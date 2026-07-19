La Fórmula 1 llega al Gran Premio de Bélgica 2026 en Spa-Francorchamps, el décimo fin de semana del calendario este domingo 19 de julio. Tras la pausa posterior a Silverstone, los equipos regresan con estrategias renovadas y la pelea por el campeonato más apretada que nunca. En 2025 Oscar Piastri venció en Spa, con Lando Norris y Charles Leclerc en el podio; este año la carrera se perfila como un punto clave para consolidar liderazgos y exponer mejoras técnicas. Conoce cómo y dónde ver la carrera de F1 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por TV y horarios desde Estados Unidos y México para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

¿Dónde ver la carrera de F1 GP de Bélgica EN VIVO por TV y Online?

Apple está redefiniendo cómo se vive la Fórmula 1 en EE. UU.: será el nuevo emisor oficial y ofrecerá el contenido de F1 TV integrado con la suscripción a Apple TV, facilitando el acceso y elevando la experiencia para los aficionados. La señal en inglés mantendrá al equipo de retransmisión de F1 TV, cuya experiencia técnica y conocimiento del deporte garantizan una narración más profunda y especializada para la audiencia estadounidense.

Para quien busca la cobertura más inmersiva, sigue existiendo F1 TV Premium: transmisión en 4K Ultra HD/HDR, visualización en hasta seis dispositivos simultáneos y una función Multiview personalizable (hasta 26 canales en dispositivos compatibles) que permite al espectador controlar exactamente qué ángulos y datos quiere seguir en carrera. En conjunto, estas opciones sitúan el streaming de Fórmula 1 en EE. UU. en un nuevo estándar de calidad y personalización.

Cómo ver el GP de Bélgica EN VIVO desde Estados Unidos

País / Región Tipo Canal / Plataforma Detalle relevante Estados Unidos Streaming Apple TV (servicio de deportes) Nuevo hogar exclusivo de la Fórmula 1 en EE. UU. tras acuerdo de cinco años; transmite prácticas, quali y carrera, incluyendo el GP de Bélgica. Estados Unidos Streaming oficial F1 F1 TV Plataforma oficial de F1 con todas las sesiones en vivo, multicámara, onboard, telemetría y estadísticas para la temporada, incluyendo el GP de Bélgica.

Algunas guías anteriores mencionan ESPN/ABC y Fubo como opciones F1 en EE. UU. , pero las notas recientes señalan el cambio de derechos hacia Apple TV más F1 TV como pilares actuales.

Cómo ver el GP de Bélgica EN VIVO desde México

País / Región Tipo Canal / Plataforma Detalle relevante México Streaming oficial F1 F1 TV La web oficial del México GP y otros medios indican que el GP de Bélgica se puede ver en México vía F1 TV, con todas las sesiones y contenido extra; requiere suscripción. México TV de paga Sky Sports (Sky / Izzi) México GP y otros medios señalan que la carrera se transmite en el canal Sky Sports disponible en servicios de televisión satelital/cable como Sky e Izzi. México Redes sociales (soporte) Cuentas oficiales México GP Transmiten highlights, estadísticas, clips y minuto a minuto de la carrera de manera gratuita, pero no la señal completa en vivo.

Medios mexicanos también recuerdan que, para este fin de semana, la carrera del GP de Bélgica en Spa comienza a las 7:00 a. m. hora de la CDMX, mientras que en Estados Unidos arranca a las 9:00 a. m. ET (con ajustes a CT, MT y PT) .

¿A qué hora ver la carrera del GP de Bélgica 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE?

La carrera del GP de Bélgica el domingo 19 de julio arranca a las 7:00 a. m. en Ciudad de México y a las 9:00 a. m. en la Costa Este de Estados Unidos, con hora local en Spa a las 15:00 .

Horarios por estados de Estados Unidos

Zona / Estados (ejemplos) Hora de la carrera (dom. 19 julio) Costa Este (ET) – Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Maryland, Pensilvania, Massachusetts, Ohio, Michigan, DC 9:00 a. m. Centro (CT) – Texas, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Missouri, Kansas, Oklahoma, Luisiana, Arkansas, parte de Tennessee 8:00 a. m. Montaña (MT) – Colorado, Utah, Nuevo México, Montana, Wyoming, parte de Idaho 7:00 a. m. Pacífico (PT) – California, Nevada, Washington, Oregón 6:00 a. m. Alaska (AKT) – Alaska 5:00 a. m. Hawaii-Aleutian (HST) – Hawái 3:00 a. m.

Horarios por ciudades/zonas de México

Las guías latinoamericanas para el GP de Bélgica indican la carrera a las 7:00 a. m. hora de México (CDMX).

Ciudad / Zona de México Hora de la carrera (dom. 19 julio) Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca (Zona Centro, UTC-6 en julio 2026) 7:00 a. m. Cancún y Quintana Roo (UTC-5, una hora adelantados respecto a CDMX) 8:00 a. m. Tijuana, Baja California (UTC-7, una hora detrás de CDMX) 6:00 a. m. Mexicali (UTC-7, misma franja que Tijuana) 6:00 a. m. Ciudad Juárez, Chihuahua (UTC-6 en verano, alineada con CDMX) 7:00 a. m.

Fecha, hora y dónde ver el GP de Bélgica 2026

La transmisión del GP de Bélgica será a través de la cadena Fox Sports en México, además, las actividades pueden seguirse en la aplicación de Fórmula 1 y su servicio de streaming (F1TV).

Evento: GP de Bélgica

GP de Bélgica Fecha: Carrera el domingo 27 de julio de 2025

Horario: 7 horas (CDMX), 8 horas (CT), 9 horas (ET)

Sede: Circuito de Spa-Francorchamps

Transmisión: Fox Sports y F1TV