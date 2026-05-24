El Mundial de Fórmula 1 vuelve a cruzar el Atlántico para hacer escala en uno de sus escenarios más respetados por pilotos e ingenieros: el Gran Premio de Canadá, cita fija del calendario desde finales de los años sesenta según los archivos históricos de la propia F1 y la FIA. En el estrecho y rapidísimo Circuit Gilles-Villeneuve este domingo 24 de mayo, un semipermanente enclavado en la Île Notre-Dame de Montreal y rodeado por las aguas del río San Lorenzo. Para seguir toda la cobertura de la carrera en vivo y en directo, te comparto las tabla de horarios por país y qué canales de TV transmiten el evento desde la primera hora del día.
En el Gran Premio de Canadá, un clásico del calendario de F1 donde el error se paga caro por la proximidad de los muros, Russell necesita un golpe sobre la mesa si no quiere que el italiano abra una brecha casi definitiva en la lucha interna de Mercedes y en la clasificación del Mundial. Para una escudería histórica, regulada y supervisada bajo el paraguas de la Federación Internacional del Automóvil, el duelo Antonelli‑Russell no es solo una batalla deportiva: es la prueba real de quién está preparado para liderar el próximo ciclo técnico de la categoría reina del automovilismo.
Dónde ver la carrera GP de Canadá 2026 EN VIVO por TV y Streaming Online
La carrera del GP de Canadá 2026 es el domingo 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve, con inicio a las 22:00 horas en España peninsular (16:00 hora local de Montreal).
|Región / País
|Canales de TV (oficiales o habituales de F1)
|Plataformas online / streaming oficial (según país)
|México
|ESPN / Fox Sports (según paquete de TV de paga)
|Star+ u OTT equivalente con derechos de F1 en la región; apps de ESPN Play/Fox Sports (donde sigan operando)
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN2, ABC (según programación de F1)
|ESPN App, ESPN+, F1 TV Pro (plataforma oficial F1, donde está disponible)
|Canadá
|TSN (inglés), RDS (francés)
|TSN Direct, RDS Direct, F1 TV Pro (si está habilitado en Canadá)
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá
|ESPN / Fox Sports vía cable regional
|Star+ / plataformas OTT de ESPN; F1 TV Pro donde el servicio esté autorizado
|República Dominicana
|ESPN / Fox Sports vía cable
|Star+ / ESPN Play; F1 TV Pro (según disponibilidad)
|Colombia
|ESPN / canales locales que tomen la señal de ESPN
|Star+; F1 TV Pro (si tiene derechos en el territorio)
|Perú
|ESPN / cable con señal de F1
|Star+; F1 TV Pro (donde aplique)
|Ecuador
|ESPN / Fox Sports Latinoamérica
|Star+; F1 TV Pro (según región)
|Venezuela
|ESPN / canales regionales con señal de ESPN/Fox Sports
|Star+ u OTT de ESPN donde opere; F1 TV Pro (si está disponible)
|Bolivia
|ESPN / Fox Sports
|Star+ (o similar) y F1 TV Pro
|Chile
|Fox Sports / ESPN (según acuerdos actuales)
|Star+; F1 TV Pro
|Argentina
|Fox Sports / ESPN (F1 suele ir por señales deportivas premium)
|Star+; F1 TV Pro; apps de los operadores de cable
|Paraguay
|ESPN / Fox Sports
|Star+; F1 TV Pro
|Uruguay
|ESPN / Fox Sports
|Star+; F1 TV Pro
|Brasil
|Band / canales deportivos locales (según ciclo de derechos)
|F1 TV Pro (tiene fuerte presencia en Brasil); servicios OTT de Band y otros operadores
|España
|DAZN F1 (canal dedicado)
|DAZN (plataforma OTT) con canal DAZN F1; algunos paquetes de Movistar Plus+ que integran DAZN
|Portugal
|Sport TV
|Sport TV Live; F1 TV Pro
|Francia
|Canal+ / Canal+ Sport
|myCanal; F1 TV Pro
|Italia
|Sky Sport F1
|Sky Go; NOW (OTT de Sky); F1 TV Pro
|Alemania, Austria
|Sky Sport F1 / Sky Sports
|Sky Go; WOW / OTT de Sky; F1 TV Pro
|Reino Unido e Irlanda
|Sky Sports F1; highlights en Channel 4
|Sky Go; NOW; F1 TV Pro (para contenido bajo demanda según acuerdos)
|Resto del mundo (sin TV dedicada)
|—
|F1 TV Pro / F1 TV Access como opción global donde los derechos lo permitan; plataformas OTT locales con acuerdos puntuales
El Mundial de Fórmula 1 2026 se podrá seguir por televisión en DAZN F1 en España. En Colombia y Perú, las carreras se podrán ver a través de Disney Plus y ESPN. En México, a través de FOX Sports México. En Chile, las retransmisiones serán en Disney Plus y FOX Sports Chile y en Argentina habrá tres opciones: Disney Plus, ESPN y FOX Argentina. En Estados Unidos se podrá ver a través de ESPN. Además de estos canales, en todos estos países (excepto en el España) el Mundial podrá seguirse a en el servicio oficial de la F1: F1TV Pro.
A qué hora es la carrera del GP de Canadá 2026 por país
Te comparto la lista de horarios por región/país para seguir la quinta carrera de la Fórmula Uno en el GP de Canadá 2026 este domingo 24 de mayo.
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local de la carrera (domingo 24 de mayo)
|Canadá
|Montreal
|16:00
|México
|Ciudad de México
|14:00
|Costa Rica
|San José
|14:00
|Honduras
|Tegucigalpa
|14:00
|Guatemala
|Ciudad de Guatemala
|14:00
|El Salvador
|San Salvador
|14:00
|Colombia
|Bogotá
|15:00
|Perú
|Lima
|15:00
|Ecuador
|Quito
|15:00
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|15:00
|México (sureste)
|Cancún
|15:00
|República Dominicana
|Santo Domingo
|16:00
|Venezuela
|Caracas
|16:00
|Bolivia
|La Paz
|16:00
|Chile
|Santiago
|16:00
|Argentina
|Buenos Aires
|17:00
|Brasil
|São Paulo
|17:00
|Paraguay
|Asunción
|17:00
|Uruguay
|Montevideo
|17:00
|Estados Unidos (Oeste)
|Las Vegas / LA
|13:00
|Estados Unidos (Montaña)
|Denver
|14:00 aprox.
|Estados Unidos (Centro)
|Chicago
|15:00
|Estados Unidos (Este)
|Nueva York
|16:00
|España (peninsular)
|Madrid
|22:00
|Islas Canarias
|Las Palmas
|21:00
|Reino Unido, Irlanda
|Londres / Dublín
|21:00
|Portugal
|Lisboa
|21:00
|Francia, Alemania, Italia
|París / Berlín / Roma
|22:00
|Finlandia, Grecia, Rumanía
|Helsinki / Atenas / Bucarest
|23:00
|Australia
|Sydney / Melbourne
|07:00 (lunes 25)
|Nueva Zelanda
|Auckland
|09:00 (lunes 25)
Fecha, hora, TV y Online para ver el GP de Canadá 2026
- Evento: GP de Canadá 2026
- Fecha: Domingo 24 de mayo de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Circuito Gilles Villeneuve
- Transmisión: SKY Sports, Izzi y F1TV