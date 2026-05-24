Conoce cómo y dónde ver la carrera del Gran Premio de Canadá 2026 por TV y streaming online este domingo 24 de mayo desde Estados Unidos, México y otras partes del mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Composición Mag)
Conoce cómo y dónde ver la carrera del Gran Premio de Canadá 2026 por TV y streaming online este domingo 24 de mayo desde Estados Unidos, México y otras partes del mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El Mundial de Fórmula 1 vuelve a cruzar el Atlántico para hacer escala en uno de sus escenarios más respetados por pilotos e ingenieros: el Gran Premio de Canadá, cita fija del calendario desde finales de los años sesenta según los archivos históricos de la propia F1 y la FIA. En el estrecho y rapidísimo Circuit Gilles-Villeneuve este domingo 24 de mayo, un semipermanente enclavado en la Île Notre-Dame de Montreal y rodeado por las aguas del río San Lorenzo. Para seguir toda la cobertura de la carrera en vivo y en directo, te comparto las tabla de horarios por país y qué canales de TV transmiten el evento desde la primera hora del día.

En el Gran Premio de Canadá, un clásico del calendario de F1 donde el error se paga caro por la proximidad de los muros, Russell necesita un golpe sobre la mesa si no quiere que el italiano abra una brecha casi definitiva en la lucha interna de Mercedes y en la clasificación del Mundial. Para una escudería histórica, regulada y supervisada bajo el paraguas de la Federación Internacional del Automóvil, el duelo Antonelli‑Russell no es solo una batalla deportiva: es la prueba real de quién está preparado para liderar el próximo ciclo técnico de la categoría reina del automovilismo.

ESPN sigue la transmisión de la carrera del Gran Premio de Canadá 2026 este domingo 24 de mayo desde el Circuit Gilles-Villeneuve. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Composición Mag)
ESPN sigue la transmisión de la carrera del Gran Premio de Canadá 2026 este domingo 24 de mayo desde el Circuit Gilles-Villeneuve. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Composición Mag)
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Dónde ver la carrera GP de Canadá 2026 EN VIVO por TV y Streaming Online

La carrera del GP de Canadá 2026 es el domingo 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve, con inicio a las 22:00 horas en España peninsular (16:00 hora local de Montreal).

Región / PaísCanales de TV (oficiales o habituales de F1)Plataformas online / streaming oficial (según país)
MéxicoESPN / Fox Sports (según paquete de TV de paga)Star+ u OTT equivalente con derechos de F1 en la región; apps de ESPN Play/Fox Sports (donde sigan operando)
Estados UnidosESPN, ESPN2, ABC (según programación de F1)ESPN App, ESPN+, F1 TV Pro (plataforma oficial F1, donde está disponible)
CanadáTSN (inglés), RDS (francés)TSN Direct, RDS Direct, F1 TV Pro (si está habilitado en Canadá)
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, PanamáESPN / Fox Sports vía cable regionalStar+ / plataformas OTT de ESPN; F1 TV Pro donde el servicio esté autorizado
República DominicanaESPN / Fox Sports vía cableStar+ / ESPN Play; F1 TV Pro (según disponibilidad)
ColombiaESPN / canales locales que tomen la señal de ESPNStar+; F1 TV Pro (si tiene derechos en el territorio)
PerúESPN / cable con señal de F1Star+; F1 TV Pro (donde aplique)
EcuadorESPN / Fox Sports LatinoaméricaStar+; F1 TV Pro (según región)
VenezuelaESPN / canales regionales con señal de ESPN/Fox SportsStar+ u OTT de ESPN donde opere; F1 TV Pro (si está disponible)
BoliviaESPN / Fox SportsStar+ (o similar) y F1 TV Pro
ChileFox Sports / ESPN (según acuerdos actuales)Star+; F1 TV Pro
ArgentinaFox Sports / ESPN (F1 suele ir por señales deportivas premium)Star+; F1 TV Pro; apps de los operadores de cable
ParaguayESPN / Fox SportsStar+; F1 TV Pro
UruguayESPN / Fox SportsStar+; F1 TV Pro
BrasilBand / canales deportivos locales (según ciclo de derechos)F1 TV Pro (tiene fuerte presencia en Brasil); servicios OTT de Band y otros operadores
EspañaDAZN F1 (canal dedicado)DAZN (plataforma OTT) con canal DAZN F1; algunos paquetes de Movistar Plus+ que integran DAZN
PortugalSport TVSport TV Live; F1 TV Pro
FranciaCanal+ / Canal+ SportmyCanal; F1 TV Pro
ItaliaSky Sport F1Sky Go; NOW (OTT de Sky); F1 TV Pro
Alemania, AustriaSky Sport F1 / Sky SportsSky Go; WOW / OTT de Sky; F1 TV Pro
Reino Unido e IrlandaSky Sports F1; highlights en Channel 4Sky Go; NOW; F1 TV Pro (para contenido bajo demanda según acuerdos)
Resto del mundo (sin TV dedicada)F1 TV Pro / F1 TV Access como opción global donde los derechos lo permitan; plataformas OTT locales con acuerdos puntuales

El Mundial de Fórmula 1 2026 se podrá seguir por televisión en DAZN F1 en España. En Colombia y Perú, las carreras se podrán ver a través de Disney Plus y ESPN. En México, a través de FOX Sports México. En Chile, las retransmisiones serán en Disney Plus y FOX Sports Chile y en Argentina habrá tres opciones: Disney Plus, ESPN y FOX Argentina. En Estados Unidos se podrá ver a través de ESPN. Además de estos canales, en todos estos países (excepto en el España) el Mundial podrá seguirse a en el servicio oficial de la F1: F1TV Pro.

A qué hora es la carrera del GP de Canadá 2026 por país

Te comparto la lista de horarios por región/país para seguir la quinta carrera de la Fórmula Uno en el GP de Canadá 2026 este domingo 24 de mayo.

País / RegiónCiudad de referenciaHora local de la carrera (domingo 24 de mayo)
CanadáMontreal16:00
MéxicoCiudad de México14:00
Costa RicaSan José14:00
HondurasTegucigalpa14:00
GuatemalaCiudad de Guatemala14:00
El SalvadorSan Salvador14:00
ColombiaBogotá15:00
PerúLima15:00
EcuadorQuito15:00
PanamáCiudad de Panamá15:00
México (sureste)Cancún15:00
República DominicanaSanto Domingo16:00
VenezuelaCaracas16:00
BoliviaLa Paz16:00
ChileSantiago16:00
ArgentinaBuenos Aires17:00
BrasilSão Paulo17:00
ParaguayAsunción17:00
UruguayMontevideo17:00
Estados Unidos (Oeste)Las Vegas / LA13:00
Estados Unidos (Montaña)Denver14:00 aprox.
Estados Unidos (Centro)Chicago15:00
Estados Unidos (Este)Nueva York16:00
España (peninsular)Madrid22:00
Islas CanariasLas Palmas21:00
Reino Unido, IrlandaLondres / Dublín21:00
PortugalLisboa21:00
Francia, Alemania, ItaliaParís / Berlín / Roma22:00
Finlandia, Grecia, RumaníaHelsinki / Atenas / Bucarest23:00
AustraliaSydney / Melbourne07:00 (lunes 25)
Nueva ZelandaAuckland09:00 (lunes 25)

Fecha, hora, TV y Online para ver el GP de Canadá 2026

  • Evento: GP de Canadá 2026
  • Fecha: Domingo 24 de mayo de 2026
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Circuito Gilles Villeneuve
  • Transmisión: SKY Sports, Izzi y F1TV
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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