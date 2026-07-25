Con la temporada entrando en una etapa decisiva, la Fórmula 1 hace escala este domingo 26 de julio en el desafiante circuito de Hungaroring para disputar el Gran Premio de Hungría 2026. La disputa por el campeonato atraviesa uno de sus momentos más intensos: Andrea Kimi Antonelli llega como líder del Mundial, aunque Lewis Hamilton y George Russell mantienen la presión y buscarán descontar puntos en una pista donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.

El joven piloto italiano llega a la competencia con el impulso de su reciente victoria en el Gran Premio de Bélgica, un triunfo que le permitió sumar otros 25 puntos a su cuenta y consolidarse en lo más alto de la clasificación. Detrás de él finalizaron Charles Leclerc y Max Verstappen, mientras que Hamilton tuvo que conformarse con la cuarta posición tras no poder seguir el ritmo de los líderes.

¿Quieres ver el GP de Hungría 2026? Te presentamos la guía de canales de TV para seguir con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO la carrera de la Fórmula 1 en Estados Unidos y México.

¿Dónde ver el GP de Hungría 2026 EN VIVO en Estados Unidos y México?

Apple está redefiniendo cómo se vive la Fórmula 1 en EE. UU.: será el nuevo emisor oficial y ofrecerá el contenido de F1 TV integrado con la suscripción a Apple TV, facilitando el acceso y elevando la experiencia para los aficionados. La señal en inglés mantendrá al equipo de retransmisión de F1 TV, cuya experiencia técnica y conocimiento del deporte garantizan una narración más profunda y especializada para la audiencia estadounidense.

Para quien busca la cobertura más inmersiva, sigue existiendo F1 TV Premium: transmisión en 4K Ultra HD/HDR, visualización en hasta seis dispositivos simultáneos y una función Multiview personalizable (hasta 26 canales en dispositivos compatibles) que permite al espectador controlar exactamente qué ángulos y datos quiere seguir en carrera. En conjunto, estas opciones sitúan el streaming de Fórmula 1 en EE. UU. en un nuevo estándar de calidad y personalización.

Cómo ver el GP de Hungría 2026 EN VIVO desde Estados Unidos

País / Región Tipo Canal / Plataforma Detalle relevante Estados Unidos Streaming Apple TV (servicio de deportes) Nuevo hogar exclusivo de la Fórmula 1 en EE. UU. tras acuerdo de cinco años; transmite prácticas, quali y carrera, incluyendo el GP de Bélgica. Estados Unidos Streaming oficial F1 F1 TV Plataforma oficial de F1 con todas las sesiones en vivo, multicámara, onboard, telemetría y estadísticas para la temporada, incluyendo el GP de Bélgica.

Algunas guías anteriores mencionan ESPN/ABC y Fubo como opciones F1 en EE. UU. , pero las notas recientes señalan el cambio de derechos hacia Apple TV más F1 TV como pilares actuales.

BUDAPEST, CONDADO DE PEST, (HUNGRÍA), 26/07/2026.- Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría 2026, que se realizará en Hungaroring,. FOTO: Imagen creada por la IA de Microsoft Copilot.

¿Cómo ver el GP de Bélgica EN VIVO desde México?

País / Región Tipo Canal / Plataforma Detalle relevante México Streaming oficial F1 F1 TV La web oficial del México GP y otros medios indican que el GP de Bélgica se puede ver en México vía F1 TV, con todas las sesiones y contenido extra; requiere suscripción. México TV de paga Sky Sports (Sky / Izzi) México GP y otros medios señalan que la carrera se transmite en el canal Sky Sports disponible en servicios de televisión satelital/cable como Sky e Izzi. México Redes sociales (soporte) Cuentas oficiales México GP Transmiten highlights, estadísticas, clips y minuto a minuto de la carrera de manera gratuita, pero no la señal completa en vivo.

¿A qué hora ver la carrera del GP de Hungría 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE?

La carrera del GP de Hungría se realizará este domingo 26 de julio y comenzará a las 7:00 a. m. en Ciudad de México y a las 9:00 a. m. en la Costa Este de Estados Unidos .

Horarios por estados de Estados Unidos

Zona / Estados (ejemplos) Hora de la carrera (dom. 19 julio) Costa Este (ET) – Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Maryland, Pensilvania, Massachusetts, Ohio, Michigan, DC 9:00 a. m. Centro (CT) – Texas, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Missouri, Kansas, Oklahoma, Luisiana, Arkansas, parte de Tennessee 8:00 a. m. Montaña (MT) – Colorado, Utah, Nuevo México, Montana, Wyoming, parte de Idaho 7:00 a. m. Pacífico (PT) – California, Nevada, Washington, Oregón 6:00 a. m. Alaska (AKT) – Alaska 5:00 a. m. Hawaii-Aleutian (HST) – Hawái 3:00 a. m.

Horarios por ciudades/zonas de México

Las guías para el GP de Hungría indican la carrera a las 7:00 a. m. hora de México (CDMX).

Ciudad / Zona de México Hora de la carrera (dom. 19 julio) Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca (Zona Centro, UTC-6 en julio 2026) 7:00 a. m. Cancún y Quintana Roo (UTC-5, una hora adelantados respecto a CDMX) 8:00 a. m. Tijuana, Baja California (UTC-7, una hora detrás de CDMX) 6:00 a. m. Mexicali (UTC-7, misma franja que Tijuana) 6:00 a. m. Ciudad Juárez, Chihuahua (UTC-6 en verano, alineada con CDMX) 7:00 a. m.

Fecha, hora y dónde ver el GP de Hungría 2026

La transmisión del GP de Hungría será a través de la cadena Fox Sports en México; además, las actividades pueden seguirse en la aplicación de Fórmula 1 y su servicio de streaming (F1TV).

Evento: GP de Hungría

Fecha: Domingo 26 de julio de 2025

Horario: 7 horas (CDMX), 8 horas (CT), 9 horas (ET)

Sede: Hungaroring

Transmisión: Fox Sports y F1TV