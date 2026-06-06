Monoplazas de Fórmula 1 compitiendo en el circuito de Montecarlo. Conozca los horarios oficiales y las opciones de canales en televisión abierta y online para ver la carrera del GP de Mónaco 2026 en vivo gratis desde EE.UU. y México. | Crédito: formula1.com / Composición Mag
Monoplazas de Fórmula 1 compitiendo en el circuito de Montecarlo. Conozca los horarios oficiales y las opciones de canales en televisión abierta y online para ver la carrera del GP de Mónaco 2026 en vivo gratis desde EE.UU. y México. | Crédito: formula1.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El Gran Premio de Mónaco 2026 de Fórmula 1 se corre este domingo 7 de junio como la sexta fecha del campeonato, marcando el inicio de la gira europea. La carrera principal, a 78 vueltas en el histórico circuito urbano de Monte Carlo, llega tras un intenso fin de semana que incluye prácticas libres desde el viernes 5 y clasificación el sábado 6, una sesión clave en un trazado donde adelantar es extremadamente limitado y el orden de salida suele definir el resultado. Si buscas ver la F1 EN VIVO en EE.UU., conoce los horarios y las opciones de transmisión disponibles que ofrecen la cobertura completa del fin de semana en inglés y español.

En lo deportivo, el GP de Mónaco 2026 llega con Kimi Antonelli liderando el campeonato tras su victoria en Canadá, ampliando ventaja sobre su compañero George Russell en Mercedes. Sin embargo, Ferrari aparece como uno de los equipos a seguir en este circuito, con buenas expectativas por su rendimiento reciente, mientras que McLaren y Red Bull buscan recuperar terreno en la clasificación.

Dónde ver la carrera GP de Mónaco 2026 EN VIVO por TV y Streaming Online

La carrera del GP de Mónaco 2026 es el domingo 7 de junio en el Circuito de Mónaco, con inicio a las 15:00 horas en España peninsular (misma hora local de Montreal).

Región / PaísCanales de TV (oficiales o habituales de F1)Plataformas online / streaming oficial (según país)
MéxicoESPN / Fox Sports (según paquete de TV de paga)Star+ u OTT equivalente con derechos de F1 en la región; apps de ESPN Play/Fox Sports (donde sigan operando)
Estados UnidosESPN, ESPN2, ABC (según programación de F1)ESPN App, ESPN+, F1 TV Pro (plataforma oficial F1, donde está disponible)
CanadáTSN (inglés), RDS (francés)TSN Direct, RDS Direct, F1 TV Pro (si está habilitado en Canadá)
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, PanamáESPN / Fox Sports vía cable regionalStar+ / plataformas OTT de ESPN; F1 TV Pro donde el servicio esté autorizado
República DominicanaESPN / Fox Sports vía cableStar+ / ESPN Play; F1 TV Pro (según disponibilidad)
ColombiaESPN / canales locales que tomen la señal de ESPNStar+; F1 TV Pro (si tiene derechos en el territorio)
PerúESPN / cable con señal de F1Star+; F1 TV Pro (donde aplique)
EcuadorESPN / Fox Sports LatinoaméricaStar+; F1 TV Pro (según región)
VenezuelaESPN / canales regionales con señal de ESPN/Fox SportsStar+ u OTT de ESPN donde opere; F1 TV Pro (si está disponible)
BoliviaESPN / Fox SportsStar+ (o similar) y F1 TV Pro
ChileFox Sports / ESPN (según acuerdos actuales)Star+; F1 TV Pro
ArgentinaFox Sports / ESPN (F1 suele ir por señales deportivas premium)Star+; F1 TV Pro; apps de los operadores de cable
ParaguayESPN / Fox SportsStar+; F1 TV Pro
UruguayESPN / Fox SportsStar+; F1 TV Pro
BrasilBand / canales deportivos locales (según ciclo de derechos)F1 TV Pro (tiene fuerte presencia en Brasil); servicios OTT de Band y otros operadores
EspañaDAZN F1 (canal dedicado)DAZN (plataforma OTT) con canal DAZN F1; algunos paquetes de Movistar Plus+ que integran DAZN
PortugalSport TVSport TV Live; F1 TV Pro
FranciaCanal+ / Canal+ SportmyCanal; F1 TV Pro
ItaliaSky Sport F1Sky Go; NOW (OTT de Sky); F1 TV Pro
Alemania, AustriaSky Sport F1 / Sky SportsSky Go; WOW / OTT de Sky; F1 TV Pro
Reino Unido e IrlandaSky Sports F1; highlights en Channel 4Sky Go; NOW; F1 TV Pro (para contenido bajo demanda según acuerdos)
Resto del mundo (sin TV dedicada)F1 TV Pro / F1 TV Access como opción global donde los derechos lo permitan; plataformas OTT locales con acuerdos puntuales

El Mundial de Fórmula 1 2026 se podrá seguir por televisión en DAZN F1 en España. En Colombia y Perú, las carreras se podrán ver a través de Disney Plus y ESPN. En México, a través de FOX Sports México. En Chile, las retransmisiones serán en Disney Plus y FOX Sports Chile y en Argentina habrá tres opciones: Disney Plus, ESPN y FOX Argentina. En Estados Unidos se podrá ver a través de ESPN. Además de estos canales, en todos estos países (excepto en el España) el Mundial podrá seguirse a en el servicio oficial de la F1: F1TV Pro.

A qué hora es la carrera del GP de Mónaco 2026 por país

Te comparto la lista de horarios por región/país para seguir la sexta carrera de la Fórmula Uno en el GP de Mónaco 2026 este domingo 07 de junio.

País / RegiónCiudad de referenciaHora local de la carrera (domingo 7 de junio)
CanadáMontreal15:00
MéxicoCiudad de México07:00
Costa RicaSan José07:00
HondurasTegucigalpa07:00
GuatemalaCiudad de Guatemala07:00
El SalvadorSan Salvador07:00
ColombiaBogotá08:00
PerúLima08:00
EcuadorQuito08:00
PanamáCiudad de Panamá08:00
México (sureste)Cancún08:00
República DominicanaSanto Domingo09:00
VenezuelaCaracas09:00
BoliviaLa Paz09:00
ChileSantiago10:00
ArgentinaBuenos Aires10:00
BrasilSão Paulo10:00
ParaguayAsunción10:00
UruguayMontevideo10:00
Estados Unidos (Oeste)Las Vegas / LA06:00
Estados Unidos (Montaña)Denver07:00
Estados Unidos (Centro)Chicago08:00
Estados Unidos (Este)Nueva York09:00
España (peninsular)Madrid15:00
Islas CanariasLas Palmas14:00
Reino Unido, IrlandaLondres / Dublín14:00
PortugalLisboa14:00
Francia, Alemania, ItaliaParís / Berlín / Roma15:00
Finlandia, Grecia, RumaníaHelsinki / Atenas / Bucarest16:00
AustraliaSydney / Melbourne23:00
Nueva ZelandaAuckland01:00 (lunes 08)

Fecha, hora, TV y Online para ver el GP de Mónaco 2026

  • Evento: GP de Mónaco 2026
  • Fecha: Domingo, 7 de junio de 2026
  • Horario: 07 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Circuito de Mónaco
  • Transmisión: Disney+ Premium (Sudamérica) / SKY Sports, Izzi y F1TV (México)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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