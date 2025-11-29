La Fórmula 1 llega a su penúltima ronda de la temporada 2025 con el último evento Sprint de la campaña en el Gran Premio de Qatar. La descalificación de McLaren en Las Vegas dejó a Lando Norris con 24 puntos de ventaja en el Campeonato de Pilotos sobre su compañero Oscar Piastri y Max Verstappen (Red Bull). Conoce en qué canales de TV y dónde seguir la carrera por streaming online este domingo 30 de noviembre, a partir de las 11:00 am. ET desde el Circuito Internacional de Lusail, en cualquier dispositivo móvil.

En su corta trayectoria en el calendario de la F1, Lusail ha sido brutal tanto con los neumáticos como con los pilotos. Pirelli ya ha experimentado con los límites de vueltas aquí: un límite de 18 vueltas en 2023, sin límite formal en 2024 y un máximo de 25 vueltas este año. Las carreras han alcanzado temperaturas cercanas a los 32 °C, con una humedad cercana al 75 % y temperaturas en la cabina muy por encima de los 38 °C, circunstancias que han dejado a los pilotos al salir con el mismo aspecto que si hubieran disputado 12 rondas.

Dónde ver la carrera F1 GP de Qatar 2025 EN VIVO por TV y Online

Aquí tienes una tabla detallada con los canales de televisión y plataformas de streaming para seguir la carrera del Gran Premio de Qatar de F1 2025, que se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre.

La principal plataforma global para ver toda la acción en vivo, con cámaras a bordo y contenido exclusivo, es F1 TV Pro (disponible en la mayoría de los países, excepto en España, donde las transmisiones exclusivas limitan su disponibilidad).

Región Países Principales Canal de TV (Principal) Plataforma Online / Streaming Norteamérica Estados Unidos ESPN / ESPN Deportes F1 TV Pro, ESPN+, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV México Fox Sports México, Sky Sports F1 F1 TV Pro, Sky Sports México, Izzi Go Centroamérica Costa Rica, Panamá, El Salvador, Belice ESPN (o canal regional) F1 TV Pro, Disney+ Premium, Star+ Sudamérica Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Paraguay ESPN F1 TV Pro, Disney+ Premium, Star+ Argentina Fox Sports Argentina, ESPN F1 TV Pro, Disney+ Premium, Star+, Flow, Telecentro Play Chile, Uruguay ESPN F1 TV Pro, Disney+ Premium, Star+ Brasil TV Bandeirantes F1 TV Pro, BandSports, Bandplay Europa España DAZN F1 (en Movistar+) DAZN Reino Unido Sky Sports F1 Sky Go, NOW Alemania Sky Deutschland, RTL (ciertas carreras) Sky Go, RTL+ Italia Sky Sport F1 Sky Go Otros Australia Fox Sports, Foxtel Kayo, Foxtel Now Canadá RDS / TSN F1 TV Pro, RDS Direct, TSN Direct

F1 TV Pro: Esta es la plataforma oficial de la Fórmula 1 y ofrece cobertura en vivo de todas las sesiones, cámaras onboard , radio de equipo y más. Su disponibilidad y costo varían según el país.

En gran parte de Latinoamérica, la transmisión de las carreras de F1 está incluida en el servicio o a través del servicio Star+. Regiones con Exclusividad: En algunos mercados clave (como España y el Reino Unido), las cadenas de pago tienen derechos exclusivos, lo que puede limitar o excluir la disponibilidad de F1 TV Pro.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Qatar 2025, vigésima tercera jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 57 vueltas en el Circuito Internacional de Losail, de 5.419km de longitud, el domingo 30 de noviembre.