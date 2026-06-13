El Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 de Fórmula 1 se corre este domingo 14 de junio con la séptima fecha del campeonato, continuando la gira europea. La carrera principal, a 66 vueltas en el histórico Circuito de Montmeló, llega tras un intenso fin de semana que incluye prácticas libres desde el viernes 12 y clasificación el sábado 13, una sesión clave en un trazado que mezcla curvas de velocidad alta y baja y, como siempre, el orden de salida suele definir el resultado de la competencia. Si buscas ver la F1 EN VIVO en EE.UU., conoce los horarios y las opciones de transmisión disponibles que ofrecen la cobertura completa del GP de Barcelona-Cataluña 2026 este fin de semana en inglés y español.
En lo deportivo, el Grand Prix de Barcelona-Cataluña 2026 llega con Kimi Antonelli liderando el campeonato tras su victoria en Mónaco, ampliando aún más su ventaja sobre su compañero George Russell en Mercedes. Sin embargo, Ferrari con Lewis Hamilton y Charles Leclerc aparece como uno de los equipos a seguir para esta jornada, con buenas expectativas por su rendimiento reciente, mientras que McLaren y Red Bull buscan sumar podios y recuperar terreno en la clasificación general tanto del Mundial de Pilotos como del Campeonato de Constructores.
Dónde ver la carrera GP de Barcelona-Cataluña 2026 EN VIVO por TV y Streaming Online
La carrera del GP de Barcelona-Cataluña 2026 es el domingo 14 de junio en el Circuito de Mónaco, con inicio a las 15:00 horas en España peninsular (misma hora local de Montreal).
|Región / País
|Canales de TV (oficiales o habituales de F1)
|Plataformas online / streaming oficial (según país)
|México
|ESPN / Fox Sports (según paquete de TV de paga)
|Star+ u OTT equivalente con derechos de F1 en la región; apps de ESPN Play/Fox Sports (donde sigan operando)
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN2, ABC (según programación de F1)
|ESPN App, ESPN+, F1 TV Pro (plataforma oficial F1, donde está disponible)
|Canadá
|TSN (inglés), RDS (francés)
|TSN Direct, RDS Direct, F1 TV Pro (si está habilitado en Canadá)
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá
|ESPN / Fox Sports vía cable regional
|Star+ / plataformas OTT de ESPN; F1 TV Pro donde el servicio esté autorizado
|República Dominicana
|ESPN / Fox Sports vía cable
|Star+ / ESPN Play; F1 TV Pro (según disponibilidad)
|Colombia
|ESPN / canales locales que tomen la señal de ESPN
|Star+; F1 TV Pro (si tiene derechos en el territorio)
|Perú
|ESPN / cable con señal de F1
|Star+; F1 TV Pro (donde aplique)
|Ecuador
|ESPN / Fox Sports Latinoamérica
|Star+; F1 TV Pro (según región)
|Venezuela
|ESPN / canales regionales con señal de ESPN/Fox Sports
|Star+ u OTT de ESPN donde opere; F1 TV Pro (si está disponible)
|Bolivia
|ESPN / Fox Sports
|Star+ (o similar) y F1 TV Pro
|Chile
|Fox Sports / ESPN (según acuerdos actuales)
|Star+; F1 TV Pro
|Argentina
|Fox Sports / ESPN (F1 suele ir por señales deportivas premium)
|Star+; F1 TV Pro; apps de los operadores de cable
|Paraguay
|ESPN / Fox Sports
|Star+; F1 TV Pro
|Uruguay
|ESPN / Fox Sports
|Star+; F1 TV Pro
|Brasil
|Band / canales deportivos locales (según ciclo de derechos)
|F1 TV Pro (tiene fuerte presencia en Brasil); servicios OTT de Band y otros operadores
|España
|DAZN F1 (canal dedicado)
|DAZN (plataforma OTT) con canal DAZN F1; algunos paquetes de Movistar Plus+ que integran DAZN
|Portugal
|Sport TV
|Sport TV Live; F1 TV Pro
|Francia
|Canal+ / Canal+ Sport
|myCanal; F1 TV Pro
|Italia
|Sky Sport F1
|Sky Go; NOW (OTT de Sky); F1 TV Pro
|Alemania, Austria
|Sky Sport F1 / Sky Sports
|Sky Go; WOW / OTT de Sky; F1 TV Pro
|Reino Unido e Irlanda
|Sky Sports F1; highlights en Channel 4
|Sky Go; NOW; F1 TV Pro (para contenido bajo demanda según acuerdos)
|Resto del mundo (sin TV dedicada)
|—
|F1 TV Pro / F1 TV Access como opción global donde los derechos lo permitan; plataformas OTT locales con acuerdos puntuales
El Mundial de Fórmula 1 2026 se podrá seguir por televisión en DAZN F1 en España. En Colombia y Perú, las carreras se podrán ver a través de Disney Plus y ESPN. En México, a través de FOX Sports México. En Chile, las retransmisiones serán en Disney Plus y FOX Sports Chile y en Argentina habrá tres opciones: Disney Plus, ESPN y FOX Argentina. En Estados Unidos se podrá ver a través de ESPN. Además de estos canales, en todos estos países (excepto en el España) el Mundial podrá seguirse a en el servicio oficial de la F1: F1TV Pro.
A qué hora es la carrera del GP de Barcelona-Cataluña 2026 por país
Te comparto la lista de horarios por región/país para seguir la sexta carrera de la Fórmula Uno en el GP de Barcelona-Cataluña 2026 este domingo 14 de junio.
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local de la carrera (domingo 7 de junio)
|Canadá
|Montreal
|15:00
|México
|Ciudad de México
|07:00
|Costa Rica
|San José
|07:00
|Honduras
|Tegucigalpa
|07:00
|Guatemala
|Ciudad de Guatemala
|07:00
|El Salvador
|San Salvador
|07:00
|Colombia
|Bogotá
|08:00
|Perú
|Lima
|08:00
|Ecuador
|Quito
|08:00
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|08:00
|México (sureste)
|Cancún
|08:00
|República Dominicana
|Santo Domingo
|09:00
|Venezuela
|Caracas
|09:00
|Bolivia
|La Paz
|09:00
|Chile
|Santiago
|10:00
|Argentina
|Buenos Aires
|10:00
|Brasil
|São Paulo
|10:00
|Paraguay
|Asunción
|10:00
|Uruguay
|Montevideo
|10:00
|Estados Unidos (Oeste)
|Las Vegas / LA
|06:00
|Estados Unidos (Montaña)
|Denver
|07:00
|Estados Unidos (Centro)
|Chicago
|08:00
|Estados Unidos (Este)
|Nueva York
|09:00
|España (peninsular)
|Madrid
|15:00
|Islas Canarias
|Las Palmas
|14:00
|Reino Unido, Irlanda
|Londres / Dublín
|14:00
|Portugal
|Lisboa
|14:00
|Francia, Alemania, Italia
|París / Berlín / Roma
|15:00
|Finlandia, Grecia, Rumanía
|Helsinki / Atenas / Bucarest
|16:00
|Australia
|Sydney / Melbourne
|23:00
|Nueva Zelanda
|Auckland
|01:00 (lunes 08)
Fecha, hora, TV y Online para ver el GP de Barcelona-Cataluña 2026
- Evento: GP de Barcelona-Cataluña 2026
- Fecha: Domingo, 14 de junio de 2026
- Horario: 07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Circuit de Barcelona-Catalunya (también conocido como Circuito de Montmeló o Circuito de Barcelona)
- Transmisión: Disney+ Premium (Sudamérica) / SKY Sports, Izzi y F1TV (México)