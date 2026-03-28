Este domingo 29 de marzo, desde el Circuito de Suzuka, se llevará a cabo el GP de Japón 2026, la tercera carrera del año en este Mundial de la Formula 1 y la última del mes previo al parón de todo abril de la F1, luego de haber cancelado los circuitos de Bahrein y Arabia Saudita, tras los conflictos en Medio Oriente. A continuación, te cuento dónde podrás ver la carrera del GP de Japón, tanto en TV paga como TV abierta, además de las opciones en streaming y los horarios.
Dónde ver la carrera de F1 GP de Japón 2026 EN VIVO GRATIS por TV y online
Si quieres seguir cada vuelta, adelantamiento y cambio estratégico en tiempo real, F1 TV (servicio oficial de la Fórmula 1) ofrece señal on-board de todos los monoplazas, telemetría en vivo y comentarios especializados en varios idiomas, según la información publicada en F1TV.formula1.com, lo que la convierte en la plataforma de referencia para no perderte nada del GP de Japón 2026 y del estreno real de los nuevos monoplazas en formato Sprint.
|Región / País
|Canal TV principal
|Streaming / OTT oficial
|Notas clave
|Estados Unidos
|Apple (canal deportivo dedicado a F1, lineal/cable)
|Apple TV app (suscripción F1 incluida en el paquete deportivo de Apple)
|Apple es el nuevo dueño exclusivo de los derechos F1 en EE. UU. desde 2026.
|España
|DAZN F1
|DAZN (app y web)
|Señal exclusiva de F1, también integra señal de Movistar Plus+ mediante acuerdo.
|México
|Fox Sports / Canal local ligado a ESPN MX
|Star+ / Disney+ (feed ESPN), apps de Fox Sports México según operador
|México tiene acuerdo propio; ESPN distribuye vía plataformas Disney en la región.
|Colombia
|ESPN (señal panregional)
|Disney+ / Star+ con feed de ESPN LATAM
|Parte del paquete de 18 mercados LATAM donde ESPN renovó derechos hasta 2028.
|Perú
|ESPN
|Disney+ / Star+ con señal ESPN LATAM
|Misma ventana panregional para Sudamérica hispanohablante (sin Brasil).
|Ecuador
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Transmisión en el mismo horario que Colombia y Perú (02:00 locales).
|Venezuela
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Incluida en el bloque de países con derechos F1 vía ESPN para LATAM.
|Bolivia
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Cobertura completa de todas las sesiones de F1.
|Argentina
|ESPN / Fox Sports (vía señales locales)
|Disney+ / Star+; ESPN Premium y Fox Sports Argentina según operador
|ESPN renovó señal panregional; en Argentina se distribuye también vía Fox Sports y ESPN Premium.
|Chile
|ESPN / ESPN Premium Chile
|Disney+ / Star+; ESPN Premium Chile
|ESPN confirmó cobertura “multiplataforma” en Chile, incluyendo ESPN Premium.
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|En mismo paquete de derechos que resto de Sudamérica hispana.
|Paraguay
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Acceso a todas las carreras en vivo.
|Costa Rica
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Uno de los 18 mercados de Centroamérica bajo el acuerdo ESPN–F1.
|El Salvador
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Horario de carrera: 01:00 del domingo 15 de marzo.
|Guatemala
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Cobertura lineal + digital según operador de TV de pago.
|Honduras
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Forma parte del bloque Centroamérica-Caribe cubierto por ESPN.
|Nicaragua
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Mismo feed panregional que Costa Rica y El Salvador.
|Panamá
|ESPN
|Disney+ / Star+ (ESPN)
|Horario de carrera: 02:00 locales el domingo.
|República Dominicana / Caribe hisp.
|ESPN Caribbean / ESPN
|Disney+ / Star+ con señal ESPN Caribbean/LATAM
|El acuerdo incluye Caribe de habla hispana en el paquete de 18 mercados.
A qué hora ver el GP de Japón 2026
- México: carrera sábado 28 de marzo, 11:00 p.m. (CDMX).
- Colombia / Perú / Panamá / Ecuador: 12:00. a.m.
- Venezuela / Bolivia / Caribe: 01:00. a.m.
- Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay: 02:00. a.m.
- Costa Rica / El Salvador / Belice: sábado 28 a las 11:00. p.m.
- Estados Unidos (ET): 01:00 a.m.
- España: 07:00. a.m.