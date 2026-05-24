El Mundial de Fórmula 1 vuelve a cruzar el Atlántico para hacer escala en uno de sus escenarios más respetados por pilotos e ingenieros: el Gran Premio de Canadá, cita fija del calendario desde finales de los años sesenta según los archivos históricos de la propia F1 y la FIA. En el estrecho y rapidísimo Circuit Gilles-Villeneuve este domingo 24 de mayo, un semipermanente enclavado en la Île Notre-Dame de Montreal y rodeado por las aguas del río San Lorenzo . Para seguir toda la cobertura de la carrera en vivo y en directo, te comparto las tabla de horarios por país y qué canales de TV transmiten el evento desde la primera hora del día.

En el Gran Premio de Canadá, un clásico del calendario de F1 donde el error se paga caro por la proximidad de los muros, Russell necesita un golpe sobre la mesa si no quiere que el italiano abra una brecha casi definitiva en la lucha interna de Mercedes y en la clasificación del Mundial. Para una escudería histórica, regulada y supervisada bajo el paraguas de la Federación Internacional del Automóvil, el duelo Antonelli‑Russell no es solo una batalla deportiva: es la prueba real de quién está preparado para liderar el próximo ciclo técnico de la categoría reina del automovilismo.

ESPN sigue la transmisión de la carrera del Gran Premio de Canadá 2026 este domingo 24 de mayo desde el Circuit Gilles-Villeneuve. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Composición Mag) / Jairo Rúa

Dónde ver la carrera GP de Canadá 2026 EN VIVO por TV y Streaming Online

La carrera del GP de Canadá 2026 es el domingo 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve , con inicio a las 22:00 horas en España peninsular (16:00 hora local de Montreal).

Región / País Canales de TV (oficiales o habituales de F1) Plataformas online / streaming oficial (según país) México ESPN / Fox Sports (según paquete de TV de paga) Star+ u OTT equivalente con derechos de F1 en la región; apps de ESPN Play/Fox Sports (donde sigan operando) Estados Unidos ESPN, ESPN2, ABC (según programación de F1) ESPN App, ESPN+, F1 TV Pro (plataforma oficial F1, donde está disponible) Canadá TSN (inglés), RDS (francés) TSN Direct, RDS Direct, F1 TV Pro (si está habilitado en Canadá) Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá ESPN / Fox Sports vía cable regional Star+ / plataformas OTT de ESPN; F1 TV Pro donde el servicio esté autorizado República Dominicana ESPN / Fox Sports vía cable Star+ / ESPN Play; F1 TV Pro (según disponibilidad) Colombia ESPN / canales locales que tomen la señal de ESPN Star+; F1 TV Pro (si tiene derechos en el territorio) Perú ESPN / cable con señal de F1 Star+; F1 TV Pro (donde aplique) Ecuador ESPN / Fox Sports Latinoamérica Star+; F1 TV Pro (según región) Venezuela ESPN / canales regionales con señal de ESPN/Fox Sports Star+ u OTT de ESPN donde opere; F1 TV Pro (si está disponible) Bolivia ESPN / Fox Sports Star+ (o similar) y F1 TV Pro Chile Fox Sports / ESPN (según acuerdos actuales) Star+; F1 TV Pro Argentina Fox Sports / ESPN (F1 suele ir por señales deportivas premium) Star+; F1 TV Pro; apps de los operadores de cable Paraguay ESPN / Fox Sports Star+; F1 TV Pro Uruguay ESPN / Fox Sports Star+; F1 TV Pro Brasil Band / canales deportivos locales (según ciclo de derechos) F1 TV Pro (tiene fuerte presencia en Brasil); servicios OTT de Band y otros operadores España DAZN F1 (canal dedicado) DAZN (plataforma OTT) con canal DAZN F1; algunos paquetes de Movistar Plus+ que integran DAZN Portugal Sport TV Sport TV Live; F1 TV Pro Francia Canal+ / Canal+ Sport myCanal; F1 TV Pro Italia Sky Sport F1 Sky Go; NOW (OTT de Sky); F1 TV Pro Alemania, Austria Sky Sport F1 / Sky Sports Sky Go; WOW / OTT de Sky; F1 TV Pro Reino Unido e Irlanda Sky Sports F1; highlights en Channel 4 Sky Go; NOW; F1 TV Pro (para contenido bajo demanda según acuerdos) Resto del mundo (sin TV dedicada) — F1 TV Pro / F1 TV Access como opción global donde los derechos lo permitan; plataformas OTT locales con acuerdos puntuales

El Mundial de Fórmula 1 2026 se podrá seguir por televisión en DAZN F1 en España. En Colombia y Perú, las carreras se podrán ver a través de Disney Plus y ESPN. En México, a través de FOX Sports México. En Chile, las retransmisiones serán en Disney Plus y FOX Sports Chile y en Argentina habrá tres opciones: Disney Plus, ESPN y FOX Argentina. En Estados Unidos se podrá ver a través de ESPN. Además de estos canales, en todos estos países (excepto en el España) el Mundial podrá seguirse a en el servicio oficial de la F1: F1TV Pro.

A qué hora es la carrera del GP de Canadá 2026 por país

Te comparto la lista de horarios por región/país para seguir la quinta carrera de la Fórmula Uno en el GP de Canadá 2026 este domingo 24 de mayo.

País / Región Ciudad de referencia Hora local de la carrera (domingo 24 de mayo) Canadá Montreal 16:00 México Ciudad de México 14:00 Costa Rica San José 14:00 Honduras Tegucigalpa 14:00 Guatemala Ciudad de Guatemala 14:00 El Salvador San Salvador 14:00 Colombia Bogotá 15:00 Perú Lima 15:00 Ecuador Quito 15:00 Panamá Ciudad de Panamá 15:00 México (sureste) Cancún 15:00 República Dominicana Santo Domingo 16:00 Venezuela Caracas 16:00 Bolivia La Paz 16:00 Chile Santiago 16:00 Argentina Buenos Aires 17:00 Brasil São Paulo 17:00 Paraguay Asunción 17:00 Uruguay Montevideo 17:00 Estados Unidos (Oeste) Las Vegas / LA 13:00 Estados Unidos (Montaña) Denver 14:00 aprox. Estados Unidos (Centro) Chicago 15:00 Estados Unidos (Este) Nueva York 16:00 España (peninsular) Madrid 22:00 Islas Canarias Las Palmas 21:00 Reino Unido, Irlanda Londres / Dublín 21:00 Portugal Lisboa 21:00 Francia, Alemania, Italia París / Berlín / Roma 22:00 Finlandia, Grecia, Rumanía Helsinki / Atenas / Bucarest 23:00 Australia Sydney / Melbourne 07:00 (lunes 25) Nueva Zelanda Auckland 09:00 (lunes 25)

Fecha, hora, TV y Online para ver el GP de Canadá 2026

Evento: GP de Canadá 2026

Fecha: Domingo 24 de mayo de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Circuito Gilles Villeneuve

Transmisión: SKY Sports, Izzi y F1TV