Conoce dónde puedes ver el GP de Gran Bretaña 2026 desde el Circuito de Silverstone, este domingo 5 de julio, por una nueva fecha del Mundial de la Fórmula 1. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Conoce dónde puedes ver el GP de Gran Bretaña 2026 desde el Circuito de Silverstone, este domingo 5 de julio, por una nueva fecha del Mundial de la Fórmula 1. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Continúa el desarrollo del Mundial de la Fórmula 1 y este domingo 5 de julio es el turno del GP de Gran Bretaña 2026. Desde el Circuito de Silverstone, uno de los más tradicionales de la F1, se vivirá una emocionante carrera de principio a fin, por lo que aquí te dejaré con los horarios y canales para que puedas seguir la transmisión minuto a minuto este fin de semana. Cabe señalar que Kimi Antonelli, de Mercedes, será el hombre que iniciará en el número 1 de la parrilla, seguido de Charles Leclerc y Lewis Hamilton de Ferrari.

Dónde ver la carrera GP de Barcelona-Cataluña 2026 EN VIVO por TV y Streaming Online

La carrera del GP de Gran Bretaña 2026 es el domingo 05 de julio desde el Circuito de Silverstone, con inicio a las 16:00 horas en España peninsular.

Región / PaísCanales de TV (oficiales o habituales de F1)Plataformas online / streaming oficial (según país)
MéxicoESPN / Fox Sports (según paquete de TV de paga)Star+ u OTT equivalente con derechos de F1 en la región; apps de ESPN Play/Fox Sports (donde sigan operando)
Estados UnidosESPN, ESPN2, ABC (según programación de F1)ESPN App, ESPN+, F1 TV Pro (plataforma oficial F1, donde está disponible)
CanadáTSN (inglés), RDS (francés)TSN Direct, RDS Direct, F1 TV Pro (si está habilitado en Canadá)
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, PanamáESPN / Fox Sports vía cable regionalStar+ / plataformas OTT de ESPN; F1 TV Pro donde el servicio esté autorizado
República DominicanaESPN / Fox Sports vía cableStar+ / ESPN Play; F1 TV Pro (según disponibilidad)
ColombiaESPN / canales locales que tomen la señal de ESPNStar+; F1 TV Pro (si tiene derechos en el territorio)
PerúESPN / cable con señal de F1Star+; F1 TV Pro (donde aplique)
EcuadorESPN / Fox Sports LatinoaméricaStar+; F1 TV Pro (según región)
VenezuelaESPN / canales regionales con señal de ESPN/Fox SportsStar+ u OTT de ESPN donde opere; F1 TV Pro (si está disponible)
BoliviaESPN / Fox SportsStar+ (o similar) y F1 TV Pro
ChileFox Sports / ESPN (según acuerdos actuales)Star+; F1 TV Pro
ArgentinaFox Sports / ESPN (F1 suele ir por señales deportivas premium)Star+; F1 TV Pro; apps de los operadores de cable
ParaguayESPN / Fox SportsStar+; F1 TV Pro
UruguayESPN / Fox SportsStar+; F1 TV Pro
BrasilBand / canales deportivos locales (según ciclo de derechos)F1 TV Pro (tiene fuerte presencia en Brasil); servicios OTT de Band y otros operadores
EspañaDAZN F1 (canal dedicado)DAZN (plataforma OTT) con canal DAZN F1; algunos paquetes de Movistar Plus+ que integran DAZN
PortugalSport TVSport TV Live; F1 TV Pro
FranciaCanal+ / Canal+ SportmyCanal; F1 TV Pro
ItaliaSky Sport F1Sky Go; NOW (OTT de Sky); F1 TV Pro
Alemania, AustriaSky Sport F1 / Sky SportsSky Go; WOW / OTT de Sky; F1 TV Pro
Reino Unido e IrlandaSky Sports F1; highlights en Channel 4Sky Go; NOW; F1 TV Pro (para contenido bajo demanda según acuerdos)
Resto del mundo (sin TV dedicada)F1 TV Pro / F1 TV Access como opción global donde los derechos lo permitan; plataformas OTT locales con acuerdos puntuales

El Mundial de Fórmula 1 2026 se podrá seguir por televisión en DAZN F1 en España. En Colombia y Perú, las carreras se podrán ver a través de Disney Plus y ESPN. En México, a través de FOX Sports México. En Chile, las retransmisiones serán en Disney Plus y FOX Sports Chile y en Argentina habrá tres opciones: Disney Plus, ESPN y FOX Argentina. En Estados Unidos se podrá ver a través de ESPN. Además de estos canales, en todos estos países (excepto en el España) el Mundial podrá seguirse a en el servicio oficial de la F1: F1TV Pro.

A qué hora es la carrera del GP de Gran Bretaña 2026 por país

Te comparto la lista de horarios por región/país para seguir la sexta carrera de la Fórmula Uno en el GP de Gran Bretaña 2026 este domingo 14 de junio.

País / RegiónCiudad de referenciaHora local de la carrera (domingo 5 de julio)
CanadáMontreal10:00
MéxicoCiudad de México08:00
Costa RicaSan José08:00
HondurasTegucigalpa08:00
GuatemalaCiudad de Guatemala08:00
El SalvadorSan Salvador08:00
ColombiaBogotá09:00
PerúLima09:00
EcuadorQuito09:00
PanamáCiudad de Panamá09:00
México (sureste)Cancún09:00
República DominicanaSanto Domingo10:00
VenezuelaCaracas10:00
BoliviaLa Paz10:00
ChileSantiago10:00
ArgentinaBuenos Aires11:00
BrasilSão Paulo11:00
ParaguayAsunción11:00
UruguayMontevideo11:00
Estados Unidos (Oeste)Las Vegas / LA07:00
Estados Unidos (Montaña)Denver08:00
Estados Unidos (Centro)Chicago09:00
Estados Unidos (Este)Nueva York10:00
España (peninsular)Madrid16:00
Islas CanariasLas Palmas15:00
Reino Unido, IrlandaLondres / Dublín15:00
PortugalLisboa15:00
Francia, Alemania, ItaliaParís / Berlín / Roma16:00
Finlandia, Grecia, RumaníaHelsinki / Atenas / Bucarest17:00
AustraliaSydney / Melbourne00:00 (lunes 06)
Nueva ZelandaAuckland02:00 (lunes 06)

Fecha, hora, TV y Online para ver el GP de Gran Bretaña 2026

  • Evento: GP de Gran Bretaña 2026
  • Fecha: Domingo 05 de julio de 2026
  • Horario: 8:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Circuito de Silverstone
  • Transmisión: Disney+ Premium (Sudamérica) / SKY Sports, Izzi y F1TV (México)
SOBRE EL AUTOR

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