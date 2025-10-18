La Fórmula 1 llega al Circuito de las Américas (COTA) en Austin, Texas, para disputar el Gran Premio de Estados Unidos, la decimonovena ronda del campeonato, que además será un emocionante fin de semana con formato sprint. El evento, que se celebra del 17 al 19 de octubre de 2025, se enfoca en la intensa batalla por el título de pilotos. El líder del campeonato, Oscar Piastri, mantiene una ventaja de 22 puntos sobre su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, faltando solo seis Grandes Premios para el final de la temporada. Si resides en USA, México o España, te comparto cuáles son los canales que transmiten y los horarios para ver el GP de Estados Unidos 2025 en los mencionados países.

Tras el reciente logro de McLaren de asegurar su décimo título de constructores, la atención se centra completamente en la definición individual. Piastri llega con 22 puntos de ventaja sobre Norris, mientras que Max Verstappen (Red Bull), subcampeón en Singapur, ocupa el tercer lugar a 63 puntos de Piastri. El británico Norris logró recortar ligeramente la diferencia en Singapur, subiendo al podio a pesar de una mala clasificación previa, lo que intensificó aún más la lucha por el campeonato.

El fin de semana en Austin promete ser seco y soleado, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 34∘C durante los tres días de actividad en pista. La carrera principal del domingo, programada a 56 vueltas, arrancará a las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT (2:00 p.m. hora local), bajo un cielo despejado. El formato sprint incluirá la clasificación (SQ1, SQ2, SQ3) el sábado para definir la parrilla de la carrera sprint de 100 km.

La carrera sprint en el COTA es crucial para la suma de puntos en el Campeonato de Pilotos, otorgando puntos a los ocho primeros clasificados (desde 8 puntos al primero hasta 1 al octavo). Este será uno de los últimos tres sprint events de la temporada, junto a Brasil y Qatar, que podrían ser decisivos para el título.

¡El mayor espectáculo deportivo y de entretenimiento del mundo vuelve al COTA! No te lo pierdas cuando se apaguen las luces en Austin. Disfruta la práctica libre, las clasificaciones, la carrera de F1 Sprint y el Gran Premio de Estados Unidos. | Crédito: F1 / Facebook

¿Dónde se podrá ver el GP de Estados Unidos 2025 en USA?

Sintoniza este domingo 19 de octubre el GP de Estados Unidos 2025 de la Formula 1 a través de la señal de ESPN, ESPN Deportes y ABC en TV y de forma online a través de F1 TV Premium, Fubo o ESPN App / ESPN+. Estos son los canales en donde podrás ver la carrera de este fin de semana desde Austin, Texas.

Desde México, ¿dónde ver el GP de Estados Unidos 2025 del Mundial F1?

Si te encuentras en México y quieres ver el GP de Estados Unidos 2025 EN VIVO en lo que será la décimonovena fecha del Mundial de la F1, podrás hacerlo a través de la señal de ESPN / ESPN Deportes y Sky Sports en TV, mientras que en streaming podrás seguirlo por F1 TV Premium, Izzy y Sky+. Elige tu opción de preferencia.

Si vives en España, ¿dónde ver el GP de Estados Unidos 2025?

Este domingo 19 de octubre se llevará a cabo el GP de Estados Unidos 2025 EN VIVO y puedes ver la transmisión desde España en TV a través del canal DAZN F1 (Dial 69) de Movistar Plus, mientras que la señal online en streaming será de DAZN y F1 TV Premium.

Se prevé que el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos sea caluroso y soleado, con temperaturas superiores a los 30 °C (86 °F). Se espera que el sábado se alcancen los 34 °C, lo que supondrá otra prueba de calor para los pilotos después de Singapur, aunque con menos humedad. | Crédito: F1 / Facebook

Lista de escuderías y pilotos para el Mundial de F1 2025

McLaren Formula 1 Team: Lando Norris y Oscar Piastri.

Lando Norris y Oscar Piastri. Scuderia Ferrari HP: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Oracle Red Bull Racing: Max Verstappen y Yuki Tsunoda*.

Max Verstappen y Yuki Tsunoda*. Mecerdes-AMG Petronas Formula One Team: George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

George Russell y Andrea Kimi Antonelli. Aston Martin Aramco Formula One Team: Fernando Alonso y Lance Stroll.

Fernando Alonso y Lance Stroll. BWT Alpine Formula 1 Team: Pierre Gasly y Franco Colapinto**.

Pierre Gasly y Franco Colapinto**. MoneyGram Haas F1 Team: Esteban Ocón y Oliver Bearman.

Esteban Ocón y Oliver Bearman. Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team: Liam Lawson* e Isack Hadjar.

Liam Lawson* e Isack Hadjar. Atlassian Williams Racing: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.

Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. Kick Sauber F1 Team: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

* Después de apenas dos carreras, Liam Lawson fue reemplazado por Yuki Tsunoda en Red Bull y volvió a Racing Bulls.

** Después de seis carreras, Jack Doohan fue reemplazado por Franco Colapinto como segundo piloto de Alpine.

GP de Estados Unidos 2025: lo que debes saber del evento

Fecha: Domingo, 19 de octubre de 2025.

Domingo, 19 de octubre de 2025. Lugar: Circuito de las Américas (COTA) de Austin, Texas.

Circuito de las Américas (COTA) de Austin, Texas. Hora: 21:00 horas (Horario Peninsular) / 15:00 horas ET / 13:00 horas (Tiempo del Centro de México) / 12:00 horas PT

21:00 horas (Horario Peninsular) / 15:00 horas ET / 13:00 horas (Tiempo del Centro de México) / 12:00 horas PT Canal TV: ESPN, ESPN Deportes y Fox Sports en USA / Sky Sports en México / DAZN F1 (Dial 69) en España

ESPN, ESPN Deportes y Fox Sports en USA / Sky Sports en México / DAZN F1 (Dial 69) en España Streaming: F1 TV Premium, Fubo, ESPN+, Izzy, Sky+ y DAZN

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Estados Unidos 2025, décimo novena jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 56 vueltas en el Circuito de las Américas, de 5.513km de longitud, el domingo 19 de octubre. | Crédito: GEC