezuela
|16:00
|Bolivia
|16:00
|Chile
|17:00
|Argentina
|17:00
|Uruguay
|17:00
|Brasil
|17:00
|Estados Unidos (ET)
|16:00
|Estados Unidos (PT)
|13:00
|España
|22:00
Posibles alineaciones
Brasil
- Alisson; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo; Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo Santos; Rayan, Vinícius Júnior y Matheus Cunha.
Noruega
- Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Leo Østigård, Andreas Hanche-Olsen, David Møller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Oscar Bobb, Antonio Nusa y Erling Haaland.
¿Cómo llegan Brasil y Noruega?
Brasil tuvo que remontar ante Japón para avanzar a esta instancia y continúa lidiando con algunas bajas importantes. Sin embargo, la selección dirigida por Carlo Ancelotti ha encontrado respuestas en jugadores jóvenes que han aprovechado sus oportunidades durante el torneo.
Noruega eliminó a Costa de Marfil y llega impulsada por el gran momento de Haaland. El equipo escandinavo ha mostrado orden, solidez defensiva y una notable capacidad para competir en partidos de alta exigencia.
Historial entre Brasil y Noruega
El antecedente favorece a los europeos. Ambas selecciones se han enfrentado en cuatro ocasiones y Brasil todavía no conoce la victoria ante Noruega.
|Partidos
|Brasil
|Empates
|Noruega
|4
|0
|2
|2
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Brasil vs. Noruega
|Competición
|Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Octavos de final
|Fecha
|Domingo 5 de julio de 2026
|Hora México
|14:00
|Hora Colombia y Perú
|15:00
|Hora Estados Unidos (ET)
|16:00
|Hora España
|22:00
|TV
|Globo, DSports, Telemundo, TVE La 1
|Streaming
|Globoplay, DGO, Peacock, RTVE Play
|Estadio
|MetLife Stadium
|Ciudad
|East Rutherford, Nueva Jersey
FAQ: Lo que debes saber del Brasil vs. Noruega por octavos de final del Mundial 2026
¿Cuándo juegan Brasil vs. Noruega?
El partido se juega el domingo 5 de julio de 2026 por los octavos de final del Mundial.
¿A qué hora juega Brasil vs. Noruega?
Comienza a las 14:00 de México, 15:00 de Colombia y Perú, 16:00 ET en Estados Unidos y 22:00 en España.
¿Dónde ver Brasil vs. Noruega EN VIVO?
La transmisión estará disponible por Globo, SporTV, DSports, Telemundo Deportes, TVE La 1 y sus respectivas plataformas de streaming.
¿Quiénes son las figuras del partido?
Vinícius Júnior lidera a Brasil, mientras que Erling Haaland es la principal referencia ofensiva de Noruega.
¿Quién enfrentará al ganador?
El vencedor avanzará a los cuartos de final y se medirá al ganador de México vs. Inglaterra.
Lectura de Noé Yactayo
Brasil ha mejorado conforme avanzó el torneo. No ha sido un recorrido perfecto ni mucho menos cómodo, pero la reacción mostrada frente a Japón dejó una señal importante: el equipo sigue encontrando soluciones incluso cuando pierde piezas relevantes por lesión. La aparición de Rayan y el peso ofensivo de Vinícius Júnior explican buena parte de esa evolución.
Noruega, sin embargo, llega con argumentos suficientes para desafiar cualquier pronóstico. Haaland es el nombre que acapara los focos, pero detrás existe una estructura colectiva bien trabajada y un mediocampo liderado por Martin Ødegaard que sabe competir bajo presión. Brasil tiene más talento individual y una plantilla más profunda, aunque este tipo de eliminatorias suelen definirse por detalles. Y en esos escenarios, Noruega ya ha demostrado que puede mirar de igual a igual a cualquiera.