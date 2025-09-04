La semifinal del US Open 2025 promete ser un espectáculo imperdible, ya que enfrentará a dos de los mejores tenistas del circuito: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic. Los asistentes a la cancha Arthur Ashe serán testigos de un choque épico en el que ambos competirán por un lugar en la final de este prestigioso Grand Slam este viernes 05 de septiembre desde las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT. Si estás en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, conoce dónde ver el partido en vivo online por televisión y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Carlos Alcaraz sigue demostrando su dominio en el US Open 2025, avanzando a las semifinales para enfrentarse a Novak Djokovic. Ha tenido un camino impecable, sin perder un solo set en sus victorias contra Reilly Opelka (6-4, 7-5, 6-4), Mattia Bellucci (6-1, 6-0, 6-3), Luciano Darderi (6-2, 6-4, 6-0), Arthur Rinderknech (7-6, 6-3, 6-4) y Jiri Lehecka (6-4, 6-2, 6-4). Su racha invicta promete un emocionante duelo en la próxima ronda.

Con 38 años, Novak Djokovic ha demostrado un mérito increíble al alcanzar las semifinales. Sin embargo, no se conformará con eso. Quiere probar, tanto a sí mismo como a los demás, que aún puede competir con los dos grandes dominadores del tenis actual. Su vasta experiencia, habilidades únicas y la gran confianza que ha ganado en las rondas anteriores lo convierten en un rival formidable.

Dónde ver el partido Alcaraz vs. Djokovic EN DIRECTO por TV y Online

Este viernes 5 de septiembre, el Estadio Arthur Ashe será el escenario de la primera semifinal del US Open 2025, que enfrentará a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. El partido comenzará a las 15:00 h en Nueva York y a las 21:00 h en España peninsular y Baleares.

Para ver el encuentro, en España estará disponible a través de Movistar+ (#Vamos, Movistar Deportes o Sports+). En el resto de Latinoamérica, los derechos de transmisión corresponden a ESPN y Star+.

PAÍS CANALES TV / ONLINE España Movistar+ (#Vamos, Movistar Deportes o Sports+) Argentina ESPN y Star+ Chile ESPN y Star+ Colombia ESPN y Star+ México ESPN Deportes Estados Unidos ESPN, ESPN2, ESPNEWS, ABC; streaming en ESPN+

A que hora ver la semifinal Alcaraz vs. Djokovic por el US Open 2025

Región / Ciudad Día y hora local España 21:00 horas México (CDMX) 1:00 PM Argentina (Buenos Aires) 4:00 PM Chile (Santiago) 3:00 PM Colombia (Bogotá) 2:00 PM Perú (Lima) 2:00 PM EE.UU. (Nueva York / Miami) 3:00 PM EE.UU. (Chicago) 2:00 PM EE.UU. (Los Ángeles) 12:00 (mediodía)