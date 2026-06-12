Canadá afrontará este viernes 12 de junio un partido histórico frente a Bosnia y Herzegovina por la primera jornada del Grupo B de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el BMO Field Stadium de Toronto, que albergará el primer partido de una cita mundialista masculina en territorio canadiense. Respaldado por una generación que ha consolidado al país entre las selecciones más competitivas de la Concacaf, el equipo dirigido por Jesse Marsch buscará sumar la primera victoria mundialista de su historia ante su propia afición.

El conjunto canadiense afronta el torneo con una generación que combina talento, experiencia internacional y una identidad de juego cada vez más consolidada. Jonathan David, Stephen Eustaquio y Tajon Buchanan lideran un proyecto que pretende aprovechar la condición de anfitrión para avanzar más allá de la fase de grupos. La principal incógnita sigue siendo Alphonso Davies, quien arrastra problemas musculares y permanece en duda para el estreno mundialista.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, regresa a la máxima competición internacional doce años después de su única participación en Brasil 2014. Los europeos llegan con la confianza que les otorgó una brillante fase de clasificación y una racha positiva de resultados. Bajo la dirección de Sergej Barbarez, los Dragones han construido un equipo equilibrado que mezcla la experiencia de Edin Džeko con una nueva generación decidida a dejar huella en Norteamérica.

Con Suiza y Catar completando el Grupo B, ambos seleccionados saben que el duelo de Toronto puede convertirse en uno de los más determinantes de la primera fase. Para Canadá representa la oportunidad de comenzar con una victoria histórica ante su público; para Bosnia y Herzegovina, la posibilidad de sorprender a uno de los anfitriones y fortalecer sus aspiraciones de clasificación.

¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO GRATIS por el Mundial 2026?

Los derechos de transmisión variarán según el país. En Canadá, el encuentro será emitido por las señales oficiales del Mundial 2026, mientras que en Latinoamérica podrá seguirse mediante DSports, ESPN, Disney+, DGO y otras plataformas autorizadas según cada territorio.

Canales principales

Canadá: CTV, TSN y RDS

Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo y Universo

México: ViX Premium

Sudamérica: DSports y DGO

Latinoamérica: ESPN y Disney+

Horario del Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

País Hora Canadá (Toronto) 3:00 p.m. Estados Unidos ET 3:00 p.m. Estados Unidos PT 12:00 p.m. México 1:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Perú 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. Bolivia 3:00 p.m. Venezuela 3:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. Paraguay 4:00 p.m. España 9:00 p.m.

Alineaciones probables del Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Canadá : Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Koné, Millar; Jonathan David y Cyle Larin.

: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Koné, Millar; Jonathan David y Cyle Larin. Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Burnic, Gigovic, Muharemovic, Memic; Celik, Basic, Bajraktarevic; Mahmic, Demirovic y Bazdar.

Ficha del partido Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

Dato Información Partido Canadá vs. Bosnia y Herzegovina Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo B Fecha Viernes 12 de junio de 2026 Hora 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT Estadio BMO Field Stadium Ciudad Toronto, Ontario País Canadá Árbitro Facundo Tello (Argentina) TV FOX, Telemundo, TSN, CTV, DSports, ESPN Streaming DGO, Disney+, ViX, FOX One

Canadá buscará convertir la emoción de jugar en casa en una victoria que le permita romper una histórica barrera mundialista. Bosnia y Herzegovina intentará aguar la fiesta local y demostrar que su regreso a una Copa del Mundo está respaldado por argumentos competitivos. El resultado podría marcar el rumbo de un Grupo B que promete ser uno de los más equilibrados del torneo.