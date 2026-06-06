El Gran Premio de Mónaco 2026 de Fórmula 1 se corre este domingo 7 de junio como la sexta fecha del campeonato, marcando el inicio de la gira europea. La carrera principal, a 78 vueltas en el histórico circuito urbano de Monte Carlo, llega tras un intenso fin de semana que incluye prácticas libres desde el viernes 5 y clasificación el sábado 6, una sesión clave en un trazado donde adelantar es extremadamente limitado y el orden de salida suele definir el resultado. Si buscas ver la F1 EN VIVO en EE.UU., conoce los horarios y las opciones de transmisión disponibles que ofrecen la cobertura completa del fin de semana en inglés y español.

En lo deportivo, el GP de Mónaco 2026 llega con Kimi Antonelli liderando el campeonato tras su victoria en Canadá, ampliando ventaja sobre su compañero George Russell en Mercedes. Sin embargo, Ferrari aparece como uno de los equipos a seguir en este circuito, con buenas expectativas por su rendimiento reciente, mientras que McLaren y Red Bull buscan recuperar terreno en la clasificación.

Dónde ver la carrera GP de Mónaco 2026 EN VIVO por TV y Streaming Online

La carrera del GP de Mónaco 2026 es el domingo 7 de junio en el Circuito de Mónaco , con inicio a las 15:00 horas en España peninsular (misma hora local de Montreal).

Región / País Canales de TV (oficiales o habituales de F1) Plataformas online / streaming oficial (según país) México ESPN / Fox Sports (según paquete de TV de paga) Star+ u OTT equivalente con derechos de F1 en la región; apps de ESPN Play/Fox Sports (donde sigan operando) Estados Unidos ESPN, ESPN2, ABC (según programación de F1) ESPN App, ESPN+, F1 TV Pro (plataforma oficial F1, donde está disponible) Canadá TSN (inglés), RDS (francés) TSN Direct, RDS Direct, F1 TV Pro (si está habilitado en Canadá) Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá ESPN / Fox Sports vía cable regional Star+ / plataformas OTT de ESPN; F1 TV Pro donde el servicio esté autorizado República Dominicana ESPN / Fox Sports vía cable Star+ / ESPN Play; F1 TV Pro (según disponibilidad) Colombia ESPN / canales locales que tomen la señal de ESPN Star+; F1 TV Pro (si tiene derechos en el territorio) Perú ESPN / cable con señal de F1 Star+; F1 TV Pro (donde aplique) Ecuador ESPN / Fox Sports Latinoamérica Star+; F1 TV Pro (según región) Venezuela ESPN / canales regionales con señal de ESPN/Fox Sports Star+ u OTT de ESPN donde opere; F1 TV Pro (si está disponible) Bolivia ESPN / Fox Sports Star+ (o similar) y F1 TV Pro Chile Fox Sports / ESPN (según acuerdos actuales) Star+; F1 TV Pro Argentina Fox Sports / ESPN (F1 suele ir por señales deportivas premium) Star+; F1 TV Pro; apps de los operadores de cable Paraguay ESPN / Fox Sports Star+; F1 TV Pro Uruguay ESPN / Fox Sports Star+; F1 TV Pro Brasil Band / canales deportivos locales (según ciclo de derechos) F1 TV Pro (tiene fuerte presencia en Brasil); servicios OTT de Band y otros operadores España DAZN F1 (canal dedicado) DAZN (plataforma OTT) con canal DAZN F1; algunos paquetes de Movistar Plus+ que integran DAZN Portugal Sport TV Sport TV Live; F1 TV Pro Francia Canal+ / Canal+ Sport myCanal; F1 TV Pro Italia Sky Sport F1 Sky Go; NOW (OTT de Sky); F1 TV Pro Alemania, Austria Sky Sport F1 / Sky Sports Sky Go; WOW / OTT de Sky; F1 TV Pro Reino Unido e Irlanda Sky Sports F1; highlights en Channel 4 Sky Go; NOW; F1 TV Pro (para contenido bajo demanda según acuerdos) Resto del mundo (sin TV dedicada) — F1 TV Pro / F1 TV Access como opción global donde los derechos lo permitan; plataformas OTT locales con acuerdos puntuales

El Mundial de Fórmula 1 2026 se podrá seguir por televisión en DAZN F1 en España. En Colombia y Perú, las carreras se podrán ver a través de Disney Plus y ESPN. En México, a través de FOX Sports México. En Chile, las retransmisiones serán en Disney Plus y FOX Sports Chile y en Argentina habrá tres opciones: Disney Plus, ESPN y FOX Argentina. En Estados Unidos se podrá ver a través de ESPN. Además de estos canales, en todos estos países (excepto en el España) el Mundial podrá seguirse a en el servicio oficial de la F1: F1TV Pro.

A qué hora es la carrera del GP de Mónaco 2026 por país

Te comparto la lista de horarios por región/país para seguir la sexta carrera de la Fórmula Uno en el GP de Mónaco 2026 este domingo 07 de junio.

País / Región Ciudad de referencia Hora local de la carrera (domingo 7 de junio) Canadá Montreal 15:00 México Ciudad de México 07:00 Costa Rica San José 07:00 Honduras Tegucigalpa 07:00 Guatemala Ciudad de Guatemala 07:00 El Salvador San Salvador 07:00 Colombia Bogotá 08:00 Perú Lima 08:00 Ecuador Quito 08:00 Panamá Ciudad de Panamá 08:00 México (sureste) Cancún 08:00 República Dominicana Santo Domingo 09:00 Venezuela Caracas 09:00 Bolivia La Paz 09:00 Chile Santiago 10:00 Argentina Buenos Aires 10:00 Brasil São Paulo 10:00 Paraguay Asunción 10:00 Uruguay Montevideo 10:00 Estados Unidos (Oeste) Las Vegas / LA 06:00 Estados Unidos (Montaña) Denver 07:00 Estados Unidos (Centro) Chicago 08:00 Estados Unidos (Este) Nueva York 09:00 España (peninsular) Madrid 15:00 Islas Canarias Las Palmas 14:00 Reino Unido, Irlanda Londres / Dublín 14:00 Portugal Lisboa 14:00 Francia, Alemania, Italia París / Berlín / Roma 15:00 Finlandia, Grecia, Rumanía Helsinki / Atenas / Bucarest 16:00 Australia Sydney / Melbourne 23:00 Nueva Zelanda Auckland 01:00 (lunes 08)

Fecha, hora, TV y Online para ver el GP de Mónaco 2026

Evento: GP de Mónaco 2026

Fecha: Domingo, 7 de junio de 2026

Horario: 07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Circuito de Mónaco

Transmisión: Disney+ Premium (Sudamérica) / SKY Sports, Izzi y F1TV (México)