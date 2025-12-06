Varios pilotos de la Fórmula 1 tienen una cita con la historia este domingo 7 de diciembre. Y es que ese día se realizará la carrera del GP de Abu Dabi 2025. Te estoy hablando de un evento deportivo imperdible, así que no te olvides que arrancará a las 8:00 am en Estados Unidos (ET) y 7:00 am en CDMX. Para que lo veas EN VIVO y EN DIRECTO estando en dichos países, lee esta nota. Aquí te daré a conocer lo que necesitas saber.
Antes de informarte lo prometido, te comento que la carrera del GP de Abu Dabi 2025 se llevará a cabo en el Circuito Yas Marina. Además, te recalco que los favoritos a llevarse el título mundial de la Fórmula 1 este fin de semana son Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes, en definitiva, se esforzarán al máximo para alcanzar la gloria eterna.
¿Qué canal transmite el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO en USA y México?
Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver la carrera del GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO, puedes hacerlo a través de ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV, Sling TV y F1 TV Pro. Por otro lado, si estás en México, puedes seguir el minuto a minuto EN DIRECTO del evento deportivo a través de Izzy TV, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Pro.
¿Cómo ver el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO en distintos países del mundo?
También aprovecho para indicarte que si en caso estás en un país distinto a los ya mencionados y deseas mirar el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO, te aconsejo revisar el siguiente cuadro. Te será muy útil. No olvides después compartirlo con tus familiares y amigos.
|Países
|Canales TV / Streaming
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV, Sling TV y F1 TV Pro
|México
|Izzy TV, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Pro
|España
|DAZN y DAZN Movistar F1 (Dial 69)
|Argentina
|FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Bolivia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Chile
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Colombia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Costa Rica
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Ecuador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Paraguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Perú
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Uruguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
|Reino Unido
|Sky Sports, Sky Go y NOW