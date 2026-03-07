Varios pilotos de la Fórmula 1 tienen una cita con la historia este sábado 7 de marzo. Y es que ese día se realizará la carrera del GP de Australia 2026. Te estoy hablando de un evento deportivo imperdible, así que recuerda que arrancará a las 11:00 pm en Estados Unidos (ET) y 10:00 pm en CDMX. Para que lo veas EN VIVO y EN DIRECTO estando en dichos países, lee esta nota. Aquí te daré a conocer lo que necesitas saber.

Antes de informarte lo prometido, te comento que la carrera del GP de Australia 2026 se llevará a cabo en el Circuito Albert Park. Además, te recalco que los favoritos a llevarse el título mundial de la Fórmula 1 este fin de semana son Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes, en definitiva, se esforzarán al máximo para alcanzar la gloria eterna.

La carrera del GP de Australia 2026 se realizará en el Circuito Albert Park, que tiene una longitud de 5,278 km y de 14 curvas: 5 a izquierdas y 9 a derechas. (Foto: Tracey Nearmy / POOL / AFP) / TRACEY NEARMY

Horarios y cronograma completo del GP de Australia 2026

Prácticas libres 1: 8:30 pm (del jueves 5 de marzo) en Estados Unidos (ET) y 7:30 pm (del jueves 5 de marzo) en CDMX

Prácticas libres 2: 12:00 am (del viernes 6 de marzo) en Estados Unidos (ET) y 11:00 pm (del jueves 5 de marzo) en CDMX

Prácticas libres 3: 8:30 pm (del viernes 6 de marzo) en Estados Unidos (ET) y 7:30 pm (del viernes 6 de marzo) en CDMX

Clasificación: 12:00 am (de sábado 7 de marzo) en Estados Unidos (ET) y 11:00 pm (del viernes 6 de marzo) en CDMX

Carrera: 11:00 pm (del sábado 7 de marzo) en Estados Unidos (ET) y 10:00 pm (del sábado 7 de marzo) en CDMX

¿Qué canal transmite el GP de Australia 2026 EN VIVO en USA y México?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver la carrera del GP de Australia 2026 EN VIVO, puedes hacerlo a través de Apple TV, Sky Sports y F1 TV Pro. Por otro lado, si estás en México, puedes seguir el minuto a minuto EN DIRECTO del evento deportivo a través de Izzy TV, Izzi Go, Sky Sports, Sky Plus, DAZN y F1 TV Pro.