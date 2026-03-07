Varios pilotos de la Fórmula 1 tienen una cita con la historia este sábado 7 de marzo. Y es que ese día se realizará la carrera del GP de Australia 2026. Te estoy hablando de un evento deportivo imperdible, así que recuerda que arrancará a las 11:00 pm en Estados Unidos (ET) y 10:00 pm en CDMX. Para que lo veas EN VIVO y EN DIRECTO estando en dichos países, lee esta nota. Aquí te daré a conocer lo que necesitas saber.
Antes de informarte lo prometido, te comento que la carrera del GP de Australia 2026 se llevará a cabo en el Circuito Albert Park. Además, te recalco que los favoritos a llevarse el título mundial de la Fórmula 1 este fin de semana son Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes, en definitiva, se esforzarán al máximo para alcanzar la gloria eterna.
Horarios y cronograma completo del GP de Australia 2026
- Prácticas libres 1: 8:30 pm (del jueves 5 de marzo) en Estados Unidos (ET) y 7:30 pm (del jueves 5 de marzo) en CDMX
- Prácticas libres 2: 12:00 am (del viernes 6 de marzo) en Estados Unidos (ET) y 11:00 pm (del jueves 5 de marzo) en CDMX
- Prácticas libres 3: 8:30 pm (del viernes 6 de marzo) en Estados Unidos (ET) y 7:30 pm (del viernes 6 de marzo) en CDMX
- Clasificación: 12:00 am (de sábado 7 de marzo) en Estados Unidos (ET) y 11:00 pm (del viernes 6 de marzo) en CDMX
- Carrera: 11:00 pm (del sábado 7 de marzo) en Estados Unidos (ET) y 10:00 pm (del sábado 7 de marzo) en CDMX
¿Qué canal transmite el GP de Australia 2026 EN VIVO en USA y México?
Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver la carrera del GP de Australia 2026 EN VIVO, puedes hacerlo a través de Apple TV, Sky Sports y F1 TV Pro. Por otro lado, si estás en México, puedes seguir el minuto a minuto EN DIRECTO del evento deportivo a través de Izzy TV, Izzi Go, Sky Sports, Sky Plus, DAZN y F1 TV Pro.