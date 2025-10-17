Conoce las opciones en TV o Streaming para ver la final de Alcaraz vs. Sinner, este 18 de octubre de 2025, por la definición del Six Kings Slam. (Fotos: AFP / Composición MAG)
Piero Hatto

Se define la primera edición del torneo Six Kings Slam 2025, que se ha llevado a cabo durante 4 días en The Venue, Arabia Saudí. La gran final estará protagonizada por los actuales número 1 y 2 del ránking ATP, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner (respectivamente), quienes prometen regalarnos un juego vibrante de principio a fin. Conoce cuáles son las opciones en TV o Streaming para ver el juego de Alcaraz vs. Sinner y a qué hora inicia en cada país, para seguir la definición de este certamen.

¿Dónde mirar EN VIVO el Six Kings Slam 2025?

La transmisión de este evento será en exclusiva a través de Netflix. La plataforma de streaming será la única que va a pasar en su totalidad el Six Kings Slam 2025, por lo que esta será la única alternativa disponible para seguir la gran final de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, a desarrollarse desde Arabia Saudí.

Smart TVs

Netflix está disponible en los modelos más populares de televisores inteligentes, incluyendo:

  • Samsung
  • LG
  • Sony
  • Hisense
  • TCL
  • Philips
  • Otros modelos compatibles con la app oficial

Dispositivos de streaming para TV

Puedes convertir cualquier TV en un centro de entretenimiento con estos dispositivos:

  • Roku
  • Amazon Fire TV / Fire Stick
  • Apple TV
  • Google Chromecast / Google TV

Consolas de videojuegos

También puedes acceder a Netflix desde consolas compatibles como:

  • PlayStation 4 (PS4)
  • PlayStation 5 (PS5)
  • Xbox One
  • Xbox Series S y Series X

Teléfonos y tablets

La app de Netflix funciona en:

  • iPhone y iPad (iOS / iPadOS)
  • Dispositivos Android

Computadoras

Puedes ver Netflix desde un navegador compatible o mediante la app en:

  • Windows
  • macOS
  • Chromebook

Decodificadores de operadores

Algunos boxes de cable, satélite o IPTV ya incluyen la app de Netflix integrada.

Jannik Sinner y Stéfanos Tsitsipás Jannik Sinner y Stéfanos Tsitsipás listos para su enfrentamiento en el Six Kings Slam 2025. El partido se podrá ver EN DIRECTO hoy 15 de octubre en USA, México y España. | Crédito: @Turki_alalshikh / X / Composición Mag
Horarios de juego Alcaraz vs. Sinner por final Six Kings Slam 2025 para ver vía Netflix

El partido por el tercer lugar entre Fritz y Djokovic iniciará a partir de las 10:30 a.m. hora México, 11:30 a.m. Perú y Colombia, 6:30 p.m. España o 1:30 p.m. Argentina y Chile. Aquí te dejo con diferentes horarios para que puedas seguir el Six Kings Slam.

Cabe señalar que esta es la hora del primer juego programado en el día, mientras que la gran final de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner se espera que inicie a partir de las 12:30 hora México, 13:30 Perú y Colombia, 20:30 España o 15:30 Argentina y Chile.

PaísHorario
Argentina15:30 horas
Bolivia12:30 horas
Chile15:30 horas
Colombia13:30 horas
Ecuador13:30 horas
España20:30 horas
Estados Unidos14:30 horas ET
México12:30 horas
Paraguay15:30 horas
Perú13:30 horas
Uruguay15:30 horas
Venezuela14:30 horas

Six Kings Slam 2025 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: sábado 18 de octubre de 2025
  • Hora: 1:30 p.m. Perú y Colombia / 8:30 p.m. España
  • Lugar: The Venue, Arabia Saudi
  • Streaming: Netflix
