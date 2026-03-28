Este domingo 29 de marzo, desde el Circuito de Suzuka, se llevará a cabo el GP de Japón 2026, la tercera carrera del año en este Mundial de la Formula 1 y la última del mes previo al parón de todo abril de la F1, luego de haber cancelado los circuitos de Bahrein y Arabia Saudita, tras los conflictos en Medio Oriente. A continuación, te cuento dónde podrás ver la carrera del GP de Japón, tanto en TV paga como TV abierta, además de las opciones en streaming y los horarios .

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO la carrera del GP de Japón 2026 por SKY Sports, SKY Plus y F1 TV. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP y Composición Gestión Mix)

Dónde ver la carrera de F1 GP de Japón 2026 EN VIVO GRATIS por TV y online

Si quieres seguir cada vuelta, adelantamiento y cambio estratégico en tiempo real, F1 TV (servicio oficial de la Fórmula 1) ofrece señal on-board de todos los monoplazas, telemetría en vivo y comentarios especializados en varios idiomas , según la información publicada en F1TV.formula1.com, lo que la convierte en la plataforma de referencia para no perderte nada del GP de Japón 2026 y del estreno real de los nuevos monoplazas en formato Sprint.

Región / País Canal TV principal Streaming / OTT oficial Notas clave Estados Unidos Apple (canal deportivo dedicado a F1, lineal/cable) Apple TV app (suscripción F1 incluida en el paquete deportivo de Apple)

Apple es el nuevo dueño exclusivo de los derechos F1 en EE. UU. desde 2026. ​ España DAZN F1 DAZN (app y web) Señal exclusiva de F1, también integra señal de Movistar Plus+ mediante acuerdo. México Fox Sports / Canal local ligado a ESPN MX Star+ / Disney+ (feed ESPN), apps de Fox Sports México según operador México tiene acuerdo propio; ESPN distribuye vía plataformas Disney en la región. Colombia ESPN (señal panregional) Disney+ / Star+ con feed de ESPN LATAM Parte del paquete de 18 mercados LATAM donde ESPN renovó derechos hasta 2028. Perú ESPN Disney+ / Star+ con señal ESPN LATAM Misma ventana panregional para Sudamérica hispanohablante (sin Brasil). Ecuador ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Transmisión en el mismo horario que Colombia y Perú (02:00 locales). Venezuela ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Incluida en el bloque de países con derechos F1 vía ESPN para LATAM. Bolivia ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Cobertura completa de todas las sesiones de F1. Argentina ESPN / Fox Sports (vía señales locales) Disney+ / Star+; ESPN Premium y Fox Sports Argentina según operador ESPN renovó señal panregional; en Argentina se distribuye también vía Fox Sports y ESPN Premium. Chile ESPN / ESPN Premium Chile Disney+ / Star+; ESPN Premium Chile ESPN confirmó cobertura “multiplataforma” en Chile, incluyendo ESPN Premium. Uruguay ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) En mismo paquete de derechos que resto de Sudamérica hispana. Paraguay ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Acceso a todas las carreras en vivo. Costa Rica ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Uno de los 18 mercados de Centroamérica bajo el acuerdo ESPN–F1. El Salvador ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Horario de carrera: 01:00 del domingo 15 de marzo. Guatemala ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Cobertura lineal + digital según operador de TV de pago. Honduras ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Forma parte del bloque Centroamérica-Caribe cubierto por ESPN. Nicaragua ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Mismo feed panregional que Costa Rica y El Salvador. Panamá ESPN Disney+ / Star+ (ESPN) Horario de carrera: 02:00 locales el domingo. República Dominicana / Caribe hisp. ESPN Caribbean / ESPN Disney+ / Star+ con señal ESPN Caribbean/LATAM El acuerdo incluye Caribe de habla hispana en el paquete de 18 mercados.

A qué hora ver el GP de Japón 2026

México: carrera sábado 28 de marzo, 11:00 p.m. (CDMX).

Colombia / Perú / Panamá / Ecuador: 12:00. a.m.

Venezuela / Bolivia / Caribe: 01:00. a.m.​

Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay: 02:00. a.m.

Costa Rica / El Salvador / Belice: sábado 28 a las 11:00.​ p.m.

Estados Unidos (ET): 01:00 a.m.

España: 07:00. a.m.