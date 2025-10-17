Se define la primera edición del torneo Six Kings Slam 2025, que se ha llevado a cabo durante 4 días en The Venue, Arabia Saudí. La gran final estará protagonizada por los actuales número 1 y 2 del ránking ATP, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner (respectivamente), quienes prometen regalarnos un juego vibrante de principio a fin. Conoce cuáles son las opciones en TV o Streaming para ver el juego de Alcaraz vs. Sinner y a qué hora inicia en cada país, para seguir la definición de este certamen.
¿Dónde mirar EN VIVO el Six Kings Slam 2025?
La transmisión de este evento será en exclusiva a través de Netflix. La plataforma de streaming será la única que va a pasar en su totalidad el Six Kings Slam 2025, por lo que esta será la única alternativa disponible para seguir la gran final de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, a desarrollarse desde Arabia Saudí.
Smart TVs
Netflix está disponible en los modelos más populares de televisores inteligentes, incluyendo:
- Samsung
- LG
- Sony
- Hisense
- TCL
- Philips
- Otros modelos compatibles con la app oficial
Dispositivos de streaming para TV
Puedes convertir cualquier TV en un centro de entretenimiento con estos dispositivos:
- Roku
- Amazon Fire TV / Fire Stick
- Apple TV
- Google Chromecast / Google TV
Consolas de videojuegos
También puedes acceder a Netflix desde consolas compatibles como:
- PlayStation 4 (PS4)
- PlayStation 5 (PS5)
- Xbox One
- Xbox Series S y Series X
Teléfonos y tablets
La app de Netflix funciona en:
- iPhone y iPad (iOS / iPadOS)
- Dispositivos Android
Computadoras
Puedes ver Netflix desde un navegador compatible o mediante la app en:
- Windows
- macOS
- Chromebook
Decodificadores de operadores
Algunos boxes de cable, satélite o IPTV ya incluyen la app de Netflix integrada.
Horarios de juego Alcaraz vs. Sinner por final Six Kings Slam 2025 para ver vía Netflix
El partido por el tercer lugar entre Fritz y Djokovic iniciará a partir de las 10:30 a.m. hora México, 11:30 a.m. Perú y Colombia, 6:30 p.m. España o 1:30 p.m. Argentina y Chile. Aquí te dejo con diferentes horarios para que puedas seguir el Six Kings Slam.
Cabe señalar que esta es la hora del primer juego programado en el día, mientras que la gran final de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner se espera que inicie a partir de las 12:30 hora México, 13:30 Perú y Colombia, 20:30 España o 15:30 Argentina y Chile.
|País
|Horario
|Argentina
|15:30 horas
|Bolivia
|12:30 horas
|Chile
|15:30 horas
|Colombia
|13:30 horas
|Ecuador
|13:30 horas
|España
|20:30 horas
|Estados Unidos
|14:30 horas ET
|México
|12:30 horas
|Paraguay
|15:30 horas
|Perú
|13:30 horas
|Uruguay
|15:30 horas
|Venezuela
|14:30 horas
