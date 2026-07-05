Continúa el desarrollo del Mundial de la Fórmula 1 y este domingo 5 de julio es el turno del GP de Gran Bretaña 2026. Desde el Circuito de Silverstone, uno de los más tradicionales de la F1, se vivirá una emocionante carrera de principio a fin, por lo que aquí te dejaré con los horarios y canales para que puedas seguir la transmisión minuto a minuto este fin de semana. Cabe señalar que Kimi Antonelli, de Mercedes, será el hombre que iniciará en el número 1 de la parrilla, seguido de Charles Leclerc y Lewis Hamilton de Ferrari.
Dónde ver la carrera GP de Barcelona-Cataluña 2026 EN VIVO por TV y Streaming Online
La carrera del GP de Gran Bretaña 2026 es el domingo 05 de julio desde el Circuito de Silverstone, con inicio a las 16:00 horas en España peninsular.
|Región / País
|Canales de TV (oficiales o habituales de F1)
|Plataformas online / streaming oficial (según país)
|México
|ESPN / Fox Sports (según paquete de TV de paga)
|Star+ u OTT equivalente con derechos de F1 en la región; apps de ESPN Play/Fox Sports (donde sigan operando)
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN2, ABC (según programación de F1)
|ESPN App, ESPN+, F1 TV Pro (plataforma oficial F1, donde está disponible)
|Canadá
|TSN (inglés), RDS (francés)
|TSN Direct, RDS Direct, F1 TV Pro (si está habilitado en Canadá)
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá
|ESPN / Fox Sports vía cable regional
|Star+ / plataformas OTT de ESPN; F1 TV Pro donde el servicio esté autorizado
|República Dominicana
|ESPN / Fox Sports vía cable
|Star+ / ESPN Play; F1 TV Pro (según disponibilidad)
|Colombia
|ESPN / canales locales que tomen la señal de ESPN
|Star+; F1 TV Pro (si tiene derechos en el territorio)
|Perú
|ESPN / cable con señal de F1
|Star+; F1 TV Pro (donde aplique)
|Ecuador
|ESPN / Fox Sports Latinoamérica
|Star+; F1 TV Pro (según región)
|Venezuela
|ESPN / canales regionales con señal de ESPN/Fox Sports
|Star+ u OTT de ESPN donde opere; F1 TV Pro (si está disponible)
|Bolivia
|ESPN / Fox Sports
|Star+ (o similar) y F1 TV Pro
|Chile
|Fox Sports / ESPN (según acuerdos actuales)
|Star+; F1 TV Pro
|Argentina
|Fox Sports / ESPN (F1 suele ir por señales deportivas premium)
|Star+; F1 TV Pro; apps de los operadores de cable
|Paraguay
|ESPN / Fox Sports
|Star+; F1 TV Pro
|Uruguay
|ESPN / Fox Sports
|Star+; F1 TV Pro
|Brasil
|Band / canales deportivos locales (según ciclo de derechos)
|F1 TV Pro (tiene fuerte presencia en Brasil); servicios OTT de Band y otros operadores
|España
|DAZN F1 (canal dedicado)
|DAZN (plataforma OTT) con canal DAZN F1; algunos paquetes de Movistar Plus+ que integran DAZN
|Portugal
|Sport TV
|Sport TV Live; F1 TV Pro
|Francia
|Canal+ / Canal+ Sport
|myCanal; F1 TV Pro
|Italia
|Sky Sport F1
|Sky Go; NOW (OTT de Sky); F1 TV Pro
|Alemania, Austria
|Sky Sport F1 / Sky Sports
|Sky Go; WOW / OTT de Sky; F1 TV Pro
|Reino Unido e Irlanda
|Sky Sports F1; highlights en Channel 4
|Sky Go; NOW; F1 TV Pro (para contenido bajo demanda según acuerdos)
|Resto del mundo (sin TV dedicada)
|—
|F1 TV Pro / F1 TV Access como opción global donde los derechos lo permitan; plataformas OTT locales con acuerdos puntuales
El Mundial de Fórmula 1 2026 se podrá seguir por televisión en DAZN F1 en España. En Colombia y Perú, las carreras se podrán ver a través de Disney Plus y ESPN. En México, a través de FOX Sports México. En Chile, las retransmisiones serán en Disney Plus y FOX Sports Chile y en Argentina habrá tres opciones: Disney Plus, ESPN y FOX Argentina. En Estados Unidos se podrá ver a través de ESPN. Además de estos canales, en todos estos países (excepto en el España) el Mundial podrá seguirse a en el servicio oficial de la F1: F1TV Pro.
A qué hora es la carrera del GP de Gran Bretaña 2026 por país
Te comparto la lista de horarios por región/país para seguir la sexta carrera de la Fórmula Uno en el GP de Gran Bretaña 2026 este domingo 14 de junio.
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local de la carrera (domingo 5 de julio)
|Canadá
|Montreal
|10:00
|México
|Ciudad de México
|08:00
|Costa Rica
|San José
|08:00
|Honduras
|Tegucigalpa
|08:00
|Guatemala
|Ciudad de Guatemala
|08:00
|El Salvador
|San Salvador
|08:00
|Colombia
|Bogotá
|09:00
|Perú
|Lima
|09:00
|Ecuador
|Quito
|09:00
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|09:00
|México (sureste)
|Cancún
|09:00
|República Dominicana
|Santo Domingo
|10:00
|Venezuela
|Caracas
|10:00
|Bolivia
|La Paz
|10:00
|Chile
|Santiago
|10:00
|Argentina
|Buenos Aires
|11:00
|Brasil
|São Paulo
|11:00
|Paraguay
|Asunción
|11:00
|Uruguay
|Montevideo
|11:00
|Estados Unidos (Oeste)
|Las Vegas / LA
|07:00
|Estados Unidos (Montaña)
|Denver
|08:00
|Estados Unidos (Centro)
|Chicago
|09:00
|Estados Unidos (Este)
|Nueva York
|10:00
|España (peninsular)
|Madrid
|16:00
|Islas Canarias
|Las Palmas
|15:00
|Reino Unido, Irlanda
|Londres / Dublín
|15:00
|Portugal
|Lisboa
|15:00
|Francia, Alemania, Italia
|París / Berlín / Roma
|16:00
|Finlandia, Grecia, Rumanía
|Helsinki / Atenas / Bucarest
|17:00
|Australia
|Sydney / Melbourne
|00:00 (lunes 06)
|Nueva Zelanda
|Auckland
|02:00 (lunes 06)
Fecha, hora, TV y Online para ver el GP de Gran Bretaña 2026
- Evento: GP de Gran Bretaña 2026
- Fecha: Domingo 05 de julio de 2026
- Horario: 8:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Circuito de Silverstone
- Transmisión: Disney+ Premium (Sudamérica) / SKY Sports, Izzi y F1TV (México)