Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el GP de China 2026 este sábado 14 y domingo 15 de marzo en el circuito de Shanghái. (Foto: GREG BAKER / AFP)
Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el GP de China 2026 este sábado 14 y domingo 15 de marzo en el circuito de Shanghái. (Foto: GREG BAKER / AFP)
/ Agencia AFP
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La Fórmula 1 vuelve a encender motores este fin de semana con la segunda cita del Mundial 2026: el Gran Premio de China, en el renovado circuito de Shanghái, de acuerdo con el calendario oficial de la FIA y Formula1.com. Será la primera carrera Sprint del año, un formato confirmado por la propia F1, que elevará la presión sobre los 22 pilotos: solo tendrán una sesión de práctica de 60 minutos antes de ir directamente a la clasificación y a la Sprint, todo disponible en directo por F1 TV para los suscriptores en los territorios autorizados. A continuación, conoce los canales de TV y streaming online disponibles para verlo desde Estados Unidos, México y otras partes del mundo.

Dónde ver la carrera de F1 GP de China EN VIVO GRATIS por TV y online

Si quieres seguir cada vuelta, adelantamiento y cambio estratégico en tiempo real, F1 TV (servicio oficial de la Fórmula 1) ofrece señal on-board de todos los monoplazas, telemetría en vivo y comentarios especializados en varios idiomas, según la información publicada en F1TV.formula1.com, lo que la convierte en la plataforma de referencia para no perderte nada del GP de China 2026 y del estreno real de los nuevos monoplazas en formato Sprint.

Región / PaísCanal TV principalStreaming / OTT oficialNotas clave
Estados UnidosApple (canal deportivo dedicado a F1, lineal/cable)Apple TV app (suscripción F1 incluida en el paquete deportivo de Apple)
Apple es el nuevo dueño exclusivo de los derechos F1 en EE. UU. desde 2026. ​
EspañaDAZN F1DAZN (app y web) Señal exclusiva de F1, también integra señal de Movistar Plus+ mediante acuerdo.
MéxicoFox Sports / Canal local ligado a ESPN MXStar+ / Disney+ (feed ESPN), apps de Fox Sports México según operador México tiene acuerdo propio; ESPN distribuye vía plataformas Disney en la región.
ColombiaESPN (señal panregional)Disney+ / Star+ con feed de ESPN LATAM Parte del paquete de 18 mercados LATAM donde ESPN renovó derechos hasta 2028.
PerúESPNDisney+ / Star+ con señal ESPN LATAM Misma ventana panregional para Sudamérica hispanohablante (sin Brasil).
EcuadorESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Transmisión en el mismo horario que Colombia y Perú (02:00 locales).
VenezuelaESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Incluida en el bloque de países con derechos F1 vía ESPN para LATAM.
BoliviaESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Cobertura completa de todas las sesiones de F1.
ArgentinaESPN / Fox Sports (vía señales locales)Disney+ / Star+; ESPN Premium y Fox Sports Argentina según operador ESPN renovó señal panregional; en Argentina se distribuye también vía Fox Sports y ESPN Premium.
ChileESPN / ESPN Premium ChileDisney+ / Star+; ESPN Premium Chile ESPN confirmó cobertura “multiplataforma” en Chile, incluyendo ESPN Premium.
UruguayESPNDisney+ / Star+ (ESPN) En mismo paquete de derechos que resto de Sudamérica hispana.
ParaguayESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Acceso a todas las carreras en vivo.
Costa RicaESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Uno de los 18 mercados de Centroamérica bajo el acuerdo ESPN–F1.
El SalvadorESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Horario de carrera: 01:00 del domingo 15 de marzo.
GuatemalaESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Cobertura lineal + digital según operador de TV de pago.
HondurasESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Forma parte del bloque Centroamérica-Caribe cubierto por ESPN.
NicaraguaESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Mismo feed panregional que Costa Rica y El Salvador.
PanamáESPNDisney+ / Star+ (ESPN) Horario de carrera: 02:00 locales el domingo.
República Dominicana / Caribe hisp.ESPN Caribbean / ESPNDisney+ / Star+ con señal ESPN Caribbean/LATAM El acuerdo incluye Caribe de habla hispana en el paquete de 18 mercados.

A qué hora ver el GP de China 2026

  • México: carrera domingo 15 de marzo, 01:00 (CDMX).
  • Colombia / Perú / Panamá / Ecuador: 02:00.
  • Venezuela / Bolivia / Caribe: 03:00.​
  • Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay: 04:00.
  • Costa Rica / El Salvador / Belice: 01:00.​
  • Estados Unidos (ET): 03:00; (CT): 02:00; (MT): 01:00; (PT): 00:00.
  • España: 08:00.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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