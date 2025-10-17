Se define la primera edición del torneo Six Kings Slam 2025, que se ha llevado a cabo durante 4 días en The Venue, Arabia Saudí. La gran final estará protagonizada por los actuales número 1 y 2 del ránking ATP, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner (respectivamente), quienes prometen regalarnos un juego vibrante de principio a fin. Conoce cuáles son las opciones en TV o Streaming para ver el juego de Alcaraz vs. Sinner y a qué hora inicia en cada país, para seguir la definición de este certamen .

¿Dónde mirar EN VIVO el Six Kings Slam 2025?

La transmisión de este evento será en exclusiva a través de Netflix. La plataforma de streaming será la única que va a pasar en su totalidad el Six Kings Slam 2025, por lo que esta será la única alternativa disponible para seguir la gran final de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, a desarrollarse desde Arabia Saudí.

Horarios de juego Alcaraz vs. Sinner por final Six Kings Slam 2025 para ver vía Netflix

El partido por el tercer lugar entre Fritz y Djokovic iniciará a partir de las 10:30 a.m. hora México, 11:30 a.m. Perú y Colombia, 6:30 p.m. España o 1:30 p.m. Argentina y Chile. Aquí te dejo con diferentes horarios para que puedas seguir el Six Kings Slam.

Cabe señalar que esta es la hora del primer juego programado en el día, mientras que la gran final de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner se espera que inicie a partir de las 12:30 hora México, 13:30 Perú y Colombia, 20:30 España o 15:30 Argentina y Chile.

País Horario Argentina 15:30 horas Bolivia 12:30 horas Chile 15:30 horas Colombia 13:30 horas Ecuador 13:30 horas España 20:30 horas Estados Unidos 14:30 horas ET México 12:30 horas Paraguay 15:30 horas Perú 13:30 horas Uruguay 15:30 horas Venezuela 14:30 horas

Six Kings Slam 2025 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 18 de octubre de 2025

sábado 18 de octubre de 2025 Hora: 1:30 p.m. Perú y Colombia / 8:30 p.m. España

1:30 p.m. Perú y Colombia / 8:30 p.m. España Lugar: The Venue, Arabia Saudi

The Venue, Arabia Saudi Streaming: Netflix