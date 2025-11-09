El rugido de los motores volverá a retumbar en el legendario circuito de Interlagos este domingo con la carrera del Gran Premio de Brasil 2025, uno de los eventos más esperados de la temporada de Fórmula 1. La cita en el Autódromo José Carlos Pace promete alta tensión, posibles lluvias y estrategias al límite en una pista donde cualquier error se paga caro.

Los aficionados podrán disfrutar la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por TV y streaming online desde distintos países, incluidos Estados Unidos, México y España, que contarán con cobertura completa. Además, esta carrera será crucial para definir posiciones en el campeonato, con los pilotos del top 5 separados por márgenes mínimos.

¿Dónde ver carrera de F1 GP de Brasil 2025 EN VIVO?

País Canal o streaming Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV, F1 TV Premium México Izzi, Sky Sports, Sky Plus, F1 TV Premium España DAZN F1, Movistar F1 (Dial 69), F1 TV Premium

¿A qué hora ver carrera de F1 GP de Brasil 2025 EN VIVO?

Región Hora local México 11:00 h Perú, Ecuador, Colombia 12:00 h Argentina, Chile, Uruguay, Brasil 14:00 h España, Italia, Francia, Alemania 18:00 h Estados Unidos (Este) 12:00 p.m. ET Estados Unidos (Centro / Pacífico) 11:00 a.m. CT / PT

Carrera de F1 GP de Brasil 2025: lo que debes de saber

El circuito de Interlagos, con 71 vueltas y 4.309 km de extensión, es sinónimo de drama y espectáculo. Desde legendarias batallas hasta giros inesperados por la lluvia, el GP de Brasil se ha ganado su lugar como una de las carreras más impredecibles del calendario.

Este año, los pilotos buscarán cerrar la temporada con un golpe de autoridad, mientras los equipos afinan las estrategias de neumáticos y combustible para maximizar rendimiento y minimizar errores.

