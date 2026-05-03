La Fórmula 1 llega a Florida para su primer fin de semana Sprint del año, y luego de una pausa de varias semanas por la cancelación de dos carreras. La acción regresa con el Gran Premio de Miami 2026, este domingo 3 de mayo desde las 15:00 horas ET en el Autódromo Internacional de Miami . A continuación, te cuento cuándo se corre, horarios, cómo ver por televisión y dónde seguir la carrera en vivo y en directo vía streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Para la edición de este año, los pilotos deberán completar 57 vueltas al circuito que cuenta con una longitud de 5.412 kilómetros, sumando una distancia total de carrera de 308.326 kilómetros.

¿Dónde ver GP de Miami 2026 EN VIVO por TV y Streaming Online?

El GP de Miami 2026 (domingo 3 de mayo) se verá por los mismos operadores que tienen los derechos anuales de F1 en cada país y por F1 TV Pro donde esté disponible.

País / región TV de pago / cable Streaming / app principal España DAZN F1 (DAZN, Movistar Plus+ y otros operadores) App DAZN, DAZN F1 dentro de Movistar Plus+. Estados Unidos ESPN (ESPN, ESPN2 según parrilla) ESPN App / ESPN+, F1 TV Pro en web y app oficiales. México FOX Sports México (TV de pago) Vix Premium, app FOX Sports, F1 TV Pro. Argentina Star Action, ESPN, FOX Sports Argentina Apps Star+ / ESPN Play donde sigan operativas, F1 TV Pro. Chile Star Action, FOX Sports Chile Apps Star+ / FOX Sports, F1 TV Pro. Colombia Star Action, ESPN Apps Star+ / ESPN Play, F1 TV Pro. Perú Star Action, ESPN Apps Star+ / ESPN Play, F1 TV Pro. Otros LATAM (CR, HON, GUA, ESV…) Habitualmente ESPN / Star Action según operador local F1 TV Pro disponible en la mayoría de mercados LATAM.

En casi toda Latinoamérica: señales deportivas de ESPN / Star Action y FOX Sports, más F1 TV Pro como streaming oficial.

como streaming oficial. En España: canal dedicado DAZN F1 (app propia y a través de operadores como Movistar Plus+ ).

(app propia y a través de operadores como ). En Estados Unidos: ESPN (TV y app) , además de F1 TV Pro .

, además de . En México: FOX Sports México en TV de pago, Canal 5 (TV abierta) y Vix Premium en streaming para este GP, más F1 TV Pro.

¿A qué hora empieza el GP de Miami 2026 el 3 de mayo?

Los horarios oficiales de la carrera del GP de Miami 2026 del domingo 3 de mayo varían según país, pero están unificados por la FIA y F1; abajo te los dejo en tabla para LATAM, España y Portugal.

País / región Hora carrera domingo 3 de mayo España (Madrid) 22:00 Portugal (Lisboa) 21:00 México (CDMX) 14:00 Costa Rica / Belice / El Salvador 14:00 Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 15:00 Venezuela / Chile / Bolivia / R. Dominicana 16:00 Puerto Rico 16:00 Argentina 17:00 Uruguay / Paraguay 17:00 Estados Unidos – Costa Este (Miami, Nueva York) 16:00 Estados Unidos – Centro 15:00 Estados Unidos – Costa Oeste (Los Ángeles) 13:00

Fecha, hora, TV y dónde ver el GP de Miami 2026 EN VIVO y EN DIRECTO

Para los aficionados de la Fórmula Uno que deseen seguir toda la adrenalina del Gran Premio de Miami 2026 y el desempeño de los monoplazas, la transmisión estará disponible a través de televisión de paga y plataformas de streaming oficiales.