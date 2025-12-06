Revisa esta nota para que descubras dónde ver la carrera de F1 GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO GRATIS por TV Abierta en USA y México. (Foto: Karim JAAFAR / AFP y Composición Mag)
Varios pilotos de la Fórmula 1 tienen una cita con la historia este domingo 7 de diciembre. Y es que ese día se realizará la carrera del GP de Abu Dabi 2025. Te estoy hablando de un evento deportivo imperdible, así que no te olvides que arrancará a las 8:00 am en Estados Unidos (ET) y 7:00 am en CDMX. Para que lo veas EN VIVO y EN DIRECTO estando en dichos países, lee esta nota. Aquí te daré a conocer lo que necesitas saber.

El GP de Abu Dabi 2025 será el capítulo que cierre un calendario repleto de drama, rivalidades y actuaciones destacadas que quedarán grabadas en la memoria de muchos. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Antes de informarte lo prometido, te comento que la carrera del GP de Abu Dabi 2025 se llevará a cabo en el Circuito Yas Marina. Además, te recalco que los favoritos a llevarse el título mundial de la Fórmula 1 este fin de semana son Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes, en definitiva, se esforzarán al máximo para alcanzar la gloria eterna.

La carrera del GP de Abu Dabi 2025 se realizará en Circuito Yas Marina. (Foto: Altaf Qadri / POOL / AFP)
La carrera del GP de Abu Dabi 2025 se realizará en Circuito Yas Marina. (Foto: Altaf Qadri / POOL / AFP)
¿Qué canal transmite el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO en USA y México?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver la carrera del GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO, puedes hacerlo a través de ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV, Sling TV y F1 TV Pro. Por otro lado, si estás en México, puedes seguir el minuto a minuto EN DIRECTO del evento deportivo a través de Izzy TV, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Pro.

¿Cómo ver el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO en distintos países del mundo?

También aprovecho para indicarte que si en caso estás en un país distinto a los ya mencionados y deseas mirar el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO, te aconsejo revisar el siguiente cuadro. Te será muy útil. No olvides después compartirlo con tus familiares y amigos.

PaísesCanales TV / Streaming
Estados UnidosESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV, Sling TV y F1 TV Pro
MéxicoIzzy TV, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Pro
EspañaDAZN y DAZN Movistar F1 (Dial 69)
ArgentinaFOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
BoliviaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
ChileESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
ColombiaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
Costa RicaESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
EcuadorESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
ParaguayESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
PerúESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
UruguayESPN, Disney Plus y F1 TV Pro
Reino UnidoSky Sports, Sky Go y NOW
Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.

