El Mundial de Fórmula 1 encara su vigésima cita este domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México: 71 vueltas y 305,35 km a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, en uno de los trazados más técnicos y vibrantes del calendario. En un ambiente de fiesta total y con Sergio “Checo” Pérez corriendo ante su público, los protagonistas del campeonato se preparan para un desafío de gestión térmica y alta carga aerodinámica en la altura de la capital mexicana. ¿Quieres ver la carrera en vivo y en directo? A continuación, los canales, plataformas y horarios por país para seguir toda la acción del Gran Premio de México 2025.

Lando Norris (McLaren), poleman del fin de semana, parte con ventaja tras dominar la clasificación del sábado con un tiempo de 1:15.586 en los 4.304 metros del trazado. Su compañero, el australiano Oscar Piastri, líder del Mundial con 346 puntos —catorce más que Norris—, buscará consolidar su posición desde la séptima plaza, beneficiado por la penalización de Carlos Sainz (Williams).

El español, que fue séptimo en clasificación, largará duodécimo tras recibir cinco puestos de sanción. Detrás de los McLaren, el monegasco Charles Leclerc y el siete veces campeón Lewis Hamilton (Ferrari) arrancan como las principales amenazas, mientras que Max Verstappen (Red Bull), tercero en el campeonato, intentará escalar desde la quinta posición y mantener viva su pelea por el título.

Checo Pérez, ídolo local y siempre impulsado por el fervor de su afición, parte desde la cuarta posición y apunta al podio en casa, decidido a cerrar con fuerza su temporada ante el público mexicano que colma las gradas del Foro Sol.

¿Dónde ver el Gran Premio de México 2025 EN VIVO Y EN DIRECTO?

Estos son los principales canales y plataformas oficiales según país o región:

España : F1 TV Pro, DAZN F1 y Movistar F1

: F1 TV Pro, DAZN F1 y Movistar F1 Reino Unido e Irlanda : F1 TV Pro, Sky Sports F1 y Channel 4

: F1 TV Pro, Sky Sports F1 y Channel 4 Italia : F1 TV Pro, Sky Italia (Sky Sport F1) y TV8

: F1 TV Pro, Sky Italia (Sky Sport F1) y TV8 Francia : F1 TV Pro y Canal+

: F1 TV Pro y Canal+ Alemania : F1 TV Pro, Sky Deutschland y RTL

: F1 TV Pro, Sky Deutschland y RTL Estados Unidos : F1 TV Pro, ESPN/ESPN2 y ESPN Deportes; opciones de streaming con Sling TV, Hulu + Live TV y YouTube TV

: F1 TV Pro, ESPN/ESPN2 y ESPN Deportes; opciones de streaming con Sling TV, Hulu + Live TV y YouTube TV Canadá : F1 TV Pro, TSN (inglés) y RDS/RDS 2 (francés)

: F1 TV Pro, TSN (inglés) y RDS/RDS 2 (francés) Japón : F1 TV Pro, DAZN y Fuji TV

: F1 TV Pro, DAZN y Fuji TV rgentina, Chile, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica : F1 TV Pro, ESPN y Disney Plus Premium

: F1 TV Pro, ESPN y Disney Plus Premium México: F1 TV Pro, Canal 5 de Televisa Deportes, TUDN, SKY Sports y SKY Plus

¿A qué hora empieza la carrera del Gran Premio de México 2025?

La acción en el Autódromo Hermanos Rodríguez arrancará este domingo a las siguientes horas locales:

14:00 horas de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

15:00 horas de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 horas de Bolivia, Canadá, Chile, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

17:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

20:00 horas de Irlanda y Reino Unido

21:00 horas de Alemania, España, Italia y Francia

En Estados Unidos: 4 pm ET | 3 pm CT | 2 pm MT | 1 pm PT

Todo sobre el GP de México 2025: fecha, horario, TV y dónde ver la carrera de Fórmula 1

Fecha : viernes 24 a domingo 26 de octubre de 2025

: viernes 24 a domingo 26 de octubre de 2025 Hora de la carrera : 14:00 hora local (21:00 CET, 20:00 BST, 4 pm ET, 1 pm PT)

: 14:00 hora local (21:00 CET, 20:00 BST, 4 pm ET, 1 pm PT) Circuito : Autódromo Hermanos Rodríguez (Ciudad de México, México)

: Autódromo Hermanos Rodríguez (Ciudad de México, México) Longitud : 4.304 km

: 4.304 km Vueltas : 71

: 71 Distancia total : 305.35 km

: 305.35 km Récord de vuelta : 1:17.774 (2023)

: 1:17.774 (2023) Compuestos Pirelli : C2 (duro), C3 (medio), C4 (blando)

: C2 (duro), C3 (medio), C4 (blando) Formato del fin de semana : FP1 y FP2 viernes; FP3 y clasificación sábado (16:00 locales); carrera domingo (14:00 locales)

: FP1 y FP2 viernes; FP3 y clasificación sábado (16:00 locales); carrera domingo (14:00 locales) Ganador 2024: Max Verstappen