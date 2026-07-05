Continúa el desarrollo del Mundial de la Fórmula 1 y este domingo 5 de julio es el turno del GP de Gran Bretaña 2026. Desde el Circuito de Silverstone, uno de los más tradicionales de la F1, se vivirá una emocionante carrera de principio a fin, por lo que aquí te dejaré con los horarios y canales para que puedas seguir la transmisión minuto a minuto este fin de semana . Cabe señalar que Kimi Antonelli, de Mercedes, será el hombre que iniciará en el número 1 de la parrilla, seguido de Charles Leclerc y Lewis Hamilton de Ferrari.

Dónde ver la carrera GP de Barcelona-Cataluña 2026 EN VIVO por TV y Streaming Online

La carrera del GP de Gran Bretaña 2026 es el domingo 05 de julio desde el Circuito de Silverstone , con inicio a las 16:00 horas en España peninsular.

Región / País Canales de TV (oficiales o habituales de F1) Plataformas online / streaming oficial (según país) México ESPN / Fox Sports (según paquete de TV de paga) Star+ u OTT equivalente con derechos de F1 en la región; apps de ESPN Play/Fox Sports (donde sigan operando) Estados Unidos ESPN, ESPN2, ABC (según programación de F1) ESPN App, ESPN+, F1 TV Pro (plataforma oficial F1, donde está disponible) Canadá TSN (inglés), RDS (francés) TSN Direct, RDS Direct, F1 TV Pro (si está habilitado en Canadá) Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá ESPN / Fox Sports vía cable regional Star+ / plataformas OTT de ESPN; F1 TV Pro donde el servicio esté autorizado República Dominicana ESPN / Fox Sports vía cable Star+ / ESPN Play; F1 TV Pro (según disponibilidad) Colombia ESPN / canales locales que tomen la señal de ESPN Star+; F1 TV Pro (si tiene derechos en el territorio) Perú ESPN / cable con señal de F1 Star+; F1 TV Pro (donde aplique) Ecuador ESPN / Fox Sports Latinoamérica Star+; F1 TV Pro (según región) Venezuela ESPN / canales regionales con señal de ESPN/Fox Sports Star+ u OTT de ESPN donde opere; F1 TV Pro (si está disponible) Bolivia ESPN / Fox Sports Star+ (o similar) y F1 TV Pro Chile Fox Sports / ESPN (según acuerdos actuales) Star+; F1 TV Pro Argentina Fox Sports / ESPN (F1 suele ir por señales deportivas premium) Star+; F1 TV Pro; apps de los operadores de cable Paraguay ESPN / Fox Sports Star+; F1 TV Pro Uruguay ESPN / Fox Sports Star+; F1 TV Pro Brasil Band / canales deportivos locales (según ciclo de derechos) F1 TV Pro (tiene fuerte presencia en Brasil); servicios OTT de Band y otros operadores España DAZN F1 (canal dedicado) DAZN (plataforma OTT) con canal DAZN F1; algunos paquetes de Movistar Plus+ que integran DAZN Portugal Sport TV Sport TV Live; F1 TV Pro Francia Canal+ / Canal+ Sport myCanal; F1 TV Pro Italia Sky Sport F1 Sky Go; NOW (OTT de Sky); F1 TV Pro Alemania, Austria Sky Sport F1 / Sky Sports Sky Go; WOW / OTT de Sky; F1 TV Pro Reino Unido e Irlanda Sky Sports F1; highlights en Channel 4 Sky Go; NOW; F1 TV Pro (para contenido bajo demanda según acuerdos) Resto del mundo (sin TV dedicada) — F1 TV Pro / F1 TV Access como opción global donde los derechos lo permitan; plataformas OTT locales con acuerdos puntuales

El Mundial de Fórmula 1 2026 se podrá seguir por televisión en DAZN F1 en España. En Colombia y Perú, las carreras se podrán ver a través de Disney Plus y ESPN. En México, a través de FOX Sports México. En Chile, las retransmisiones serán en Disney Plus y FOX Sports Chile y en Argentina habrá tres opciones: Disney Plus, ESPN y FOX Argentina. En Estados Unidos se podrá ver a través de ESPN. Además de estos canales, en todos estos países (excepto en el España) el Mundial podrá seguirse a en el servicio oficial de la F1: F1TV Pro.

A qué hora es la carrera del GP de Gran Bretaña 2026 por país

Te comparto la lista de horarios por región/país para seguir la sexta carrera de la Fórmula Uno en el GP de Gran Bretaña 2026 este domingo 14 de junio.

País / Región Ciudad de referencia Hora local de la carrera (domingo 5 de julio) Canadá Montreal 10:00 México Ciudad de México 08:00 Costa Rica San José 08:00 Honduras Tegucigalpa 08:00 Guatemala Ciudad de Guatemala 08:00 El Salvador San Salvador 08:00 Colombia Bogotá 09:00 Perú Lima 09:00 Ecuador Quito 09:00 Panamá Ciudad de Panamá 09:00 México (sureste) Cancún 09:00 República Dominicana Santo Domingo 10:00 Venezuela Caracas 10:00 Bolivia La Paz 10:00 Chile Santiago 10:00 Argentina Buenos Aires 11:00 Brasil São Paulo 11:00 Paraguay Asunción 11:00 Uruguay Montevideo 11:00 Estados Unidos (Oeste) Las Vegas / LA 07:00 Estados Unidos (Montaña) Denver 08:00 Estados Unidos (Centro) Chicago 09:00 Estados Unidos (Este) Nueva York 10:00 España (peninsular) Madrid 16:00 Islas Canarias Las Palmas 15:00 Reino Unido, Irlanda Londres / Dublín 15:00 Portugal Lisboa 15:00 Francia, Alemania, Italia París / Berlín / Roma 16:00 Finlandia, Grecia, Rumanía Helsinki / Atenas / Bucarest 17:00 Australia Sydney / Melbourne 00:00 (lunes 06) Nueva Zelanda Auckland 02:00 (lunes 06)

Fecha, hora, TV y Online para ver el GP de Gran Bretaña 2026

Evento: GP de Gran Bretaña 2026

GP de Gran Bretaña 2026 Fecha: Domingo 05 de julio de 2026

Domingo 05 de julio de 2026 Horario: 8:00 horas, tiempo del centro de México

8:00 horas, tiempo del centro de México Sede: Circuito de Silverstone

Circuito de Silverstone Transmisión: Disney+ Premium (Sudamérica) / SKY Sports, Izzi y F1TV (México)